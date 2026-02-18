Hamar búcsút mondhatsz neki, ha nem így tisztítod – Ezek a melltartó mosásának aranyszabályai

Minden nő tisztában van azzal, mennyire nehéz egy kényelmes melltartót találni. Ha pedig végre megvan, legszívesebben minden nap azt hordanánk. Azonban mint minden alsóneműt, ezt is sűrűbben kell a szennyeskosárba hajítanunk. Sokan egyszerűen csak bedobják a többi szennyes közé, pedig ennél jobban kellene ügyelnünk ahhoz, hogy sokáig kiszolgáljon bennünket. Lássuk, a melltartó mosásának aranyszabályait!

Melltartó mosása: így tutira nem teszed tönkre a kedvenc fehérneműdet.

A melltartó minősége kézi mosással marad a legtovább tartós.

A gépi mosás is megengedett, ha néhány fontos szabályt szem előtt tartunk.

A melltartó szárításánál is érdemes odafigyelni, ha nem szeretnénk, hogy az anyag kinyúljon, eldeformálódjon.

Melltartó kézi mosása: csak finoman

Az igazság sajnos az, hogy a legjobban akkor járunk, ha a kézi mosás mellett döntünk. Tudjuk, hogy ez sokkal időigényesebb procedúrának tűnik, de tényleg meghosszabbíthatjuk vele melltartóink élettartamát.

Nem kell dörzsölnöd, sem gyúrnod, gyömöszölnöd. Sőt: minél finomabban bánsz vele, annál tovább tartja a minőségét. Így érheted el, hogy megmaradjon elasztikussága és tökéletes formája is. Egy kis langyos víz, finom textíliákhoz ajánlott mosószer és néhány perc áztatás elég, hogy kellően megtisztítsd a használt darabot.

Bors-tipp: Ha párnázott, merevítős melltartókat viselsz, melegen ajánlott a kézi mosás, mert a mosógép pár alkalom után is nagyon eldeformálja őket.

Melltartó mosása gépben: csak óvatosan

Ha nincs időd, energiád vagy kedved a kézi mosással bíbelődni, bedobhatod a mosógépbe is a melltartódat, de csak nagyon okosan!

Mindig zárd be a melltartó kapcsait.

Használj hozzá mosózsákot.

Maximum 30 fokos, kímélő programot indíts, ha a melltartód kerül a mosógépbe.

Mindig gyengéd textíliákhoz való mosószert használj.

Nézd meg a címkét is: vannak kényesebb darabok, amik kifejezetten tiltják a gépi tisztítást.

Ha valamilyen extra kiegészítő is van a fehérneműdön (lánc, kő, extra pántok), azt mindenképp vedd le a mosás előtt.

Hogyan szárítsuk a melltartót?

A szárítógép tiltott zóna a melltartók számára! A magas hőfok a gumírozás legnagyobb ellensége. A teregetésnél arra figyelj, hogy ne csavargasd a melltartót: a kosarak eldeformálódhatnak és a merevítő is könnyen elcsúszik a helyéről. Az optimális módszer az, ha fektetve, törülközőn szárítod úgy, hogy a kosarak lefelé néznek. Ha szeretnéd a szárítóra tenni, a legbiztonságosabb, ha a két kosár találkozásánál akasztod fel a fehérneműdet.