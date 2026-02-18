Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hamar búcsút mondhatsz neki, ha nem így tisztítod – Ezek a melltartó mosásának aranyszabályai

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 15:15
Hordjuk, de csak kevesen tudjuk, hogyan kellene tisztítanunk őket. Most eláruljuk a melltartó mosásának pontos szabályait, amikkel sokkal tovább hordhatod ezt a kis darabot is!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Minden nő tisztában van azzal, mennyire nehéz egy kényelmes melltartót találni. Ha pedig végre megvan, legszívesebben minden nap azt hordanánk. Azonban mint minden alsóneműt, ezt is sűrűbben kell a szennyeskosárba hajítanunk. Sokan egyszerűen csak bedobják a többi szennyes közé, pedig ennél jobban kellene ügyelnünk ahhoz, hogy sokáig kiszolgáljon bennünket. Lássuk, a melltartó mosásának aranyszabályait!

Melltartó mosása kézzel egy lavorban.
Melltartó mosása: így tutira nem teszed tönkre a kedvenc fehérneműdet.
Fotó: alina_stor /  Shutterstock 
  • A melltartó minősége kézi mosással marad a legtovább tartós.
  • A gépi mosás is megengedett, ha néhány fontos szabályt szem előtt tartunk.
  • A melltartó szárításánál is érdemes odafigyelni, ha nem szeretnénk, hogy az anyag kinyúljon, eldeformálódjon.

Melltartó kézi mosása: csak finoman

Az igazság sajnos az, hogy a legjobban akkor járunk, ha a kézi mosás mellett döntünk. Tudjuk, hogy ez sokkal időigényesebb procedúrának tűnik, de tényleg meghosszabbíthatjuk vele melltartóink élettartamát.

Nem kell dörzsölnöd, sem gyúrnod, gyömöszölnöd. Sőt: minél finomabban bánsz vele, annál tovább tartja a minőségét. Így érheted el, hogy megmaradjon elasztikussága és tökéletes formája is. Egy kis langyos víz, finom textíliákhoz ajánlott mosószer és néhány perc áztatás elég, hogy kellően megtisztítsd a használt darabot.

Bors-tipp:

Ha párnázott, merevítős melltartókat viselsz, melegen ajánlott a kézi mosás, mert a mosógép pár alkalom után is nagyon eldeformálja őket.

Melltartó mosása gépben: csak óvatosan

Ha nincs időd, energiád vagy kedved a kézi mosással bíbelődni, bedobhatod a mosógépbe is a melltartódat, de csak nagyon okosan!

  • Mindig zárd be a melltartó kapcsait.
  • Használj hozzá mosózsákot.
  • Maximum 30 fokos, kímélő programot indíts, ha a melltartód kerül a mosógépbe.
  • Mindig gyengéd textíliákhoz való mosószert használj.
  • Nézd meg a címkét is: vannak kényesebb darabok, amik kifejezetten tiltják a gépi tisztítást.
  • Ha valamilyen extra kiegészítő is van a fehérneműdön (lánc, kő, extra pántok), azt mindenképp vedd le a mosás előtt.

Hogyan szárítsuk a melltartót?

A szárítógép tiltott zóna a melltartók számára! A magas hőfok a gumírozás legnagyobb ellensége. A teregetésnél arra figyelj, hogy ne csavargasd a melltartót: a kosarak eldeformálódhatnak és a merevítő is könnyen elcsúszik a helyéről. Az optimális módszer az, ha fektetve, törülközőn szárítod úgy, hogy a kosarak lefelé néznek. Ha szeretnéd a szárítóra tenni, a legbiztonságosabb, ha a két kosár találkozásánál akasztod fel a fehérneműdet.

Melltartó mosása és helyes szárítása.
A melltartó teregetésénél soha ne a pántokat használd a lógatásra, mert hamar megnyúlnak!
Fotó: Alexander Ivchyk /  Shutterstock 

Milyen gyakran kell mosni a melltartót?

4 nap után azért már érdemes frissíteni. Bár nincs univerzális szabály arra, milyen gyakran kell mosni a melltartót, az ember lánya érzi, mikor már beleizzadt vagy azt, ha már kényelmetlenebbé válik a viselése.

Ebben a videóban további tippeket hallhatsz a melltartó helyes tisztításához:

