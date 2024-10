Rend a lelke mindennek

Időnként érdemes átnézni a ruháinkat, és a megjelenő szöszöket, bolyhokat azonnal eltávolítani, mielőtt makacsul rátapadnának a szövetre. Viselés után hajtogassuk össze, és tároljuk hasonló anyagú ruhák között, így minimalizálhatjuk a súrlódást, ami a bolyhosodást okozhatja - írja a Fanny magazin.

Időnként érdemes átnézni a ruháinkat, és a megjelenő szöszöket, bolyhokat azonnal eltávolítani, mielőtt makacsul rátapadnának a szövetre Fotó: Pexels

Görgessük rajta végig

A szöszöket kézzel, egyenként is eltávolíthatjuk, de a szöszhenger sokkal gyorsabb és praktikusabb megoldás. Ez az eszköz kedvező áron beszerezhető drogériákban vagy szupermarketekben, és ragadós felületükkel néhány másodperc alatt eltávolítja a nem kívánt szöszöket, port és szőrt a pulóverekről. Egyszerűen húzzuk le a felső borítóréteget, és görgessük végig a felületen.

Keféljük le a szöszöket

Viselés után érdemes átkefélni az anyagot, hogy minél tovább megőrizzük eredeti állapotát. Egy természetes sörtéjű ruhakefe nemcsak környezetbarátabb, hanem kíméletesebb is az anyagé. Amellett, hogy hatékonyan távolítja el a (állati) szőrt és szöszöket, a sörteszerkezetének köszönhetően mélyebbre is bejut a szövetekbe.

Borotváljuk simára

Ha a pulóver erősen bolyhos és már csomók is kialakultak rajta, a textilborotva segíthet. Figyeljünk arra, hogy óvatosan, fentről lefelé húzzuk végig a pulóveren. A legjobb, ha egyszerre csak kisebb, pár centiméteres területeken dolgozunk. Ha nincs otthon ilyen, kipróbálhatjuk az eldobható borotvát is, de csak óvatosan! Elég egy rossz mozdulat, és meg is sérthetjük az anyagot.

Forogjanak a pengék

Ha a kézi eltávolítás már nem elegendő, ideje erősebb eszközökhöz nyúlni. Az elektromos szöszborotva általában beépített, forgó pengékkel van ellátva, amelyek gyorsan levágják a bolyhokat és a kiálló szálakat anélkül, hogy kárt tennének az anyagban. Végül a leborotvált szálakat a tartályba gyűjti.

Dobjuk a mosáshoz

A szöszök ellen hatékonyan védekezhetünk szösztelenítő mosólabdákkal is. Ezek speciális felületükkel mosás közben összegyűjtik a szövetről a bolyhokat, hajszálakat és állatszőröket. Vásárláskor nézzük meg, hogy hány mosási alkalomra alkalmasak, és milyen hőmérsékleten használhatók.