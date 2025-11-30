Önts szájvizet a mosógép dobjába – nem fogod elhinni, mi történik

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
A makacs, dohos mosógépszag sokszor akkor is visszatér, amikor már mindent megtettél ellene. A mosógép tisztítása a legtöbb háztartásban ecettel vagy szódabikarbónával történik, pedig van egy meglepő, kevésbé ismert megoldás is: a szájvíz.
A mosógép az egyik leginkább igénybe vett háztartási gépünk, hiszen állandóan nedves közegben működik, ami tökéletes táptalaj a penészgombák és a kellemetlen szagok kialakulásához. A tisztítóprogramok sem mindig hozzák a kívánt eredményt, így születnek meg az olyan kreatív megoldások, mint például a szájvíz mosógép tisztításakor való használata. A szájvíz olyan összetevőket tartalmaz, amelyek elpusztítják a baktériumokat és hatékonyan semlegesítik a szagokat.

  • A szájvíz meglepően jól felfrissíti a mosógépet.
  • Fél csészényi szájvíz használata egy üres, meleg vizű programban eltünteti a kellemetlen szagot.
  • A szájvíz nem csak mosógép tisztításához használható.

Ha egy idő után azt veszed észre, hogy a frissen mosott ruhák sem érződnek igazán tisztának, akkor a mosógépnek is szüksége lehet egy nagytakarításra. Meghökkentő, de fél csésze szájvíz használata egy üres, meleg vizű programban csodákra képes: eltünteti a makacs szagokat és friss illatot hagy maga után. Csak arra figyelj, hogy ebbe a ciklusba ne tegyél ruhát, hagyd, hogy a gép dobja kellően kitisztuljon.

Miért jó a mosógép tisztítása szájvízzel?

A szájvíz eleve arra készült, hogy leszámoljon a kellemetlen szagokkal és baktériumokkal – pont emiatt hatékony a mosógépben is. A dob belsejében gyakran a pangó nedvesség, a mosószer- vagy öblítőmaradék, valamint a baktériumok idővel makacs szagot okoznak, amelyet hatékonyan semlegesíthetsz, ha közvetlenül a dobba vagy a mosószer-adagolóba öntöd a fél csészényi szájvizet.

Mire figyelj, mielőtt kipróbálod?

Ahogy minden háztartási trükknél, ebben az esetben is akad néhány apróság, amire érdemes odafigyelni. 

  • Válassz színtelen, olcsóbb szájvizet. A színes változatok erős pigmenteket tartalmaznak, ami a ruhákon később is képesek nyomot hagyni.
  • Először mindenképpen üres programban teszteld, hogy kiderítsd, a te mosógéped esetében is működik a módszer.
  • Ne vidd túlzásba! Fél csészényi szájvíz bőven elég, annál több mennyiséggel sem érsz el jobb eredményt.

Nem csak mosógépben használható

Ha már úgyis ott áll a polcon, másra is bevetheted:

Sőt vannak, akik vágott virágok vizébe is tesznek egy kupaknyit, hogy tovább maradjanak szépek a növények.

