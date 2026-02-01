Kitolták a határidőt! Most még igényelheted az évi 1 millió forintos támogatást

Komoly összegről van szó, az 1 millió forintos támogatás rengeteg családnak hatalmas segítség lehet. A 2026 januárjában induló támogatás igénylési határideje az eredeti január 20. helyett 2026. február 15-re módosult. Ez azt jelenti, hogy akik 2026. január 1. előtt kötöttek lakáshitelt, még élhetnek a lehetőséggel, de csak akkor, ha időben lépnek.
A támogatást a közszolgálatban dolgozók igényelhetik, most a jogosultak köre is bővült. A bővítésnek köszönhetően az önkormányzati tűzoltók is élhetnek ezzel a lehetőséggel.
A kérelmet a munkáltatón keresztül kell benyújtani. A cél egyértelmű: csökkenteni a közszolgálatban dolgozók lakhatási terheit. Az évi nettó 1 millió forint valódi segítséget jelenthet a havi kiadásokban.
Az összeg fejenként jár, tehát egy házaspár akár évi 2 millió forintot is kaphat.
A mostani határidő azokra vonatkozik, akiknek már van lakáshitelük és úgy szeretnék felhasználni a támogatást. De a támogatás nemcsak a meglévő hitel törlesztésére használható fel, hanem az önerőbe is beszámítható. Akik éppen lakásvásárlás előtt állnak, a pénz akár már a következő hónaptól érkezhet.
Fontos: a közszolgálati évi 1 millió forintos támogatás nem kombinálható a 35 év alattiak lakhatási támogatásával. De a támogatás összekapcsolható az Otthon Start Program 3%-os hitelével is, így még kedvezőbb konstrukció érhető el.
Bár az eredeti határidő január 20. volt, most 2026. február 15-ig lehet benyújtani a kérelmet a 2026 előtt kötött szerződésekre.
A következő napokban tehát valóban milliók sorsa dőlhet el. Erről semmiképp sem érdemes lemaradni, egy ilyen támogatás évekig könnyítheti meg a havi kiadásokat.
