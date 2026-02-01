Kitolták a határidőt! Most még igényelheted az évi 1 millió forintos támogatást

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 17:40
állami támogatásönrészközalkalmazottlakáshitel szerződésforint
A lakáscélú támogatás igénylési határidejét meghosszabbították, aki lemaradt volna, most új esélyt kapott! Az 1 millió forintos támogatást a közszolgálatban dolgozók igényelhetik.

Komoly összegről van szó, az 1 millió forintos támogatás rengeteg családnak hatalmas segítség lehet. A 2026 januárjában induló támogatás igénylési határideje az eredeti január 20. helyett 2026. február 15-re módosult. Ez azt jelenti, hogy akik 2026. január 1. előtt kötöttek lakáshitelt, még élhetnek a lehetőséggel, de csak akkor, ha időben lépnek.

1 millió forintos támogatás
Az 1 millió forintos támogatás azoknak jár, akik hitelre vettek lakást Fotó: YouTube

A támogatást a közszolgálatban dolgozók igényelhetik, most a jogosultak köre is bővült. A bővítésnek köszönhetően az önkormányzati tűzoltók is élhetnek ezzel a lehetőséggel. 

A kérelmet a munkáltatón keresztül kell benyújtani.  A cél egyértelmű: csökkenteni a közszolgálatban dolgozók lakhatási terheit. Az évi nettó 1 millió forint valódi segítséget jelenthet a havi kiadásokban.

1 millió forintos támogatás

Az összeg fejenként jár, tehát egy házaspár akár évi 2 millió forintot is kaphat.

Ez a gyakorlatban:

  • 1 millió forint esetén kb. 83 ezer forinttal csökkenhet a havi kiadás
  • 2 millió forint esetén akár 166 ezer forint megtakarítás havonta


A mostani határidő azokra vonatkozik, akiknek már van lakáshitelük és úgy szeretnék felhasználni a támogatást. De a támogatás nemcsak a meglévő hitel törlesztésére használható fel, hanem az önerőbe is beszámítható. Akik éppen lakásvásárlás előtt állnak, a pénz akár már a következő hónaptól érkezhet.

Fontos: a közszolgálati évi 1 millió forintos támogatás nem kombinálható a 35 év alattiak lakhatási támogatásával. De a támogatás összekapcsolható az Otthon Start Program 3%-os hitelével is, így még kedvezőbb konstrukció érhető el.

Bár az eredeti határidő január 20. volt, most 2026. február 15-ig lehet benyújtani a kérelmet a 2026 előtt kötött szerződésekre.

A következő napokban tehát valóban milliók sorsa dőlhet el. Erről semmiképp sem érdemes lemaradni, egy ilyen támogatás évekig könnyítheti meg a havi kiadásokat. 

Az állami dolgozók széles köre is jogosult a segítségre:

  • ápolók
  • orvosok
  • tanárok
  • katonák
  • rendőrök
  • minisztériumi dolgozók
  • kormányhivatali, önkormányzati dolgozók
  • szakképzésben dolgozók
  • szociális ágazatban dolgozók
  • bírók, ügyészek
  • igazságügyi alkalmazottak
