Kitolták a határidőt! Most még igényelheted az évi 1 millió forintos támogatást

Komoly összegről van szó, az 1 millió forintos támogatás rengeteg családnak hatalmas segítség lehet. A 2026 januárjában induló támogatás igénylési határideje az eredeti január 20. helyett 2026. február 15-re módosult. Ez azt jelenti, hogy akik 2026. január 1. előtt kötöttek lakáshitelt, még élhetnek a lehetőséggel, de csak akkor, ha időben lépnek.

Az 1 millió forintos támogatás azoknak jár, akik hitelre vettek lakást Fotó: YouTube

A támogatást a közszolgálatban dolgozók igényelhetik, most a jogosultak köre is bővült. A bővítésnek köszönhetően az önkormányzati tűzoltók is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

A kérelmet a munkáltatón keresztül kell benyújtani. A cél egyértelmű: csökkenteni a közszolgálatban dolgozók lakhatási terheit. Az évi nettó 1 millió forint valódi segítséget jelenthet a havi kiadásokban.

Az összeg fejenként jár, tehát egy házaspár akár évi 2 millió forintot is kaphat.

Ez a gyakorlatban:

1 millió forint esetén kb. 83 ezer forinttal csökkenhet a havi kiadás

2 millió forint esetén akár 166 ezer forint megtakarítás havonta



A mostani határidő azokra vonatkozik, akiknek már van lakáshitelük és úgy szeretnék felhasználni a támogatást. De a támogatás nemcsak a meglévő hitel törlesztésére használható fel, hanem az önerőbe is beszámítható. Akik éppen lakásvásárlás előtt állnak, a pénz akár már a következő hónaptól érkezhet.

Fontos: a közszolgálati évi 1 millió forintos támogatás nem kombinálható a 35 év alattiak lakhatási támogatásával. De a támogatás összekapcsolható az Otthon Start Program 3%-os hitelével is, így még kedvezőbb konstrukció érhető el.

Bár az eredeti határidő január 20. volt, most 2026. február 15-ig lehet benyújtani a kérelmet a 2026 előtt kötött szerződésekre.

A következő napokban tehát valóban milliók sorsa dőlhet el. Erről semmiképp sem érdemes lemaradni, egy ilyen támogatás évekig könnyítheti meg a havi kiadásokat.

Az állami dolgozók széles köre is jogosult a segítségre: