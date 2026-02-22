Ki a felelős a kátyúk okozta autós károkért? Mutatjuk, mit tegyél és hova fordulj

Az idei kemény tél nyomán az amúgy is kátyúkkal teli Budapest közútjai a szokásosnál is rosszabb állapotban vannak. Ez nagyon rossz hír az autósok számára, akiknek lehetetlen kikerülni minden úthibát. Ha emiatt kár keletkezik az autójukban, kihez fordulhatnak ha kártérítést igényelnének? A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a kátyúkár bejelentésével, kártérítéssel kapcsolatban.
Magyarországon minden útszakasznak van fenntartója. Az autópályák és az országos főutak többsége a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, míg a belterületi, városi utakért jellemzően az adott önkormányzat felel. Ez azért kulcsfontosságú, mert a kárigényt mindig annál kell benyújtani, aki annak az útszakasznak a kezelője, ahol a kár keletkezett.
Sokan nem tudják, de jogilag nem minden úthiba után jár automatikusan kártérítés. Az útkezelő akkor vonható felelősségre, ha bizonyíthatóan elmulasztotta az ellenőrzést, a javítást vagy a veszély megfelelő jelzését. Ha egy kátyú frissen keletkezett – például egy nagyobb esőzés után –, az útkezelő hivatkozhat arra, hogy még nem volt ideje intézkedni.
Kátyúkár esetén az egyik legfontosabb lépés a dokumentálás. Fotózzuk le magát a kátyút (lehetőleg több szögből), az autóban keletkezett sérülést, és a környezetet, de olyan módon, hogy azonosítható legyen a helyszín. Jegyezzük fel a pontos címet, a kár keletkezésének időpontját, és ha voltak tanúk, kérjük el az elérhetőségüket, ha esetleg tanúkra lesz majd szükségünk.
Ha egy balesetben csak anyagi kár keletkezik, nem kötelező rendőrt hívni, de ha segítséget kérünk, akkor hivatalos jegyzőkönyv készül, ami pedig jelentősen megerősíti a kárigényt. Különösen akkor lehet ez fontos, ha nagyobb értékű a sérülés vagy vitás helyzet várható.
A keletkezett kárt az útkezelőnél írásban kell bejelenteni, csatolva minden bizonyítékot: fotókat, javítási számlát vagy árajánlatot a szerelésről, rendőrségi jegyzőkönyvet. Arra azonban fel kell készülni, hogy az eljárás hetekig, vagy akár hónapokig is elhúzódhat.
Ha az autónkra kötöttünk casco biztosítás, érdemes elsőként a biztosítónál bejelenteni a kárt. A biztosító sok esetben kifizeti a javítást, majd ő maga próbálja meg behajtani az összeget az útkezelőtől.
Az útkezelők nem ritkán elutasítják a kátyú okozta kárigényeket, arra hivatkozva, hogy a kátyú nem volt előre látható, vagy megfelelően jelölve volt. Ilyenkor csak a pontos dokumentáció és – végső esetben – jogi lépések segíthetnek az igazunk érvényesítésében.
