Ki a felelős a kátyúk okozta autós károkért? Mutatjuk, mit tegyél és hova fordulj

Az idei kemény tél nyomán az amúgy is kátyúkkal teli Budapest közútjai a szokásosnál is rosszabb állapotban vannak. Ez nagyon rossz hír az autósok számára, akiknek lehetetlen kikerülni minden úthibát. Ha emiatt kár keletkezik az autójukban, kihez fordulhatnak ha kártérítést igényelnének? A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a kátyúkár bejelentésével, kártérítéssel kapcsolatban.

A tél még több kátyút hozott Budapesten, amelyek jelentős károkat okozhatnak a gépjárművekben.

Részletesen leírjuk, hogy mi a teendő kátyú okozta sérülés esetén. Elmondjuk, hogy bizonyítsd a kárt.

Nem mindegy, hová adod be a kártérítést, mert nem minden út tartozik a Magyar Közút kezelésébe.

A kátyúk, főleg Budapesten rengeteg autós életét nehezítik meg. Számos kátyúkár keletkezett a elmúlt időszakban

Fotó: Kurucz Árpád / MW

Ki a felelős a kátyúkárokért? Az útkezelő?

Magyarországon minden útszakasznak van fenntartója. Az autópályák és az országos főutak többsége a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, míg a belterületi, városi utakért jellemzően az adott önkormányzat felel. Ez azért kulcsfontosságú, mert a kárigényt mindig annál kell benyújtani, aki annak az útszakasznak a kezelője, ahol a kár keletkezett.

Mikor jár a kátyú miatti kártérítés?

Sokan nem tudják, de jogilag nem minden úthiba után jár automatikusan kártérítés. Az útkezelő akkor vonható felelősségre, ha bizonyíthatóan elmulasztotta az ellenőrzést, a javítást vagy a veszély megfelelő jelzését. Ha egy kátyú frissen keletkezett – például egy nagyobb esőzés után –, az útkezelő hivatkozhat arra, hogy még nem volt ideje intézkedni.

A bizonyítás az autós feladata

Kátyúkár esetén az egyik legfontosabb lépés a dokumentálás. Fotózzuk le magát a kátyút (lehetőleg több szögből), az autóban keletkezett sérülést, és a környezetet, de olyan módon, hogy azonosítható legyen a helyszín. Jegyezzük fel a pontos címet, a kár keletkezésének időpontját, és ha voltak tanúk, kérjük el az elérhetőségüket, ha esetleg tanúkra lesz majd szükségünk.

Segíthet egy rendőr a kárigény megállapításában?

Ha egy balesetben csak anyagi kár keletkezik, nem kötelező rendőrt hívni, de ha segítséget kérünk, akkor hivatalos jegyzőkönyv készül, ami pedig jelentősen megerősíti a kárigényt. Különösen akkor lehet ez fontos, ha nagyobb értékű a sérülés vagy vitás helyzet várható.