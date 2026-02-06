Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Leleplező fotók: Budapest útjai csatatérré váltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 15:50
Budapestúthiba
Kátyú kátyút ér a főváros útjain.

Aggasztó fotósorozatot tett közzé Facebook-oldalán a Fidesz Budapest. Képeik tanúsága szerint rosszabb a kátyúhelyzet a fővárosban, mint azt a település vezetése elismerné.

"Budapest útjai mára valóságos csatatérré váltak, ahol budapestiek százezrei kockáztatják naponta az autójuk épségét és a saját biztonságukat.  Az elmúlt hetekben az útellenőrök naponta ezres nagyságrendben rögzítettek új úthibákat, a kátyúk percenként jelennek meg a fővárosi utakon, közvetlen balesetveszélyt okozva minden közlekedőnek. A városvezetés pedig évek óta tétlenül nézi az fővárosi fenntartású úthálózat teljes leépülését. Felháborító, hogy miközben a budapestiek az autóikat törik össze az elhanyagolt utakon, Karácsony Gergelynek minden más fontosabb a budapesti emberek biztonságánál. Budapest ennél sokkal többet érdemel!" - írják.

kátyúk Budapesten, 2026 február, Fidesz Budapest
Aggasztó a budapesti kátyúhelyzet  Fotó: Fidesz Budapest Facebook-oldala
kátyúk Budapesten, 2026 február, Fidesz Budapest
Ilyen tankcsapdák várják az autósokat úton-útfélen a fővárosban Fotó: Fidesz Budapest Facebook-oldala

 

