Leleplező fotók: Budapest útjai csatatérré váltak

Aggasztó fotósorozatot tett közzé Facebook-oldalán a Fidesz Budapest. Képeik tanúsága szerint rosszabb a kátyúhelyzet a fővárosban, mint azt a település vezetése elismerné.

"Budapest útjai mára valóságos csatatérré váltak, ahol budapestiek százezrei kockáztatják naponta az autójuk épségét és a saját biztonságukat. Az elmúlt hetekben az útellenőrök naponta ezres nagyságrendben rögzítettek új úthibákat, a kátyúk percenként jelennek meg a fővárosi utakon, közvetlen balesetveszélyt okozva minden közlekedőnek. A városvezetés pedig évek óta tétlenül nézi az fővárosi fenntartású úthálózat teljes leépülését. Felháborító, hogy miközben a budapestiek az autóikat törik össze az elhanyagolt utakon, Karácsony Gergelynek minden más fontosabb a budapesti emberek biztonságánál. Budapest ennél sokkal többet érdemel!" - írják.

Aggasztó a budapesti kátyúhelyzet Fotó: Fidesz Budapest Facebook-oldala