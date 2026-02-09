Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Mi a teendő, ha a főbérlő kitesz valakit az albérletből?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 09:15
Sokan kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, amikor hidegzuhanyként kapják a hírt, költözni kell. Ha a főbérlő ki akar tenni valakit vagy felmondással fenyegetőzik, akkor jó tudni, hogy mit lehet tenni.

Amikor a főbérlő ki akar tenni valakit az albérletből, kerek-perec közli, hogy itt nincs tovább maradása, az illető pedig kétségbeesve keresi a leggyorsabb megoldást a problémára. De vajon mit enged a törvény, és hogyan lehet védekezni bérlőként? A Fanny magazin összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Az új albérlőknek fel kell készülni arra, ha a főbérlő ki akar tenni valakit
Vajon mi a teendő, ha a főbérlő ki akar tenni az imádott lakásból?
Fotó: DavideAngelini /  Shutterstock 

Mik a jogaid albérlőként, ha a főbérlő ki akar tenni a lakásból?

Amikor a főbérlő felmondással áll elő, a bérlő számára kulcsfontosságú ismerni, milyen jogok védik őt a kilakoltatással szemben.

Elő a bérleti szerződéssel!

Az első és legfontosabb dokumentum az írásbeli bérleti szerződés. Ha minden szabályosan van rögzítve, a bérlő nagyobb biztonságban van. A szerződés hiánya azonban nem jelenti, hogy nincs jogviszony – a szóban megkötött megállapodás is érvényes, bár nehezebb bizonyítani.

Felmondás rendkívüli esetekben

A főbérlő csak jogszerű indokkal mondhatja fel a szerződést. Tipikus ok lehet a bérleti díj elmaradása, a lakás rongálása vagy a szerződés más súlyos megszegése. Határozott idejű szerződésnél még szigorúbbak a szabályok: azt csak rendkívüli okkal lehet megszüntetni idő előtt.

Be kell tartani a határidőt!

Felmondás esetén mindig van felmondási idő, amely általában 30 nap. Ez alatt a bérlőnek joga van a lakásban maradni. A tulajdonos tehát nem dönthet úgy, hogy a bérlőnek egyik napról a másikra, azonnal költöznie kell.

Jogellenes kilakoltatás

A főbérlő önhatalmúlag nem teheti ki a bérlőt. Lakáskiürítésre kizárólag bírósági eljárás és végrehajtó közreműködésével kerülhet sor. Tehát teljesen jogtalan, ha a főbérlő zárat cserél és kipakolja az ott élő személyes tárgyait. Ilyen esetben a bérlő akár panasszal is élhet.

Segíthet a rendőrség

Ha a bérlő jogszerűtlen kilakoltatással találja magát szemben, azonnal fordulhat a rendőrséghez, illetve polgári perben is érvényesítheti jogait. Fontos, hogy minden, a bérlővel folytatott kommunikációt írásban kell rögzíteni, és őrizzük meg a befizetési bizonylatokat.

Békére való törekvés

Sokszor a legjobb út a kompromisszum keresés, a békés megegyezés. Ha a főbérlő más célra szeretné használni az ingatlant, érdemes tárgyalni: például a bérlő kaphat haladékot, vagy akár anyagi kompenzációt a kiköltözésért.

Legyen egy másik terv

Aki albérletben él, mindig számoljon a változás lehetőségével. Jó taktika, ha van „B terv”, azaz másik potenciális lakás, vagy félretett pénz a költözésre. Az ilyen bérlői tudatosság sok kellemetlen helyzettől megóvhat.

Mi történik, ha a bérlő nem akar kiköltözni a felmondás után?

Ha a bérlő felszólítás ellenére sem hajlandó elhagyni az ingatlant, a helyzet komoly jogi problémává fajulhat.

Bérleti szerződés létfontosságú

A bérbeadó legfontosabb védelme az írásbeli bérleti szerződés. Ebben pontosan meg kell határozni a bérleti díjat, a fizetési határidőt, a közüzemi kötelezettségeket és a felmondási szabályokat. Minél részletesebb a szerződés, annál könnyebb később érvényesíteni a jogokat. A legerősebb védelmet a közjegyző előtt kötött szerződés adja.

Mikor lehet megszüntetni?

A főbérlő akkor mondhat fel, ha a bérlő nem fizet, rongálja a lakást, megszegi a szerződésben rögzített szabályokat, vagy ha lejár a határozott idejű szerződés. Határozatlan idejű esetben is indokolt lehet a felmondás, de a főbérlő csak indoklással mondhat fel, például, ha eladná a lakást, maga szeretne beköltözni, vagy a bérlő szerződésszegést követ el. A törvény előírja, hogy a felmondásnak írásban kell történnie, és meghatározott felmondási időt kell biztosítani a kiköltözésre.

Az első lépés a felszólítás

A felmondás nem azonnali hatályú: a bérlőnek jellemzően 30 nap áll rendelkezésére a kiköltözésre. Fizetési elmaradásnál a tulajdonosnak előbb írásban felszólítást kell küldenie, amely újabb rövid határidőt biztosít. Csak ennek leteltével indulhat meg a felmondás.

Önhatalmú kilakoltatás tilalma

Fontos szabály, hogy a főbérlő saját kezűleg nem teheti ki a bérlőt: nem cserélhet zárat, nem viheti ki a bútorokat, és nem zárhatja el a közműveket. Ez jogellenes, és akár büntetőjogi következményei is lehetnek, ha a bérlő pert indít.

A bíróé lesz az utolsó szó

Ha a bérlő nem költözik ki önként a felmondási idő végén sem, a tulajdonos csak bírósági úton kérheti a lakás kiürítését. Az eljárás során a bíróság határoz, majd szükség esetén a végrehajtó intézkedik. Ez lassú folyamat, de az egyetlen törvényes megoldás.

A végrehajtás menete

Amikor a bíróság jogerős döntést hozott, végrehajtó jelöli ki a kiköltözés időpontját. Ha a bérlő továbbra is ellenáll, a végrehajtó rendőri segítséget is igénybe vehet. Ez biztosítja, hogy a folyamat törvényes és biztonságos legyen.

A károkat, bérleti díjat a kaució fedezi

A jövőbeni problémák elkerülésére fontos a kaució (óvadék) kérése, amely fedezheti az elmaradt bérleti díjat vagy a károkat. Emellett érdemes rendszeresen ellenőrizni a lakást, természetesen a bérlővel egyeztetve, hogy időben kiderüljenek a gondok.

A rossz helyzet kompenzálása

Bár a jogi út biztos megoldást kínál, sok esetben hosszadalmas és költséges. Gyakran a közös megegyezés a legjobb: a bérlő akár anyagi kompenzációért cserébe önként kiköltözik, így a tulajdonos gyorsabban visszakaphatja.

Ha szeretnénk tudni, hogy mit tehetünk, ha nem fizet az albérlő, akkor nézzük meg a videót!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
