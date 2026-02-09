Mi a teendő, ha a főbérlő kitesz valakit az albérletből?

Amikor a főbérlő ki akar tenni valakit az albérletből, kerek-perec közli, hogy itt nincs tovább maradása, az illető pedig kétségbeesve keresi a leggyorsabb megoldást a problémára. De vajon mit enged a törvény, és hogyan lehet védekezni bérlőként? A Fanny magazin összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Vajon mi a teendő, ha a főbérlő ki akar tenni az imádott lakásból?

Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

Mik a jogaid albérlőként, ha a főbérlő ki akar tenni a lakásból?

Amikor a főbérlő felmondással áll elő, a bérlő számára kulcsfontosságú ismerni, milyen jogok védik őt a kilakoltatással szemben.

Elő a bérleti szerződéssel!

Az első és legfontosabb dokumentum az írásbeli bérleti szerződés. Ha minden szabályosan van rögzítve, a bérlő nagyobb biztonságban van. A szerződés hiánya azonban nem jelenti, hogy nincs jogviszony – a szóban megkötött megállapodás is érvényes, bár nehezebb bizonyítani.

Felmondás rendkívüli esetekben

A főbérlő csak jogszerű indokkal mondhatja fel a szerződést. Tipikus ok lehet a bérleti díj elmaradása, a lakás rongálása vagy a szerződés más súlyos megszegése. Határozott idejű szerződésnél még szigorúbbak a szabályok: azt csak rendkívüli okkal lehet megszüntetni idő előtt.

Be kell tartani a határidőt!

Felmondás esetén mindig van felmondási idő, amely általában 30 nap. Ez alatt a bérlőnek joga van a lakásban maradni. A tulajdonos tehát nem dönthet úgy, hogy a bérlőnek egyik napról a másikra, azonnal költöznie kell.

Jogellenes kilakoltatás

A főbérlő önhatalmúlag nem teheti ki a bérlőt. Lakáskiürítésre kizárólag bírósági eljárás és végrehajtó közreműködésével kerülhet sor. Tehát teljesen jogtalan, ha a főbérlő zárat cserél és kipakolja az ott élő személyes tárgyait. Ilyen esetben a bérlő akár panasszal is élhet.

Segíthet a rendőrség

Ha a bérlő jogszerűtlen kilakoltatással találja magát szemben, azonnal fordulhat a rendőrséghez, illetve polgári perben is érvényesítheti jogait. Fontos, hogy minden, a bérlővel folytatott kommunikációt írásban kell rögzíteni, és őrizzük meg a befizetési bizonylatokat.

Békére való törekvés

Sokszor a legjobb út a kompromisszum keresés, a békés megegyezés. Ha a főbérlő más célra szeretné használni az ingatlant, érdemes tárgyalni: például a bérlő kaphat haladékot, vagy akár anyagi kompenzációt a kiköltözésért.