Így találhatsz albérletet jó áron

1. A szó elszáll, az írás marad

Akármilyen lakást is találjunk, semmiképpen se mulasszunk el írásos bérleti szerződést kötni a tulajdonossal vagy az ingatlanirodával. Ebbe foglaljunk bele minden lényeges részletet, például a fizetési határidőket, a felmondási időt és módot, valamint a felek jogait, ami sok szempontból védhet minket. Ezen sose spóroljunk, hiszen probléma esetén jobban megüthetjük a bokánkat anyagilag, mintha megúsztuk volna a közjegyzői költséget - írja a Fanny magazin.

Fotó: Illusztráció - Pexels

2. Nem mindegy, hogy hol van

A lakás elhelyezkedése kulcsfontosságú kérdés: egy belvárosi, biztonságos, viszonylag csendes és jól megközelíthető környék jellemzően drágább, főleg, hogy az ilyen helyek a turisták által is preferáltabbak. A központtól kívül eső, kertvárosi vagy külső kerületi ingatlanok éppen azért kedvezőbb áron érhetők el. Ha hajlandóak vagyunk picit kevésbé népszerű és szolgáltatásokkal mérsékelten ellátott helyre költözni, jóval olcsóbban juthatunk albérlethez.

3. Számít még a közlekedés

Érdemes figyelembe venni a közlekedési szempontokat is. A több eszközzel is könnyedén megközelíthető környékek és házak emiatt a tulajdonságuk miatt igazán vonzóak. A főváros tekintetében például borsosabb áru lehet egy olyan albérlet, ahol metró, villamos és busz is közlekedik. Ezért aki szeretne spórolni, inkább vállalja, hogy olyan városrészre költözik, ahol esetleg többet kell sétálni.

4. Régit kontra felújított

A lakás fizikai állapota közvetlenül befolyásolja a kiadási árat: a felújított vagy új építésű lakások jóval drágábbak, mint a régebben épült ingatlanok, amik egyébként szintén jó választások lehetnek. Egy tiszta és rendben tartott, de némileg viseltes beltér is lehet kiváló lakhely. Ezekből kifejezetten népszerűek manapság a panelek, továbbá a régi bérházakban található lakások.

5. Sok jó ember kis helyen

Amellett sem lehet elmenni, hogy mekkora lakást választunk. A kisebb garzonok, főleg, ha galériával vannak ellátva, jóval kedvezőbb árúak lehetnek mint a több, akár 3-4 szobás kiadó ingatlanok. A döntést az igényeink, és az életmódunk alapján érdemes meghozni. Egy 30-40 négyzetméteres otthon két főre is elegendő lehet, ha a mindennapok nagy részét azon kívül töltjük.