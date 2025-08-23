Berobbant az Otthon start program

"Megmozdult az ország, számolnak a fiatalok és a családok, kimagasló az érdeklődés a program iránt. Megmozdult az ingatlanszakma is: a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Nagyot nőttek a keresések az ingatlanportálokon, ugyanakkor azt is látni ebből, hogy ez nemcsak néhány városra igaz, hanem minden vidéki településre. Ez fontos, hiszen az ország minden szegletében akarunk segíteni az első otthon vásárlásában. Szintén példátlan, hogy az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már. Ez segítséget jelent az albérletpiacon levőknek is, hiszen a csökkenő albérletárak a bérlőknek kedveznek. Tehát a program nem csak az első lakásvásárlóknak, hanem az albérlőknek is segítség" - közölte a politikus.

A program fő vonzerejének a kiszámíthatóság és a biztonságot nevezte, azt, hogy nincs árfolyam- és kamatkockázat, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel. "Második erőssége, hogy a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak" - tette hozzá.

Panyi Miklós közölte: alapvetően a fiatalokra írták a programot, akiknek a legnagyobb dilemmájuk mindig a lakhatás kérdése. "Az albérlet sokba kerül, amire nem szívesen költenének azok, akik már elszakadnának a szülői háztól. Náluk a program betalált, ahogyan azoknál az idősebb korosztályhoz tartozóknál is, akik a devizahitel-válság alatt vesztették el az otthonukat, és lemondtak arról, hogy újra saját otthonuk legyen. A program megmozgatja a külföldön élő honfitársainkat is, akik fél-egy évnyi albérlet árából - amit sokszor csak egy szobáért fizetnek - a hazájukban letehetik az első otthonuk kezdő részletét. De a fix 3 százalékos hitel betalált vidéken, a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken, mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés. Ez is óriási érték, hiszen az ellenzéki média hajlamos csak Budapestről beszélni, és nem foglalkozni azzal, hogy ez a program vidéken mekkora segítséget jelenthet" - mondta.