Panyi Miklós: Elindult a fix 3%-os hitelprogram

Panyi Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 16:50
Ezért érdemes rástartolni.
"Elindult a fix 3%-os hitelprogram. Ezért érdemes rástartolni" - írta meg a Facebook-oldalán Magyarország Kormánya. A posztjukban egy videót is megosztottak, amelyben Panyi Miklós tért ki a részletekre.

PANYI Miklós
Panyi Miklós / Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

A mai nappal elindult a fix 3 százalékos hitelprogram, a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, Európa legerősebb elsőlakás-programja. Albérletből saját otthonba. Ez a program minden más otthonteremtési programnál rugalmasabb, így mindenki számára, aki nem rendelkezik saját otthonnal, lehetőség nyílik hamarabb elhagyni a szülői házat, lecserélnie az albérletet saját otthonra, saját lakásra, egy nagyot lépni előre az életben


- mondta el Panyi Miklós.

A további részleteket a videóban lehet megtekinteni!

 

 

