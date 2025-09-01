Panyi Miklós: Elindult a fix 3%-os hitelprogram

"Elindult a fix 3%-os hitelprogram. Ezért érdemes rástartolni" - írta meg a Facebook-oldalán Magyarország Kormánya. A posztjukban egy videót is megosztottak, amelyben Panyi Miklós tért ki a részletekre.

Panyi Miklós / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A mai nappal elindult a fix 3 százalékos hitelprogram, a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, Európa legerősebb elsőlakás-programja. Albérletből saját otthonba. Ez a program minden más otthonteremtési programnál rugalmasabb, így mindenki számára, aki nem rendelkezik saját otthonnal, lehetőség nyílik hamarabb elhagyni a szülői házat, lecserélnie az albérletet saját otthonra, saját lakásra, egy nagyot lépni előre az életben



- mondta el Panyi Miklós.

A további részleteket a videóban lehet megtekinteni!