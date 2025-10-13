Muskátli teleltetése lépésről lépésre – Ha így csinálod, tele lesz virággal tavasszal

Amikor beköszönt az ősz és a fagyok, eljön az ideje a muskátli teleltetésének. A növénynek, ami egész nyáron szorgalmasan virágzik, szüksége van a pihenésre, ha hűvös idők jönnek. Megmutatjuk, hogyan őrizd meg tavaszig, hogy aztán újra csodás hajtásokat hozzon, amikor kisüt a nap.

Tippek a muskátli teleltetéséhez.

Fotó: namaki / Shutterstock

Mikor kell a muskátlit teleltetni?

Még az első fagyok előtt.

Mivel a muskátli nem viseli jól, amikor megérkeznek az első fagyok, – általában október végén – már érdemes elkezdeni a növény teleltetését. A legjobb, ha akkor állsz neki, ha már lehűlt az idő, de még nincs fagy.

Teleltetés előtt

Egy rendezett, metszett növény szebben vészeli át ezt az időszakot.

Nézd át a muskátlikat, és óvatosan távolítsd el a száraz, beteg leveleket, hajtásokat, hogy a növény ne pazaroljon feleslegesen energiát rájuk a teleltetés alatt.

Egy óvatos metszés sokat számíthat a muskátli teleltetése előtt.

Fotó: Tunatura / Shutterstock

Muskátli teleltetése

Mindenekelőtt ki kell választanod a megfelelő helyet a növény számára. Legyen:

4–10 °C közötti hőmérsékleten

fagymentes

és világos

környezetben. Erre ideális lehet a nyári konyha, a garázs vagy a pince.

Álló muskátli teleltetése

Az álló muskátli sötétebb, hűvösebb helyiségekben érzi a legjobban magát a teleltetés során. Figyelj, hogy a földje enyhén nedves legyen, de ne áztasd túl!

Futómuskátli teleltetése

Ez a muskátlifajta már jobban szereti a fényt, ezért a legjobb egy ablak közelében teleltetni, mérsékelt, körülbelül 15 °C-ban. Ritkább öntözés mellett is szuperül átvészeli ezt az időszakot.

A muskátli szezonja

A muskátli tavasszal meghálálja a helyes teleltetést és gondozást.

Fotó: Budimir Jevtic / Shutterstock

Tavasszal, amikor a hőmérséklet melegedni kezd, újra előhozhatod a virágot. Jó trükk, ha ilyenkor újra visszametszed és átülteted, friss virágföldbe helyezed a muskátlikat, illetve bőségesen meglocsolod. Így biztosan sok új hajtást hoz majd.

Bors-tipp: muskátli dugványozása A virágzás után vágj le, és ültess kisebb cserepekbe pár egészséges hajtást. Helyezd őket 10–15 fokos helyre, ahol sok fényt kapnak. Öntözd őket rendszeresen. Tavasszal erős, új muskátli-utánpótlásod lesz, ha a régiek elöregednének.

Tippek a muskátli átültetéséhez:

Ezeket is olvasd el: