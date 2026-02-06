Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gyors, hatékony, filléres módszerre vágysz? Így távolítsd el a csúnya foltokat a WC-ből

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 16:15
Éppen vendégeket vársz, és szeretnéd, hogy a fürdő csillogjon? Cikkünkben olyan egyszerű és olcsó házi praktikákat hoztunk neked, amelyekkel gyerekjáték lesz a WC tisztítása. Ne pazarold tovább a pénzedet és az energiádat!
Lévaffy Luna
Téged is idegesítenek a feltűnő foltok, amelyek nemcsak csúnyák, hanem egyet jelentenek a baktériumok melegágyával? Akkor maradj velünk, ugyanis a tippjeink segíteni fognak neked a lerakódások eltávolításában. Ne bajlódj többet az erős vegyszerekkel, hiszen a WC tisztítása pár perc alatt megoldható ezekkel a természetes praktikákkal!

A fürdőben takarító nő, aki számára fontos a WC tisztítása.
Ezekkel a házi praktikákkal gyerekjáték lesz a WC tisztítása!
Fotó: Shutterstock 
  • A WC-ben található makacs szennyeződések rengeteg fejtörést okozhatnak.
  • Ha a bolti tisztítószer mellett döntenél, akkor a savas termékek közül válassz.
  • Van néhány környezetbarát, filléres házi csodaszer, amiből biztosan lapul a konyhádban.

A WC tisztítása lépésről lépésre: ezért kellene gyakrabban foglalkoznod vele 

Szeretnéd gyorsan letudni a WC-tisztítását? A WC-csészében és a peremén található sárgásbarna vizeletfoltok, illetve a vízkő nagyon el tudják csúfítani a vécét, de az eltávolításuk gyakran rendkívül macerás. Azonban a rendszeres tisztítással és vízkőtelenítéssel felveheted a harcot a foltokkal szemben. Ne felejtsd, minél tovább hagyod leülepedni a vízkövet, annál nehezebb lesz megszabadulni tőle.

Mit használj a WC tisztításához?

Amennyiben gyors és hatékony megoldásra vágysz, szerezz savas tisztítószert, és nagyon fontos, hogy hagyd elég ideig hatni. Akár papírtörlőt is áztathatsz a vizeletkő és a vízkő eltávolítására, majd ráteheted a foltos területre egy teljes éjszakára. Ezt követően öblítsd le a WC-t, és súrold át kefével.

Tisztítószerek egy vödörben, amit egy nő be fog vetni a WC tisztításához.
Így távolítsd el a csúnya foltokat a WC-ből!
Fotó: Witthaya Prasongsin /  GettyImages

Házi praktikák a WC tisztításához

Nem szeretnél drága bolti szerekre költeni? Most olyan házi praktikákról rántjuk le a leplet, amelyek nagyszerűen működnek a WC-ben éktelenkedő, makacs foltok ellen. Sőt, sokkal egészségesebbek és környezetbarátabb megoldások, mint a kémiai tisztítószerek.

Sósav: a sósav egy rendkívül hatékony házi tisztítószer, ami még a makacs vizeletlerakódásokkal is képes leszámolni. Azonban vigyázz vele, mivel károsíthatja a kerámiát, melynek következtében a későbbiekben még több lerakódással számolhatsz.

Sütőpor: a sütőporokban található szódabikarbóna köztudottan tisztítószerként is tökéletesen megállja a helyét. Szórj két vagy három csomag sütőport a csúnya felületre, és hagyd legalább egy óráig hatni.

Kóla: a kóla foszforsavat tartalmaz, amely igen hatékony a vizeletlerakódások ellen is, különösen sütőporral kombinálva.

Citromlé: a citromsav is hatásos, emellett pedig kíméletesebb a felületekhez, szemben a sósavval. Amennyiben csak enyhe lerakódásokkal küzdesz, érdemes citromlével kezdened.

Ebben a videóból ellesheted, hogy hogyan lehet eltávolítani a sárga foltokat a WC-ülőkékről:

