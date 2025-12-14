Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi kutyaruha két mopszon.

Ebben a te kedvenced lesz az ünnep sztárja: készíts imádnivaló karácsonyi kutyaruhát fillérekből

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 17:15
Mindenki azt gondolja, hogy mutatós, cuki ruhákat adni a háziállatunkra drága mulatság. Pedig simán készíthetsz házilag is karácsonyi kutyaruha fazonokat a kis kedvencednek, akár anélkül, hogy egy forintot is elköltenél rá. Mutatjuk, hogy készülnek a kutyadivat legédesebb darabjai!
Boncza Léda
Hurrá, mindjárt itt a karácsony! Ha neked és a gyerekeknek is beszerezted már a ronda karácsonyi pulcsikat vagy a csini szetteket - ki, hogy szereti, akkor szánj egy kis időt arra, hogy a család kis kedvence is ünnepi ruhába bújhasson. Így biztosan idén készülnek majd a legszuperebb fotók a fa mellett. Mutatjuk, hogy készíts kényelmes és imádnivaló kutyaruhát kedvencednek!

Karácsonyi kutyaruha készítése közben egy fiatal nő a francia bulldogjával.
Kutyaruha karácsonyra: így készíts imádnivaló ünnepi szettet házi kedvencednek!
Fotó: Olga Kri /  Shutterstock 
  • Néhány régi textilből szuper kutyaruhát készíthetsz.
  • 6 egyszerű lépésből kész is a kutyaruha.
  • Fontos, hogy kövesd a kényelmi szempontok szabályait az anyag kiválasztása és a ruha varrása során.

Filléres alapanyagok kutyaruha készítéséhez

Egyáltalán nem kell a legdrágább, legmenőbb állatboltba menned és megvenned az aranyárban mért kutyaruhákat. Néhány otthon talált, alig használt textíliából is édes karácsonyi együttest készíthetsz imádott kutyusodnak.

Használhatsz hozzá:

  • egy régi piros vagy zöld pólót, hogy meglegyen az ünnepi alapszín
  • egy régi plédet vagy párnahuzatot
  • karácsonyi szalagokat vagy masnikat, amiket akár a tavalyról megmaradt ajándékcsomagolásokból is újrahasznosíthatsz
  • gombokat, tépőzárakat, hajgumikat, amik nemcsak olcsók, de praktikusak is a rögzítéseket

Karácsonyi kutyaruha készítése otthon

Egy egyszerű fazon elkészítéséhez semmilyen extra varrónői szaktudásra nem lesz szükséged. Mutatjuk, hogy csináld:

  1. Először vedd le a kutyus pontos méreteit. Mérd meg a mellkasának körfogatát, nyakkerületét és háthosszát.
  2. A kiválasztott textilből vágj ki egy akkora téglalapot, ami a mért értékeknél minden oldalon 2–3 centivel nagyobb. Ez a ráhagyás azért fontos, hogy később könnyebben tudj engedni, ha túl szűk lenne a kutyaruha - vagy ellenkező esetben, szűkíteni.
  3. Hajtsd félbe az anyagot és jelöld be a két mellső láb helyét. Először érdemes kisebb lyukat vágni csak az anyagba, amit később szükség szerint tágíthatsz. 
  4. Kezdődhet a varrás! Nem kell megijedned, nincs szükség komoly varrógépre, egyszerűen öltögesd össze az anyag széleit úgy, hogy a láb- és nyakrész szabadon maradjon.
    Az igazán kényelmes megoldásért felvarrhatsz tépőzárat is, így könnyebben lehet majd öltöztetni a kutyát. Csak figyelj, hogy jó erősen rögzítsd, lehetőleg a has részen, hogy ne tudja lerágni.
  5. Ha az alap megvan, jöhet a díszítés. Kedvedre dekorálhatod egy-két karácsonyi masnival, szalaggal, de pár hópelyhet is rajzolhatsz rá egy textilfilc segítségével. 
  6. Miután elkészültél, add rá kedvencedre a kutyaruhát. Figyeld meg, hogyan mozog benne, és ha azt látod, hogy kényelmetlen számára, húzódik a nyakánál, lötyög oldalt, akkor pár öltést engedj vagy húzz rajta.
Piros karácsonyi kutyaruha egy kiskutyán.
A kényelem és a biztonság a legfontosabb szempont!
Fotó: Gladskikh Tatiana /  Shutterstock 

Gazdik figyelem!

A karácsonyi szezon nyüzsgése közben a kutyák még izgatottabbak, ezért kiemelten fontos, hogy odafigyeljünk a mozgásigényükre. Az anyag kiválasztásánál ügyelj arra, hogy puha, jól szellőző textilt válassz és a dekorok se legyenek túl merevek. Ha mindent megtettél, de a kutyus kényelmetlenül érzi magát benne: ne erőltesd! Ha azt látod, hogy könnyedén futkározik, lefekszik, forog, akkor maradhat a ruci.

Karácsonyi kutyadivat

Ha igazán trendi, ünnepi viseletet készítenél házi kedvencednek, válassz mély zöld árnyalatokat, kockás mintákat és puha pamut anyagokat a kutyaruhához. 

Még jobb, ha összeöltöztök!
Ha van két egyforma karácsonyi pulóvered, az egyikből készíthetsz egy mini verziót is. Népszerű kutyadivat, hogy az ünnepek alatt manójelmezbe öltöztetik a házi kedvenceket. A szetthez zöld szalagokra, piros-fehér anyagokra és piros gombokra lehet szükséged.

Ebből a videóból megtudhatod, mikor szükséges plusz rétegbe öltöztetned a kutyádat télen:

Ezek a kutyával kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

