Kvíz: vajon te megérted, a kiskutyád mit akar neked mondani?

Ebben a kvízben letesztelheted, mennyire ismered kutyád jelzéseit. Nem csak a jól ismert farkcsóválásról lesz szó, hanem azokról a finom kis jelekről is, amik segítenek megérteni, mikor boldog, feszült, játékos vagy éppen fél. Vágj bele, és tudd meg, mennyire beszéled a kutyád nyelvét!
A kutyák nem szavakkal kommunikálnak, de minden mozdulatuk, rezdülésük, nyüszítésük vagy farokcsóválásuk egy-egy üzenet, amit a gazdiknak érdemes megtanulniuk értelmezni. A kutyád testbeszéde olyan, mint egy külön nyelv: ha érted, könnyebben és mélyebben kapcsolódhatsz hozzá. Tudod például, mit jelent, ha halkan ásít, pedig nem álmos? Vagy miért nyalja meg a száját, amikor nem is evett? Ezek a viselkedések sokkal többet elárulnak a kutyád aktuális hangulatáról, mint gondolnád.
Töltsd ki ezt a kutyás kvízt, hogy megtudd, te érted-e házi kedvenced minden üzenetét!
Ebből a videóból sokat tanulhatsz a kutyák viselkedéséről:
