Kvíz: vajon te megérted, a kiskutyád mit akar neked mondani?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 11:45
Tudod, mit jelent, ha a kutyád ásít, de nem álmos? Vagy miért hempereg büdös dolgokban? Töltsd ki a kvízt, és kiderül, mennyire ismered kutyád testbeszédét!
Ebben a kvízben letesztelheted, mennyire ismered kutyád jelzéseit. Nem csak a jól ismert farkcsóválásról lesz szó, hanem azokról a finom kis jelekről is, amik segítenek megérteni, mikor boldog, feszült, játékos vagy éppen fél. Vágj bele, és tudd meg, mennyire beszéled a kutyád nyelvét!

Kvíz: te mennyire ismered házi kedvencedet?
  • A kutyák különböző viselkedésformákkal kommunikálnak.
  • Fontos, hogy gazdájuk megértse, mit szeretnének jelezni egy-egy mozdulattal.
  • Kvízünkből kiderül, te mennyire érted házi kedvenced jelzéseit.

Kvíz: te ismered a kiskutyád minden halk jelzését?

A kutyák nem szavakkal kommunikálnak, de minden mozdulatuk, rezdülésük, nyüszítésük vagy farokcsóválásuk egy-egy üzenet, amit a gazdiknak érdemes megtanulniuk értelmezni. A kutyád testbeszéde olyan, mint egy külön nyelv: ha érted, könnyebben és mélyebben kapcsolódhatsz hozzá. Tudod például, mit jelent, ha halkan ásít, pedig nem álmos? Vagy miért nyalja meg a száját, amikor nem is evett? Ezek a viselkedések sokkal többet elárulnak a kutyád aktuális hangulatáról, mint gondolnád.

Töltsd ki ezt a kutyás kvízt, hogy megtudd, te érted-e házi kedvenced minden üzenetét!

KVÍZ

Mit jelent, ha a kutyád a farkát behúzva járkál?

