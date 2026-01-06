Mit tegyünk, ha az autónk elakad a hóban? Praktikus tanácsok, ha bajba kerülsz

A hóban elakadt autó tipikusan az a helyzet, amikor a kapkodás csak ront a helyzeten. Lássuk, milyen praktikus tippeket vethetsz be, ha nem mozdul az autó.

Mit tegyünk a hóban elakadt autóval? Praktikus tanácsok, ha bajba kerülsz / Fotó: 123RF

Az első öt perc kulcsfontosságú ha elakad az autó a hóban.

Legyen az autóban egy kis lapát.

Az autószőnyeget is használhatod.

Hóban elakadt autó – Praktikus tippek, hogy hamar kiszabadulj

Az első reakció legtöbbször a gáz taposása, de ezzel általában csak még „mélyebbre ássuk magunkat” a hóban. Egy pillanat szünet ilyenkor aranyat ér. Kapcsoljuk ki a rádiót, vegyünk egy mély levegőt, és gondoljuk végig a helyzetet.

Az első 5 perc kulcsfontosságú

Mielőtt bármit tennénk, érdemes körbenézni. Lejtőn állunk? Jeges vagy inkább latyakos az út? Van forgalom körülöttünk? Ezek nem mellékes kérdések. Ha biztonságos, szálljunk ki, és nézzük meg, mennyire vannak betemetve a kerekek. Sokszor már az is segít, ha kézzel vagy egy lapáttal (igen, nem véletlenül jó, ha van a csomagtartóban) kiszabadítjuk őket.

Apró trükkök, amik meglepően hatásosak

Finom hintáztassuk az autót (előre-hátra mozgás) alacsony fokozatban

Kormány egyenesbe állítása indulás előtt

Homok, só vagy akár az autószőnyeg a hajtott kerekek alá téve megkönnyítheti a helyzetet

A kipörgésgátló ideiglenes kikapcsolása (ha van ilyen)

Ezek együtt sokszor többet érnek, mint a nyers erő, de ha nagyobb a baj, egy kedves járókelő vagy szomszéd is jól jön (legközelebb gondolj erre, mikor elfordítod a fejed köszönés helyett).

Amit inkább kerüljünk

A dühös gyorsítás, a hosszú ideig tartó kerékpörgetés, legtöbbször csak ront a helyzeten. Ezekkel nemcsak az esélyeinket rontjuk, de az autót is megterheljük. Ha érezzük, hogy nem megy, inkább álljunk meg, és kérjünk segítséget.

Ne csak az autót készítsd fel a télre, te magad is készülj fel mentálisan

Az elakadt autó a hóban nemcsak technikai kérdés, hanem mentális is. A téli vezetéshez türelem kell, egy kis alázat az időjárással szemben, és némi előrelátás. Meleg ruha, feltöltött telefon, egy termosz tea – ezek nem luxus, hanem lelki nyugalmat adó apróságok, amik segíthetnek, hogy necces helyzetben is jó döntést hozzunk.