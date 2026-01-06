Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mit tegyünk, ha az autónk elakad a hóban? Praktikus tanácsok, ha bajba kerülsz

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 18:15
elakadtautó
A hóesés romantikus – egészen addig, amíg az autó nem mozdul tovább. A kerekek pörögnek, a pulzus felmegy, és hirtelen mindenki szakértő lesz az anyósülésen. Roppant idegesítő. Mit tegyünk a hóban elakadt autóval? Ne aggódj, van pár jól bevált megoldás, ami kihúzhat a bajból! Most megosztjuk veled, olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A hóban elakadt autó tipikusan az a helyzet, amikor a kapkodás csak ront a helyzeten. Lássuk, milyen praktikus tippeket vethetsz be, ha nem mozdul az autó.  

Egy nő telefonál, egy elakadt autó a háttérben.
Mit tegyünk a hóban elakadt autóval? Praktikus tanácsok, ha bajba kerülsz / Fotó: 123RF
  • Az első öt perc kulcsfontosságú ha elakad az autó a hóban.
  • Legyen az autóban egy kis lapát.
  • Az autószőnyeget is használhatod.

Hóban elakadt autó – Praktikus tippek, hogy hamar kiszabadulj

Az első reakció legtöbbször a gáz taposása, de ezzel általában csak még „mélyebbre ássuk magunkat” a hóban. Egy pillanat szünet ilyenkor aranyat ér. Kapcsoljuk ki a rádiót, vegyünk egy mély levegőt, és gondoljuk végig a helyzetet.

Az első 5 perc kulcsfontosságú

Mielőtt bármit tennénk, érdemes körbenézni. Lejtőn állunk? Jeges vagy inkább latyakos az út? Van forgalom körülöttünk? Ezek nem mellékes kérdések. Ha biztonságos, szálljunk ki, és nézzük meg, mennyire vannak betemetve a kerekek. Sokszor már az is segít, ha kézzel vagy egy lapáttal (igen, nem véletlenül jó, ha van a csomagtartóban) kiszabadítjuk őket.  

Apró trükkök, amik meglepően hatásosak

  • Finom hintáztassuk az autót (előre-hátra mozgás) alacsony fokozatban
  • Kormány egyenesbe állítása indulás előtt
  • Homok, vagy akár az autószőnyeg a hajtott kerekek alá téve megkönnyítheti a helyzetet
  • A kipörgésgátló ideiglenes kikapcsolása (ha van ilyen)

Ezek együtt sokszor többet érnek, mint a nyers erő, de ha nagyobb a baj, egy kedves járókelő vagy szomszéd is jól jön (legközelebb gondolj erre, mikor elfordítod a fejed köszönés helyett).

Amit inkább kerüljünk  

A dühös gyorsítás, a hosszú ideig tartó kerékpörgetés, legtöbbször csak ront a helyzeten. Ezekkel nemcsak az esélyeinket rontjuk, de az autót is megterheljük. Ha érezzük, hogy nem megy, inkább álljunk meg, és kérjünk segítséget.

Ne csak az autót készítsd fel a télre, te magad is készülj fel mentálisan

Az elakadt autó a hóban nemcsak technikai kérdés, hanem mentális is. A téli vezetéshez türelem kell, egy kis alázat az időjárással szemben, és némi előrelátás. Meleg ruha, feltöltött telefon, egy termosz tea – ezek nem luxus, hanem lelki nyugalmat adó apróságok, amik segíthetnek, hogy necces helyzetben is jó döntést hozzunk. 

További információkért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu