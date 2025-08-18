7 alattomos töltési hiba, amitől a telefonod akkumulátora egy éven belül meghal

A telefonod akkuja az egyik legérzékenyebb és legdrágábban cserélhető alkatrész. Mégis sokan úgy töltik a készüléküket, mintha az örökké bírná. A lítiumion technológia azonban nem szereti a szélsőségeket – sem a teljes lemerítést, sem a 100 százalékig való állandó feltöltést. Ha hosszú távon gondolkodsz, érdemes néhány alapvető szabályt betartanod, és elkerülnöd az alábbi 7 tipikus töltési hibát.
1. Ne töltsd mindig 100%-ra
A lítiumion akkumulátorok számára a 20–80% közötti töltöttségi szint az ideális. A folyamatosan 100%-on tartott akku gyorsabban öregszik.
2. Kerüld a teljes lemerítést
A régi nikkel-kadmium akkuknál még volt „memóriahatás”, de a modern telefonoknál a 0%-ra merítés felesleges és káros. Az akku mélymerítése csökkenti a cellák élettartamát.
3. Ne hagyd egész éjjel a töltőn
Bár a telefonok többsége lekapcsol, ha a töltöttségi szintje eléri a 100%-ot, utána újra és újra rátölt, ami hosszú távon plusz terhelést jelent.
4. Vigyázz a hőmérsékletre
A túl meleg vagy túl hideg környezet az akku ellensége. Nyáron ne hagyd a napon tölteni, télen pedig ne tölts extrém hidegben. Az ideális töltési hőmérséklet 15–25°C.
5. Használj minőségi kábelt és töltőt
A gyenge minőségű vagy hamisított töltők nemcsak lassúak, de veszélyesek is lehetnek az akkumulátorra és a telefonra.
6. Használd ki az okostelefon beállításait
Sok készülékben van „Optimalizált töltés” funkció, amely a töltést 80%-nál megállítja, majd csak akkor viszi fel 100%-ra, amikor várhatóan használni kezded a telefont.
7. A rövid, gyakori töltések jobbak, mint a hosszúak
Ha van rá lehetőséged, napközben inkább többször töltsd fel kicsit a telefont, ahelyett, hogy egyetlen hosszú töltést végeznél.
Az akkumulátor élettartama nagyban függ a használati szokásaidtól. Ha betartod a 20–80%-os szabályt, kerülöd a hőt és a teljes lemerítést, valamint jó minőségű töltőt használsz, akkor akár évekig gond nélkül működhet az akku. Egy kis odafigyeléssel sok pénzt és bosszúságot spórolhatsz meg.
Az alábbi videóban megnézheted azt a 6 leggyakoribb töltési hibát, amely ténylegesen rövidíti az okostelefonod akkumulátorának élettartamát.
