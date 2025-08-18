7 alattomos töltési hiba, amitől a telefonod akkumulátora egy éven belül meghal

A telefonod akkuja az egyik legérzékenyebb és legdrágábban cserélhető alkatrész. Mégis sokan úgy töltik a készüléküket, mintha az örökké bírná. A lítiumion technológia azonban nem szereti a szélsőségeket – sem a teljes lemerítést, sem a 100 százalékig való állandó feltöltést. Ha hosszú távon gondolkodsz, érdemes néhány alapvető szabályt betartanod, és elkerülnöd az alábbi 7 tipikus töltési hibát.

Nem mindegy, hogyan töltöd a telefonod – egyes szokások drámaian csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Fotó: SofikoS / shutterstock

7 alattomos, telefontöltési hibát

1. Ne töltsd mindig 100%-ra

A lítiumion akkumulátorok számára a 20–80% közötti töltöttségi szint az ideális. A folyamatosan 100%-on tartott akku gyorsabban öregszik.

2. Kerüld a teljes lemerítést

A régi nikkel-kadmium akkuknál még volt „memóriahatás”, de a modern telefonoknál a 0%-ra merítés felesleges és káros. Az akku mélymerítése csökkenti a cellák élettartamát.

3. Ne hagyd egész éjjel a töltőn

Bár a telefonok többsége lekapcsol, ha a töltöttségi szintje eléri a 100%-ot, utána újra és újra rátölt, ami hosszú távon plusz terhelést jelent.

4. Vigyázz a hőmérsékletre

A túl meleg vagy túl hideg környezet az akku ellensége. Nyáron ne hagyd a napon tölteni, télen pedig ne tölts extrém hidegben. Az ideális töltési hőmérséklet 15–25°C.

5. Használj minőségi kábelt és töltőt

A gyenge minőségű vagy hamisított töltők nemcsak lassúak, de veszélyesek is lehetnek az akkumulátorra és a telefonra.

6. Használd ki az okostelefon beállításait

Sok készülékben van „Optimalizált töltés” funkció, amely a töltést 80%-nál megállítja, majd csak akkor viszi fel 100%-ra, amikor várhatóan használni kezded a telefont.

7. A rövid, gyakori töltések jobbak, mint a hosszúak

Ha van rá lehetőséged, napközben inkább többször töltsd fel kicsit a telefont, ahelyett, hogy egyetlen hosszú töltést végeznél.

Az akkumulátor élettartama nagyban függ a használati szokásaidtól. Ha betartod a 20–80%-os szabályt, kerülöd a hőt és a teljes lemerítést, valamint jó minőségű töltőt használsz, akkor akár évekig gond nélkül működhet az akku. Egy kis odafigyeléssel sok pénzt és bosszúságot spórolhatsz meg.

Az alábbi videóban megnézheted azt a 6 leggyakoribb töltési hibát, amely ténylegesen rövidíti az okostelefonod akkumulátorának élettartamát.

