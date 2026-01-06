Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
A havazás megnehezíti a közlekedést: mutatjuk, hol lehet ma a legrosszabb a helyzet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 10:35
Jobb ha figyelünk. A havazás veszélyeket rejt.

Igazi téli időjárás érkezett Magyarországra, a tartós és intenzív havazás pedig már most érezhetően megnehezíti a közlekedést. A mostani havazás nem gyorsan átvonuló csapadék, hanem több órán, akár napokon át megmaradó hótakaróval jár, ami különösen a reggeli és délelőtti órákban okozhat komoly fennakadásokat az utakon. 

A havazás megnehezíti a közlekedést
Fotó: YouTube

Kihívás a havazás

Sok helyen már kora reggel havas, lefagyott útfelületekkel találkozhattak az autósok, miközben a hétköznap miatt a forgalom folyamatosan erősödik. A helyzet azonban nem az ország minden pontján egyformán nehéz: vannak térségek, ahol a havazás hatásai jóval látványosabban jelentkeznek. 

A tapasztalatok szerint havazás idején a városok peremkerületei és az agglomerációs övezetek a legérzékenyebbek. Ezeken a területeken egyszerre jelenik meg a nagy forgalom és az, hogy az utak takarítása lassabban halad. A reggeli csúcsidőben sokan indulnak befelé dolgozni, gyakran autóval, miközben egyes útszakaszok még nehezen járhatók. Egy-egy kisebb fennakadás is gyorsan torlódáshoz vezethet, amely percek alatt jelentős dugóvá nőhet.

Kiemelten veszélyesek ilyenkor a hidak és felüljárók, ahol az útfelület minden oldalról ki van téve a hideg levegőnek. Ezek a szakaszok gyorsabban kihűlnek, könnyebben lefagynak, és még akkor is csúszósak maradhatnak, amikor máshol már javulnak az útviszonyok. Hasonló a helyzet az északi fekvésű, árnyékos útszakaszokon, ahol a nap sem tudja felmelegíteni az aszfaltot, így a jég tartósabban megmarad.

A nyílt, szeles területeken futó utaknál nem feltétlenül a lehulló hó mennyisége jelenti a legnagyobb problémát, hanem a szél. A hófúvás visszahordja a havat az úttestre, rontja a látási viszonyokat, és pillanatok alatt megváltoztathatja az út állapotát. Egy-egy ilyen szakasz egyik percben még járhatónak tűnhet, a következőben azonban már alig lehet rajta haladni. 

A havazás utáni reggeli közlekedés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlan csúszás. Sok helyen nem a vastag hó, hanem a letaposott, kifényesedett hóréteg vagy a vékony jég okozza a gondot. Ez különösen igaz a körforgalmakra, kanyarokra, lejtőkre és a kereszteződések előtti féktávokra, ahol a megállás jelenthet komoly kihívást. 

Nemcsak az autósok vannak veszélyben: gyalogosan is csúszóssá válhatnak a járdák, buszmegállók és zebrák környékei, főleg a reggeli csúcsidőben, amikor a hó már össze van taposva, de még nem takarították le. A tömegközlekedés is lassabban haladhat, elsősorban a buszok, amelyek az elakadt járművek miatt könnyen dugóba kerülhetnek, felborítva a menetrendet

Ilyen időjárási körülmények között a legfontosabb a türelem és az alkalmazkodás. Az útviszonyok óráról órára változhatnak, ezért ami hajnalban még jól járhatónak tűnt, reggelre teljesen más képet mutathat, írja a Köpönyeg.

 

