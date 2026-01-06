Hótakaró zúdul az országra: ilyen idő vár ránk a napokban

Jobb lesz felkészülni a következő napokra, ugyanis az időjárás nem kímél minket. Havazás, hófúvás és még ónos eső is előfordulhat, emellett fagyra is lehet számítani az ország nagy részén.

Nem kímél minket az időjárás, jobb lesz felkészülni a hóra

Kedd, január 6.

Továbbra is marad borús idő, miközben északnyugaton rövid időre elő bukkanhat a felhő mögül a nap. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délutánra körülbelül Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. Erre a napra a HungaroMet narancssárga riasztást adott ki Baranya ás Bács-Kiskun vármegyékre az erős havazás miatt, illetve citromsárgát további 12 vármegyére. Az északnyugati szél megerősödik, ami hófúvásokat okoz, így 3 vármegyére északnyugaton, és 2 vármegyére északkeleten citromsárga riasztás van kiadva hófúvás miatt. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre pedig ónos eső miatt van kiadva riasztás. Az ország nagy részén fagyra lehet számítani, miközben a közlekedés nehéz lehet több helyen is.

Szerda, január 7.

Folytatódik a borús, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében narancssárga, míg további 7 vármegyében citromsárga riasztás van érvényben a havazás miatt. Továbbra is erős marad az északnyugati szél, ami komolyabb hótorlaszokat is emelhet, így Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére narancs, és további 5 vármegyére citrom riasztás van kiadva a hófúvás miatt. A levegő tovább fog hűlni, reggel -5, délután mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtök, január 8.

Reggelig a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém vármegyékben továbbra is narancs riasztás van a hófúvás miatt, míg 8 másik vármegyében citrom. Reggel meglehetően hideg, -11 fok körüli értékeket mérhetünk, míg délután is csak -3 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.