Megérkezett a havazás: Így vezess jól télen, hóban!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 18:15
havazásveszélybaleset
Az elmúlt napokban téliesre fordult az időjárás, és megváltoztak az útviszonyok. A hó sok embert tesz próbára, és ha nem vagy elég óvatos és felkészült, akkor könnyen veszélyhelyzet alakulhat ki. A téli útviszonyok más vezetési technikát igényelnek

Megérkezett az első hó. A téli útviszonyok során a csapadékos, havas, latyakos, letaposott havas és jeges útfelületek alakulnak ki, és ezek csúszósabbak, mint a száraz útfelületek, ezért csökken az autó tapadása. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy nem láthatóak az útburkolati jelek, a kátyúk és az összetapadt falevelek sem, amik tovább bonyolítják az amúgy is ügyességet és rutint igénylő helyzeteket.

hó
Megérkezett az első hó, és a téli útviszonyok során a csapadékos, havas, latyakos, letaposott havas és jeges útfelületek alakulnak ki / Fotó: Szabolcs László

A biztonságos téli közlekedésnek az egyik pillére, hogy a jármű megfelelő műszaki állapotban legyen. Létfontosságú, hogy megfelelő gumikkal, fékekkel, és jó állapotú futóművel rendelkezzen. 

Néhány tipp, hogyan lehet a hóban a lehető legnagyobb biztonsággal közlekedni

Mielőtt útnak indulsz fontos, hogy takarítsd le az autódat. Tisztítsd meg a szélvédőt, és az ablakokat, hogy jól ki lehessen látni a járműből. Ne legyél rest a kocsi tetejéről, és a motorháztetőről is lesöpörni a havat, mert a menetszél a géptetőről a szélvédőre fújja, és fékezéskor akár le is csúszhat.

Elindulás után egy biztonságos, forgalommentes útszakaszon próbáld ki, hogy mennyire tapadnak a gumik, milyen féktávval kell számolnod a csúszós útfelületen, és milyen tapadással elinduláskor, és gyorsításkor. Ha beragadnál a hóba, arra is van megoldás, mert az autó hintáztatásával, és a kormány finom mozgatásával ki tudod szabadítani. Fontos, hogy ha beragadsz, akkor ne taposd a padlóba a gázpedált, mert a kerekek pörgetésével jegessé válhat a gumi alatti útfelületet. 

Különböző úttípusok léteznek, ezért sok esetben más és más technika jelenti a megoldást. Ha semmikép sem tudsz kiszabadulni a hó fogságából, akkor érdemes próbálkozni a kipörgésgátló rendszer kikapcsolásával is.

A csúszós út nem csak elakadás esetén nehezíti meg a helyzet. Az elindulás, a megállás és kanyarodás is néha igazi művészet a havas és jeges utakon. Ezért nagyon fontos, hogy egyenletes tempóban haladj, és ne váltogasd a sebességedet. Ha a kocsi fara elkezd oldalra enyhén kitörni, akkor az egy óvatos ellenirányú kormánymozdulattal korrigálható. Az ilyen helyzetekben nem szabad fékezni, és a gázt is óvatosan kell elvenni ahhoz, hogy a jármű ismét irányítható és stabil legyen. Az erős fékezéssel a tapadás teljes elvesztését kockáztatja a sofőr! Megcsúszás esetén a helyes reakció az ellenkormányzás, enyhe gázadással-gázelvétel, és a finomabb fékezés. 

Az egyenesen csúszó autóban sokan a pánik miatt a padlófékezést választják. Az autó így azonban nem fog lassulni, csak csúszni az úton. Ilyenkor meg kell szüntetni a féknyomást, hogy újra tapadjon a jármű, és motorfékkel, és óvatos fékezéssel lassítható. Megváltozott útviszonyok között érdemes nagyobb követési távolságot tartani, és kézi váltós autóban hamar kisebb fordulatnál felváltani, mert így kisebb az esélye a kerekek kipörgésének. Az automata váltós járműveknél is van erre megoldás: tegyük téli állásba. Friss hóesés esetén érdemes inkább a főútvonalakat választani a közlekedésre, mert azokat előbb letisztítják.

A balesetek kialakulásáért a hóesésen túl az időjárási frontok is felelősek lehetnek. Újév hajnalán melegfront érkezett hazánk felé. A magassági örvény hatására hidegfront, majd kettős fronthatás érvényesül, aminek a következményeit tapasztaljuk. Fejfájást eredményez, amit tovább fokoz a szilveszteri ünneplés során elfogyasztott alkohol is, és ez mindkét irányba kimozduló vérnyomás értékeket fog eredményezni. Fáradékonynak érezhetik magukat az emberek, és az alacsony hőmérsékletet tovább hűti a szél. Ezért még jobban oda kell figyelni a vezetésre.

 

