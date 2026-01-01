Megérkezett a havazás: Így vezess jól télen, hóban!

Megérkezett az első hó. A téli útviszonyok során a csapadékos, havas, latyakos, letaposott havas és jeges útfelületek alakulnak ki, és ezek csúszósabbak, mint a száraz útfelületek, ezért csökken az autó tapadása. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy nem láthatóak az útburkolati jelek, a kátyúk és az összetapadt falevelek sem, amik tovább bonyolítják az amúgy is ügyességet és rutint igénylő helyzeteket.

Megérkezett az első hó, és a téli útviszonyok során a csapadékos, havas, latyakos, letaposott havas és jeges útfelületek alakulnak ki / Fotó: Szabolcs László

A biztonságos téli közlekedésnek az egyik pillére, hogy a jármű megfelelő műszaki állapotban legyen. Létfontosságú, hogy megfelelő gumikkal, fékekkel, és jó állapotú futóművel rendelkezzen.

Néhány tipp, hogyan lehet a hóban a lehető legnagyobb biztonsággal közlekedni

Mielőtt útnak indulsz fontos, hogy takarítsd le az autódat. Tisztítsd meg a szélvédőt, és az ablakokat, hogy jól ki lehessen látni a járműből. Ne legyél rest a kocsi tetejéről, és a motorháztetőről is lesöpörni a havat, mert a menetszél a géptetőről a szélvédőre fújja, és fékezéskor akár le is csúszhat.

Elindulás után egy biztonságos, forgalommentes útszakaszon próbáld ki, hogy mennyire tapadnak a gumik, milyen féktávval kell számolnod a csúszós útfelületen, és milyen tapadással elinduláskor, és gyorsításkor. Ha beragadnál a hóba, arra is van megoldás, mert az autó hintáztatásával, és a kormány finom mozgatásával ki tudod szabadítani. Fontos, hogy ha beragadsz, akkor ne taposd a padlóba a gázpedált, mert a kerekek pörgetésével jegessé válhat a gumi alatti útfelületet.

Különböző úttípusok léteznek, ezért sok esetben más és más technika jelenti a megoldást. Ha semmikép sem tudsz kiszabadulni a hó fogságából, akkor érdemes próbálkozni a kipörgésgátló rendszer kikapcsolásával is.

A csúszós út nem csak elakadás esetén nehezíti meg a helyzet. Az elindulás, a megállás és kanyarodás is néha igazi művészet a havas és jeges utakon. Ezért nagyon fontos, hogy egyenletes tempóban haladj, és ne váltogasd a sebességedet. Ha a kocsi fara elkezd oldalra enyhén kitörni, akkor az egy óvatos ellenirányú kormánymozdulattal korrigálható. Az ilyen helyzetekben nem szabad fékezni, és a gázt is óvatosan kell elvenni ahhoz, hogy a jármű ismét irányítható és stabil legyen. Az erős fékezéssel a tapadás teljes elvesztését kockáztatja a sofőr! Megcsúszás esetén a helyes reakció az ellenkormányzás, enyhe gázadással-gázelvétel, és a finomabb fékezés.