Felejtsd el a boltit, nemcsak drága, de egészségtelen is – Így készíthetsz villámgyorsan egészséges csirkemellsonkát házilag

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 13:45
Egészséges alternatívát keresel a drága és egészségtelen bolti felvágottak helyett? Akkor ez a cikk neked szól! Most elhoztuk neked az egészséges házi csirkemellsonka receptjét! Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A bolti felvágottak nemcsak baromi drágák, de legtöbbjük egészségtelen is. Miért? Mert sokszor nem valódi húsból, hanem a feldolgozás során visszamaradt húspépből készül, amit aztán telenyomnak sóval, ízfokozóval és szójával. Kíváncsi vagy az egészséges házi csirkemellsonka receptünkre? Akkor olvass tovább!

Házi csirkemellsonka recept alapján készített felvágott, paradicsommal és uborkával egy tányéron.
Felejtsd el a boltit, nem csak drága, de egészségtelen is – Egészséges házi csirkemellsonka recept.
Fotó: 123RF
  • Ezért káros az egészségre a sok adalékanyag a felvágottakban.
  • Házi csirkemellsonka hozzávalói.
  • Így készítsd el a házi csirkemellsonkát.

Házi csirkemellsonka recept – villámgyors, filléres, egészséges

Mik a hosszútávú következmények?

Az ízfokozók (nátrium-glutamát), adalékanyagok, sok só, rossz zsírok, nem táplálják a szervezetet, sőt épp ellenkezőleg:

  • rákkeltőek lehetnek,  
  • megkötik a szervezetben a vizet,  
  • magas vérnyomást és hormonális problémákat is okozhatnak.

Ha túl vagy az első sokkon, és kíváncsi vagy rá, hogyan tehetsz egészséges felvágottat az asztalra, akkor itt az idő, hogy megosszuk veled a jól bevált csirkemellsonka receptünket, amit otthon te is egyszerűen elkészíthetsz.  

Házi csirkemellsonka recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz:

  • 60 dkg csirkemellfilé
  • 1 teáskanál só
  • ízlés szerint fűszer: majoranna, bazsalikom, fokhagymapor (elhagyható)

Így készítsd el:

  • Tisztítsd meg a csirkemellfilét, majd vágd kisebb darabokra.
  • Tedd a késes aprítóba a fűszerekkel együtt és pépesítsd.
  • Formázz a masszából rudat.
  • Vegyél elő egy sütőzacskót és szaloncukor formában csomagold be a rudat. Használhatsz folpackot is.  

Két lehetőséged van:  

  1. Használj egy mélyebb tepsit, vagy akár jénai tálat, önts alá egy kevés vizet (1,5 dl) majd tedd a 180 fokos sütőbe nagyjából 30-35 percre.
  2. Forralj fel egy nagy fazék vizet, főzd benne a húst nagyjából 1 órán át.

Ha kihűlt, már szeletelheted is. 5 napon belül fogyaszd el.

Bors-tipp: szeletelés előtt megforgathatod pirospaprikában, vagy zöld fűszerekben is, igazán pikáns ízt ad neki.

Az állaga nem egészen olyan lesz, mint a bolti, de hát pontosan azért, mert minden adalékanyagtól mentes, egészséges verziót készítetted el.  

Ha mégis a bolti verzió mellett döntesz, mindig nézd meg az összetevők listát, különös figyelemmel a hústartalomra. Válaszd a magas hústartalmút, ez persze drágább lesz, de a te és a családod egészsége a tét, akkor nem megéri? Na ugye! 

Nézd meg az alábbi videót egy hasonló receptért:

Az alábbi receptjeinket se hagyd ki:

 

