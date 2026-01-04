Felejtsd el a boltit, nemcsak drága, de egészségtelen is – Így készíthetsz villámgyorsan egészséges csirkemellsonkát házilag

A bolti felvágottak nemcsak baromi drágák, de legtöbbjük egészségtelen is. Miért? Mert sokszor nem valódi húsból, hanem a feldolgozás során visszamaradt húspépből készül, amit aztán telenyomnak sóval, ízfokozóval és szójával. Kíváncsi vagy az egészséges házi csirkemellsonka receptünkre? Akkor olvass tovább!

Felejtsd el a boltit, nem csak drága, de egészségtelen is – Egészséges házi csirkemellsonka recept.

Fotó: 123RF

Ezért káros az egészségre a sok adalékanyag a felvágottakban.

Házi csirkemellsonka hozzávalói.

Így készítsd el a házi csirkemellsonkát.

Házi csirkemellsonka recept – villámgyors, filléres, egészséges

Mik a hosszútávú következmények?

Az ízfokozók (nátrium-glutamát), adalékanyagok, sok só, rossz zsírok, nem táplálják a szervezetet, sőt épp ellenkezőleg:

rákkeltőek lehetnek,

megkötik a szervezetben a vizet,

magas vérnyomást és hormonális problémákat is okozhatnak.

Ha túl vagy az első sokkon, és kíváncsi vagy rá, hogyan tehetsz egészséges felvágottat az asztalra, akkor itt az idő, hogy megosszuk veled a jól bevált csirkemellsonka receptünket, amit otthon te is egyszerűen elkészíthetsz.

Házi csirkemellsonka recept

Hozzávalók, amikre szükséged lesz:

60 dkg csirkemellfilé

1 teáskanál só

ízlés szerint fűszer: majoranna, bazsalikom, fokhagymapor (elhagyható)

Így készítsd el:

Tisztítsd meg a csirkemellfilét, majd vágd kisebb darabokra.

Tedd a késes aprítóba a fűszerekkel együtt és pépesítsd.

Formázz a masszából rudat.

Vegyél elő egy sütőzacskót és szaloncukor formában csomagold be a rudat. Használhatsz folpackot is.

Két lehetőséged van:

Használj egy mélyebb tepsit, vagy akár jénai tálat, önts alá egy kevés vizet (1,5 dl) majd tedd a 180 fokos sütőbe nagyjából 30-35 percre. Forralj fel egy nagy fazék vizet, főzd benne a húst nagyjából 1 órán át.

Ha kihűlt, már szeletelheted is. 5 napon belül fogyaszd el.

Bors-tipp: szeletelés előtt megforgathatod pirospaprikában, vagy zöld fűszerekben is, igazán pikáns ízt ad neki.

Az állaga nem egészen olyan lesz, mint a bolti, de hát pontosan azért, mert minden adalékanyagtól mentes, egészséges verziót készítetted el.

Ha mégis a bolti verzió mellett döntesz, mindig nézd meg az összetevők listát, különös figyelemmel a hústartalomra. Válaszd a magas hústartalmút, ez persze drágább lesz, de a te és a családod egészsége a tét, akkor nem megéri? Na ugye!