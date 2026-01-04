Felejtsd el a boltit, nemcsak drága, de egészségtelen is – Így készíthetsz villámgyorsan egészséges csirkemellsonkát házilag

A bolti felvágottak nemcsak baromi drágák, de legtöbbjük egészségtelen is. Miért? Mert sokszor nem valódi húsból, hanem a feldolgozás során visszamaradt húspépből készül, amit aztán telenyomnak sóval, ízfokozóval és szójával. Kíváncsi vagy az egészséges házi csirkemellsonka receptünkre? Akkor olvass tovább!
Az ízfokozók (nátrium-glutamát), adalékanyagok, sok só, rossz zsírok, nem táplálják a szervezetet, sőt épp ellenkezőleg:
Ha túl vagy az első sokkon, és kíváncsi vagy rá, hogyan tehetsz egészséges felvágottat az asztalra, akkor itt az idő, hogy megosszuk veled a jól bevált csirkemellsonka receptünket, amit otthon te is egyszerűen elkészíthetsz.
Két lehetőséged van:
Ha kihűlt, már szeletelheted is. 5 napon belül fogyaszd el.
Bors-tipp: szeletelés előtt megforgathatod pirospaprikában, vagy zöld fűszerekben is, igazán pikáns ízt ad neki.
Az állaga nem egészen olyan lesz, mint a bolti, de hát pontosan azért, mert minden adalékanyagtól mentes, egészséges verziót készítetted el.
Ha mégis a bolti verzió mellett döntesz, mindig nézd meg az összetevők listát, különös figyelemmel a hústartalomra. Válaszd a magas hústartalmút, ez persze drágább lesz, de a te és a családod egészsége a tét, akkor nem megéri? Na ugye!
