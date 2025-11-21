Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Egy óra alatt tűnnek el a sárga WC-foltok! Csak ez a két filléres összetevő kell hozzá, amit mindenki a konyhában tart!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 06:00
Hiába sikálod a WC-t, a sárga foltok újra és újra előjönnek? Kiderült: nem a takarítási rutinoddal van a baj! Egy fürdőszoba-szakértő most elárulta azt a két olcsó, természetes hozzávalót, amelyekkel akár egy óra alatt ragyogó fehérré varázsolhatod a wc csészét – és mindkettő ott lapul a legtöbb háztartásban.
K. C.
A szerző cikkei

Sárga foltok tarkítják a WC-det, mosdódat vagy a fürdőkád széleit, és már azt hiszed, hogy valamit nagyon rosszul csinálsz? Meglepő lehet, de a szakértők szerint ennek a makacs elszíneződésnek semmi köze a rossz higiéniához! A Plumbworld fürdőszobai szakértője rántották le a leplet: a foltokért nem a lustaság, hanem a csapvíz ásványi anyagai a felelősek.

wc takarítás
Így takarítsd ki olcsón és gyorsan a wc-d. / Fotó: Pexels

Sőt, a kemény víz miatt kialakuló vízkő valósággal vonzza a szappanmaradványokat, az apró fémrészecskéket és vasnyomokat, amelyek aztán kiszáradva sárga vagy barna réteget képeznek a felületen. A helyzet pedig egyre rosszabb lesz, ha nem foglalkozunk vele időben: a lerakódások baktériumokat is gyűjthetnek, és kellemetlen szagokat okozhatnak.

Íme a megoldás a wc sárga foltjai ellen

A jó hír? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Nem kell drága tisztítószerek után rohangálni, elég elővenni két jól ismert konyhai alapanyagot: a fehér ecetet és a szódabikarbónát.

A kettő együtt valódi természetes „takarítóbombát” alkot: pezsegve felhabzanak, fellazítják a sárga elszíneződést, és már 10 perc alatt is látványos eredményt adnak – de ha egy órát hagyod hatni, a WC olyan fehér lesz, mint új korában.

A módszer pofonegyszerű: önts egy csésze ecetet a WC-be, szórd rá a szódabikarbónát, várj, majd kefével átsúrolva öblítsd le. A makacs, régi foltok sem ússzák meg – akár egy éjszaka alatt is feloldja őket a keverék.

A szakértők szerint, ha hetente egyszer beveted ezt a filléres trükköt, a sárga foltoknak örökre búcsút inthetsz - írja a Mirror.

