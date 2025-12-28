3 gyorsan elkészíthető szilveszteri vendégváró falatka, amiért mindenki odalesz

A szilveszteri malac kötelező, de milyen más könnyedebb nasival kínálhatjuk vendégeinket, hogy maradjon hely az újévi lencsének is másnap reggel. Hoztunk neked 3 szilveszteri vendégváró falatka tippet.
Egyszerűbb, mint gondolnád, és sokkal finomabb, mint a készen vett verzió.
Először pattogtasd ki a kukoricát az instrukcióknak megfelelően és öntsd egy nagyobb tálba. Majd jöhet a szósz készítés. Fogj egy nagyobb lábast, amiben majd a kukorica is elfér, hiszen ebben fogod összedolgozni a szósszal, miután elkészült.
Tedd fel a lábast, kapcsold alacsony lángra. Jöhetnek a hozzávalók, a vaj, az aranyszirup, vagy az általad választott szirup és a cukor. Folyamatosan kevergesd míg a cukor lassan elolvad és a hozzávalók teljesen össze nem keverednek. Ha jól végezted a dolgod kész is a szirup. Ekkor vedd le a tűzről és öntsd bele a pattogatott kukoricát. Jól keverd meg, hogy mindenhova jusson a szószból, és kész is, tálalhatod.
Otthon is egyszerűen és gyorsan elkészíthető.
Fogj egy serpenyőt és kapcsold a tüzet alatta közepes lángra. Pirítsd rajta enyhén barnára a szezámmagot, vigyázz, hogy ne égjen oda, mert kesernyés íze lesz. Ha megpirult vedd le a tűzről, tedd a turmixgépbe és őröld porrá. Ha ezzel megvagy, mehet a hozzávaló is a turmixgépbe. Add hozzá a csicseriborsót, az olívaolajat és a repceolajat. Ezeket turmixold simára. Ha úgy érzed, túl sűrű, lazíthatsz rajta vízzel.
Ezután szeleteld fel a fokhagymát, és add hozzá a citromlével együtt a masszához és turmixold pár percig. Kóstolj, majd ízlés szerint sózd, ízesítsd és elkészült a házi hummusz. Már csak vágj fel néhány zöldséget csíkokra, répát, uborkát és tálald a hummusz mártogatóst.
Egyszerű, de nagyszerű! Három összetevőre lesz csak szükséged.
Kapcsold a sütőt 200 fokra és állítsd légkeveréses módra. Egy tepsit bélelj ki sütőpapírral és terítsd rá az egyik leveles tésztát, majd kend el egyenletesen a paradicsomszószt rajta. Ha megvagy, reszeld le a cheddart és szórd meg vele a paradicsomszószos tésztát, majd terítsd rá a másik leveles tésztát. Utána vágd fel nagyjából 1 cm vastagságú szeletekre.
A következő módszerrel csavard meg a csíkokat. A csík egyik végét fogd meg, és a másik végét kezdd el lassan csavarni, amíg egy spirált nem kapsz. Végezd el ezt mozdulatot mindegyik csíkkal. Vegyél elő egy másik tepsit és szintén béleld ki sütőpapírral, majd minden második csíkot helyezz át. Hagyj helyet a csíkok között, mert sütés közben a leveles tészta megdagad. 10-15 perc alatt megsül és kész is az egyszerű szilveszteri vendégváró falatka.
Íme a legjobb házi hummusz recept:
