3 gyorsan elkészíthető szilveszteri vendégváró falatka, amiért mindenki odalesz

A szilveszteri malac kötelező, de milyen más könnyedebb nasival kínálhatjuk vendégeinket, hogy maradjon hely az újévi lencsének is másnap reggel. Hoztunk neked 3 szilveszteri vendégváró falatka tippet.

Újragondolt popcorn mint szilveszteri vendégváró falatka.

Fotó: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock

Szilveszteri vendégváró falatkák.

Édes popcorn

Hummusz mártogatós

Mexikói csavart tészta

3 gyors szilveszteri vendégváró falatka tipp

Édes popcorn: jobb, mint a mozis változat

Egyszerűbb, mint gondolnád, és sokkal finomabb, mint a készen vett verzió.

Hozzávalók:

80 g ízesítetlen pattogatott kukorica

2 evőkanál vaj

2 evőkanál aranyszirup (házilag is előállítható, de bármilyen édesítőszert használhatsz)

2 evőkanál cukor

Így készítsd:

Először pattogtasd ki a kukoricát az instrukcióknak megfelelően és öntsd egy nagyobb tálba. Majd jöhet a szósz készítés. Fogj egy nagyobb lábast, amiben majd a kukorica is elfér, hiszen ebben fogod összedolgozni a szósszal, miután elkészült.

Tedd fel a lábast, kapcsold alacsony lángra. Jöhetnek a hozzávalók, a vaj, az aranyszirup, vagy az általad választott szirup és a cukor. Folyamatosan kevergesd míg a cukor lassan elolvad és a hozzávalók teljesen össze nem keverednek. Ha jól végezted a dolgod kész is a szirup. Ekkor vedd le a tűzről és öntsd bele a pattogatott kukoricát. Jól keverd meg, hogy mindenhova jusson a szószból, és kész is, tálalhatod.

A hummusz pillanatok alatt elkészíthető otthon is.

Fotó: Shaiith / Shutterstock

Hummusz mártogatós

Otthon is egyszerűen és gyorsan elkészíthető.

Hozzávalók:

4 evőkanál szezámmag

1 x 400 g-os konzerv csicseriborsó – lehetőleg meghámozva

2 evőkanál olívaolaj

2 evőkanál repceolaj

2 evőkanál hideg víz

1 gerezd fokhagyma

½ citrom leve

só

Így készítsd:

Fogj egy serpenyőt és kapcsold a tüzet alatta közepes lángra. Pirítsd rajta enyhén barnára a szezámmagot, vigyázz, hogy ne égjen oda, mert kesernyés íze lesz. Ha megpirult vedd le a tűzről, tedd a turmixgépbe és őröld porrá. Ha ezzel megvagy, mehet a hozzávaló is a turmixgépbe. Add hozzá a csicseriborsót, az olívaolajat és a repceolajat. Ezeket turmixold simára. Ha úgy érzed, túl sűrű, lazíthatsz rajta vízzel.

Ezután szeleteld fel a fokhagymát, és add hozzá a citromlével együtt a masszához és turmixold pár percig. Kóstolj, majd ízlés szerint sózd, ízesítsd és elkészült a házi hummusz. Már csak vágj fel néhány zöldséget csíkokra, répát, uborkát és tálald a hummusz mártogatóst.