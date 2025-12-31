SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezek a legjobb szilveszteri filmek újév estéjére

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 19:15
Egy jó film egy jó üzenettel – ez lehet a tökéletes lezárása az évnek. Ha tízen is mászkálnak körülötted, de te nyugalomra vágysz és csak feküdnél a kanapén egy pohár pezsgővel a kezedben, segítünk: mutatjuk, melyek a legjobb szilveszteri filmek újév estéjére.
Bors
Összeállítottunk egy különleges válogatást: elhoztuk a legjobb szilveszteri filmeket újév estéjére. Ezek a történetek nemcsak szórakoztatnak vagy a karácsonyi filmekhez hasonlóan boldog, meghitt hangulatot teremtenek, hanem ráhangolnak az újévre; motiválnak és olyan üzenetet adnak át, amelyet éppen ebben az időszakban érdemes hallanod. 

Szilveszteri filmeket néző pár újév estéjén
Elhoztuk a legjobb szilveszteri filmeket újév estéjére
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 
  • Bemutatjuk a legjobb szilveszteri filmeket újév estéjére.
  • Miért év végén nézd meg ezeket a filmeket?
  • Humoros, romantikus vagy drámai filmek közül válogass kedvedre.

Legjobb szilveszteri filmek újév estéjére – íme a top 5-ös lista

1. Boldogság, bármi áron (The Pursuit of Happyness, 2006)

Ha az új év küszöbén egy kis lélekemelésre van szükséged, ez a film kötelező. Will Smith egy igaz történet alapján alakítja Chris Gardnert, aki a legnehezebb körülményekből küzdi fel magát - hittel és kitartással. Egyetlen cél vezérli: egy jobb életet biztosítani a fiának.

Miért illik a legjobb újévi filmek listájára?

Mert emlékeztet arra, hogy a legnagyobb változások a legmélyebb pillanatokból születnek.

2. Igazából szerelem (Love Actually, 2003)

Kihagyhatatlan klasszikus, ha szereted az érzelmes, mégis sziporkázóan humoros történeteket. Kilenc különböző történetszál, szerelem, család, veszteség – minden benne van, amit egy év végén érezhetsz.

Miért tökéletes évzárónak?

Mert megmutatja, hogy az élet kusza, de tele van szerethető pillanatokkal, de mindig van új esély!

3. A Nagy Gatsby (The Great Gatsby, 2013)

Ha valami fényűzőre és drámaira vágysz, ez a film neked szól. A húszas évek csillogása, a dekadens partik és egy tragikus szerelem története Leonardo DiCaprio ikonikus alakításában.

Miért a legjobb választás szilveszter estére?

Mert megdöbbentően aktuális kérdéseket vet fel: mi az, amit igazán hajszolunk és mi az, ami közben elveszik?

4. Újra otthon (Home Again, 2017)

Reese Witherspoon ebben a bájos, friss romantikus vígjátékban újrakezd, elköltözik és három fiatal sráccal hozza össze a sors... a kanapéján. Nem nagy dráma, nem mély depresszió, hanem pontosan az a könnyed, kedves, újévi energiával teli film, amitől úgy érzed: bármi lehet még ebből az évből!

Miért most kell megnézned ezt a vígjátékot?

Mert emlékeztet arra, hogy a változás nem mindig nagy gesztusokban történik. Sőt, néha csak egy egyszerű vacsorameghívással.

5. Az időutazó felesége (The Time Traveler's Wife, 2009)

Ha szívesen látnál egy igazi sírós filmet az év végén, amitől biztosan meghatódsz, ez a film egy különlegesen jó választás. Egy időutazó férfi és a felesége történetét meséli el időn, életen és logikán átívelve. Megható, romantikus és finoman filozofikus.

Miért az új évbe átlépve nézd meg?

Az évváltás is majdnem olyan, mintha egy kicsit utaznánk az időben; elengedjük az óévet és nagy reményekkel köszöntjük az újat. Ha szeretnél gazdagodni az idő relativitásából eredő tapasztalatokkal, ennél a filmnél nincs jobb választás.

Miért év végén nézd meg ezeket a filmeket?

Mert az idő relatív, de a pillanatok, amelyeket megélünk, örök nyomot hagynak. Mi mást kívánnánk az újévre, mint ilyen pillanatokat?

Akár egyedül töltöd a a szilveszter estét, akár valakivel, ezek a filmek kapcsolódni fognak hozzád. Lehet, hogy nevetni fogsz. Lehet, hogy csendben filozofálsz majd. Egy biztos, hogy valamit magaddal viszel belőlük az új évre – és ez talán a legjobb évindító ajándék, amit adhatsz magadnak.

