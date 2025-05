Leonardo DiCaprio brutális gázsija nyírja ki a mozikat? Megfizethetetlen lesz a sztár új filmje Jennifer Lawrence-el

Hamarosan véget érhet a hollywoodi sztárok fénykora a mozikban a drasztikus költségek miatt. Míg az Alkonyat helyett harmincas évekbeli vámpírok hasítanak, addig Leonardo DiCaprio új filmje lehet el sem készül, ennek oka pedig a gigászi költségvetése. A Frank Sinatra életrajzi fim a hírek szerint alsó hangon 150 millió dollárba kerülne, amiből háromszor le lehetne forgatni a Deadpool első részét.

Leonardo DiCaprio gázsija miatt mehetnek tönkre a mozik Fotó: ZUMAPRESS.com

Leonardo DiCaprio brutális gázsija nyírja ki a mozikat

A filmet Martin Scorsese rendezi a hírek szerint, a női főszerepet pedig a nagy visszatérő, Jennifer Lawrence alakítaná. Az imdb.com szerint a film előkészületi stádiumban van, de nemrég olyan hírek láttak napvilágot, hogy – dacára a két szupersztár nevének – egyetlen nagy hollywoodi stúdió se akar egy 100-150 millió dollár között életrajzi filmet megfinanszírozni. Az ok teljesen világos: egy ilyen volumenű filmnek legalább 300-400 millió dollárt kéne termelnie ahhoz, hogy nullszaldós legyen, az ilyen magas bevétel pedig nem jellemző az életrajzi filmek esetében. De miért is ilyen drága egy film?

Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence ketten együtt kerülnek annyiba, mint egy komplett film Fotó: ZUMAPRESS.com

A film állítólag már idén év végén foroghatott volna, de a brutális költségek miatt leállították a projektet. Az 50 éves DiCaprio és Lawrence ketten együtt annyit kérnek egy-egy filmért, amiből akár több produkció is elkészülhetne: a hírek szerint 20-30 millió dolláros gázsit fejenként. Scorsese sem ingyen dolgozik, legalább 10 milliót, és részesedést kér a filmjei után, vagy 60-70 millióba kerülne csak az, hogy a két sztár és a direktor benne legyen a projektben. Leo és Scorsese állítólag most a streamereknél házalnak, mivel ott még megéri egy nagyobb költségvetést megszavazni egy filmnek, hiszen évekig hozhat a konyhára egy ilyen alkotás, nem beszélve arról, hogy például az Apple Tv+ néhány hétre mozikba is küldi a méregdrága alkotásait, mielőtt felrakná őket a kínálatba. Így történt DiCaprio előző filmje, a Megfojtott virágok esetében is, ami a mozis forgalmazásban megbukott: horribilis 200 milliós költségei ellenére csupán 158 milliót hozott. Ettől függetlenül a filmet sikerként könyvelték el: 10 Oscar-jelölést kapott és erősítette az Apple brandet.