Kvíz: kizárt, hogy 10 pontot szerzel ezen a szilveszteri teszten!

A 2024-es év végéhez közeledve az emberek többsége az idei utolsó szabadságait veszi ki. Sokan már hangolódnak a 2025-ös évet megelőző utolsó nagy bulira, ahol elbúcsúztatják az óévet és köszöntik az újévet. Előtte azonban mutatunk egy kvízt, ahol lehetetlen, hogy mind a 10 kérdésre jól válaszolj!

Az év utolsó nagy bulija előtt, töltsd ki a cikk alján található 10 kérdéses szilveszteri kvízünket! (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A ritka, különleges vagy éppen szokatlan szilveszteri és újévi szokások közül te is biztosan sokat ismersz. Ezek között lehetnek olyanok, melyeket talán te is alkalmazol, hátha akkor éppen bejön az adott babona. Összeállítottunk egy 10 kérdéses kvízt, ahol nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi szokásokra, népi hiedelmekre, hagyományokra kérdezünk rá. Minden kérdésnél négy válaszlehetőséget adtunk meg, melyek közül minden esetben csupán egy helyes. Ha mind a 10 kérdésre válaszolsz, végül az is kiderül számodra, hogy hány pontot értél el a szilveszteri kvízünkön. Lássuk!