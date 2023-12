Itt a toplista: ezek a Bors olvasóinak kedvenc karácsonyi filmjei

A karácsony az egyetlen olyan ünnep az évben, amihez sajátos ételek, illatok, színek, zenék és persze filmek társulnak. Nem is csoda, hiszen a szeretet ünnepén a legjobb a családdal leülni filmezni, miközben a konyhából száll be a frissen sült mézeskalács és bejgli illata. Ilyenkor jön az ünnep egyik kardinális kérdés: mit nézzünk? Mindenkinek más az ünnepi kedvence. Van, aki évek óta a Reszkessetek betörők híve, és szereti minden karácsonykor végig izgulni, hogy Kevin át tudja-e verni a betörőket, más pedig inkább a romantikus filmeket szereti. Most a Bors olvasóinak tettük fel a kérdést, kinek mi az ünnepi film kedvence.

Mindenki szereti nézni, ahogy Kevint évről évre elhagyja a családja Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Olvasóink szerint Kevin nélkül nincs karácsony

Hiába a folyamatos kampányolás minden évben Macaulay Culkin és a betörők ellen, a legtöbb szavazat mégis a Reszkessetek betörők 1-2-re érkezett, így Kevin idén is elhozta az első helyet a karácsonyi kedvencek közül. Talán a zseniális zene, a csibész kisfiú karaktere vagy édesanyja ikonikus „Kevin!" ordítása teszi, de a Reszkessetek betörők igazi klasszikussá vált és úgy tűnik már örökké az is marad, a Bors olvasói számára legalábbis biztosan.

Második helyre az Igazából szerelmet szavazták meg olvasóink, mint karácsonyi kedvencet Fotó: AFP

Sztárparádé és romantika egy filmben? Naná, hogy kedvenc!

Olvasóink szavazatai alapján a második helyen az Igazából szerelem végzett. A filmben valódi sztárfelhozatal van, a többszálon futó történettel pedig mindenki tud azonosulni, legyen akár szerelmes, akár nem. A film karakterein keresztül olyan, mintha egyszerre több filmet néznénk, ahol mindenkinek megvan az egyedi története, amik a végén egymásba fonódnak. A klasszikus karácsonyi zenékből, poénokból és hangulatból itt sincs hiány, nem véletlen tehát, hogy a dobogó második helyére ez a film került.

A Grincs nem csak a gyerekek egyik kedvence, de sokat tanít a felnőtteknek is a szeretetről és elfogadásról Fotó: AFP

A Grincs: avagy a karakter, akivel idővel egyre több felnőtt tud azonosulni

Listánk harmadik szereplője A Grincs. Jim Carrey zseniális karaktere mindenkinél színesíti a karácsonyi filmfelhozatalt, pláne, hogy az idő múlásával, a gyerekként még ijesztőnek tűnő Grincs úr, sokkal inkább kezd emlékeztetni magunkra. Az elvonultan élő, a karácsonyt híresen gyűlölő Grincs mindent megtesz, hogy elrontsa a Kik ünnepét, akik híresen rajonganak érte. Egészen addig ezzel küzd, míg rá nem jön, hogy gyermekkori sérüléseiből táplálkozik haragja és igazából nem is a karácsonyt nem szereti, hanem az emberek gyarlóságát és undokságát. Véleménye akkor változik meg, mikor megismeri Cindy Lou-t, az aranyos kislányt, aki visszaadja a hitét az emberekben. Ha igazán szívmelengető, de vicces családi filmet keresünk, A Grincs telitalálat.