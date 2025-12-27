KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezekből a szokásokból lesz a legtöbb szilveszteri baleset otthon – Mégis mindig mindenki csinálja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 10:45
Míg a legtöbben a petárdáktól és az utcai tombolástól tartanak, valójában nem ez a legnagyobb veszélyforrás. A szilveszteri balesetek otthon történnek a legtöbbször, és éppen olyan dolgokból, amelyeket szinte biztos, hogy te is megteszel.
  • A legtöbb baleset otthon történik szilveszterkor.
  • Az otthoni balesetek egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek.
  • Nem csupán a felnőtteket, hanem a gyerekeket és a házi kedvenceket is óvni kell.

A szilveszteri balesetek otthon történnek leginkább. A díszítések, a pezsgő, a vendégsereg, a csillagszórók, a házibuli felfokozott hangulata, a tánc, a mulatozás – mind-mind veszélyforrássá válhatnak, ha egy pillanatra nem figyelsz. Ahhoz, hogy a buli jó hangulatban teljen, és senki ne a balesetin töltse a varázslatos éjféli visszaszámlálást, érdemes felkészülnöd. Most megmutatjuk milyen szokásokból lesz a legtöbb szilveszteri baleset otthon és hogyan kerülheted el ezeket.

Szilveszteri balesetek otthon történnek a leggyakrabban
1. Szilveszteri balesetek otthon: lángra kap a dekoráció

A szilveszteri balesetek listájának élén a csillagszórók és gyertyák állnak. Az év legnagyobb bulijára biztosan te is készülsz egy kis extra csillogással, dekorációval, de a papírból, műanyagból vagy textilből készült díszek pillanatok alatt lángra kaphatnak.
Leggyakoribb hibák, amik okozhatják a szilveszteri balesetet otthon:
- csillagszórók kanapé vagy függöny közelében
- égve hagyott gyertya a poharak, konfetti vagy hajlakk mellett
- gyerekek vagy háziállatok közelében lobogó láng

Bors tipp: Tarts tűzálló edényt a gyertyák alatt, ne hagyd őket őrizetlenül, és ne kombináld a dekorációt tűzforrással.

A pezsgőspohár a kézben és a táncolás veszélyes kombináció
2. Csúszós szilveszter – Padlóra ömlött italok 

Pezsgő, koktél, bor, szilveszteri puncs – folynak az italok, gyakran szó szerint. Az, hogy a padlóra kiömlik az ital, önmagában nem tűnik tragikusnak, egészen addig, amíg el nem csúszik rajta valaki. Abból viszont már könnyen lehet bokaficam, csuklótörés vagy agyrázkódás is.
A legveszélyeztetettebbek: idősebb rokonok, gyerekek, magassarkúban táncolók.

Bors tipp: Legyen mindig kéznél felmosó, törlőkendő, és valaki, aki lehetőleg józan és figyel a káoszra.

3. Zsúfolt terek és alkohol kombó 

Egy szilveszteri házibuli akkor az igazi, ha minél többen vagytok. Ha viszont sok ember zsúfolódik össze kis helyen, főleg alkoholtól felfűtve, szinte garantált, hogy valaki megbotlik, ráesik a dohányzóasztalra, lever egy üveget – és máris kész a baleset. Gyakori sérülések: zúzódások, vágások, szilánkok okozta vágások.

Bors tipp: Hozz létre biztonságos „zónákat” – pakold el a törékeny edényeket, díszeket és a gyertyákat is. Hagyj szabad területet a mozgásnak, táncnak, átjárásnak – főleg a be- és kijáratokhoz, valamint a fürdőszoba felé vezető úton.

Érdemes előre elkészíteni a vendégváró falatokat
4. Konyhai káosz – a szilveszteri sürgés-forgás rejtett veszélyei

Szilveszteri nassolnivalók, last minute vendégvárók, sütemények, melegszendvicsek… A konyhában pezseg az élet – de a kapkodás közben, a forró serpenyők és az éles kések között könnyű hibázni.
Tipikus balesetek: forrázás, megvágott ujjak, kifröccsenő olaj, megbotlás a nyitva felejtett mosogatógép ajtajában.

Tipp: Ne a legnagyobb őrületben állj neki a sütés-főzésnek, főleg, ha már te is legurítottál egy-két koktélt. Készítsd el előre a szilveszteri menüt, a bulin pedig csak tedd ki egy külön asztalra, ahonnan mindenki szedhet magának azt, amit szeretne.

A kutyák és a cicát félhetnek a zajoktól, erős hangoktól, ezért gondoskodj a biztonságukról!
5. Szilveszteri lakásbalesetek – ügyeljünk a kisebbekre

A kisgyermekek és házi kedvencek a legkiszolgáltatottabbak szilveszter este. Míg a gyerekek kíváncsian nyúlnak mindenhez, addig a kutyák, macskák gyakran megrémülnek a zajoktól, és kiszaladhatnak az ajtón, vagy nekirohanhatnak tárgyaknak.

Bors tippek:

  • Zárd el a gyerekek elől a forró vagy éles tárgyakat
  • Biztosíts egy nyugodt, csendes zugot a háziállatoknak
  • Soha ne hagyd nyitva az ajtót, ha a kutyád hajlamos elszökni

A szilveszteri balesetek bizony veled is előfordulhatnak. Éppen ezért idén ne csak a megjelenésedre és a pezsgőre koncentrálj: alakítsd ki tudatosan úgy az otthonodat, hogy biztonságban ünnepelhesd az újévet a családoddal vagy a barátaiddal!

Ha szeretnél szilveszteri hangulatba kerülni, nézd meg a videót!

 

 

