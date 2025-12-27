Ezekből a szokásokból lesz a legtöbb szilveszteri baleset otthon – Mégis mindig mindenki csinálja

A szilveszteri balesetek otthon történnek leginkább. A díszítések, a pezsgő, a vendégsereg, a csillagszórók, a házibuli felfokozott hangulata, a tánc, a mulatozás – mind-mind veszélyforrássá válhatnak, ha egy pillanatra nem figyelsz. Ahhoz, hogy a buli jó hangulatban teljen, és senki ne a balesetin töltse a varázslatos éjféli visszaszámlálást, érdemes felkészülnöd. Most megmutatjuk milyen szokásokból lesz a legtöbb szilveszteri baleset otthon és hogyan kerülheted el ezeket.
A szilveszteri balesetek listájának élén a csillagszórók és gyertyák állnak. Az év legnagyobb bulijára biztosan te is készülsz egy kis extra csillogással, dekorációval, de a papírból, műanyagból vagy textilből készült díszek pillanatok alatt lángra kaphatnak.
Leggyakoribb hibák, amik okozhatják a szilveszteri balesetet otthon:
- csillagszórók kanapé vagy függöny közelében
- égve hagyott gyertya a poharak, konfetti vagy hajlakk mellett
- gyerekek vagy háziállatok közelében lobogó láng
Bors tipp: Tarts tűzálló edényt a gyertyák alatt, ne hagyd őket őrizetlenül, és ne kombináld a dekorációt tűzforrással.
Pezsgő, koktél, bor, szilveszteri puncs – folynak az italok, gyakran szó szerint. Az, hogy a padlóra kiömlik az ital, önmagában nem tűnik tragikusnak, egészen addig, amíg el nem csúszik rajta valaki. Abból viszont már könnyen lehet bokaficam, csuklótörés vagy agyrázkódás is.
A legveszélyeztetettebbek: idősebb rokonok, gyerekek, magassarkúban táncolók.
Bors tipp: Legyen mindig kéznél felmosó, törlőkendő, és valaki, aki lehetőleg józan és figyel a káoszra.
Egy szilveszteri házibuli akkor az igazi, ha minél többen vagytok. Ha viszont sok ember zsúfolódik össze kis helyen, főleg alkoholtól felfűtve, szinte garantált, hogy valaki megbotlik, ráesik a dohányzóasztalra, lever egy üveget – és máris kész a baleset. Gyakori sérülések: zúzódások, vágások, szilánkok okozta vágások.
Bors tipp: Hozz létre biztonságos „zónákat” – pakold el a törékeny edényeket, díszeket és a gyertyákat is. Hagyj szabad területet a mozgásnak, táncnak, átjárásnak – főleg a be- és kijáratokhoz, valamint a fürdőszoba felé vezető úton.
Szilveszteri nassolnivalók, last minute vendégvárók, sütemények, melegszendvicsek… A konyhában pezseg az élet – de a kapkodás közben, a forró serpenyők és az éles kések között könnyű hibázni.
Tipikus balesetek: forrázás, megvágott ujjak, kifröccsenő olaj, megbotlás a nyitva felejtett mosogatógép ajtajában.
Tipp: Ne a legnagyobb őrületben állj neki a sütés-főzésnek, főleg, ha már te is legurítottál egy-két koktélt. Készítsd el előre a szilveszteri menüt, a bulin pedig csak tedd ki egy külön asztalra, ahonnan mindenki szedhet magának azt, amit szeretne.
A kisgyermekek és házi kedvencek a legkiszolgáltatottabbak szilveszter este. Míg a gyerekek kíváncsian nyúlnak mindenhez, addig a kutyák, macskák gyakran megrémülnek a zajoktól, és kiszaladhatnak az ajtón, vagy nekirohanhatnak tárgyaknak.
Bors tippek:
A szilveszteri balesetek bizony veled is előfordulhatnak. Éppen ezért idén ne csak a megjelenésedre és a pezsgőre koncentrálj: alakítsd ki tudatosan úgy az otthonodat, hogy biztonságban ünnepelhesd az újévet a családoddal vagy a barátaiddal!
Ha szeretnél szilveszteri hangulatba kerülni, nézd meg a videót!
