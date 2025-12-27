Ezekből a szokásokból lesz a legtöbb szilveszteri baleset otthon – Mégis mindig mindenki csinálja

A legtöbb baleset otthon történik szilveszterkor.

Az otthoni balesetek egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek.

Nem csupán a felnőtteket, hanem a gyerekeket és a házi kedvenceket is óvni kell.

A szilveszteri balesetek otthon történnek leginkább. A díszítések, a pezsgő, a vendégsereg, a csillagszórók, a házibuli felfokozott hangulata, a tánc, a mulatozás – mind-mind veszélyforrássá válhatnak, ha egy pillanatra nem figyelsz. Ahhoz, hogy a buli jó hangulatban teljen, és senki ne a balesetin töltse a varázslatos éjféli visszaszámlálást, érdemes felkészülnöd. Most megmutatjuk milyen szokásokból lesz a legtöbb szilveszteri baleset otthon és hogyan kerülheted el ezeket.

Szilveszteri balesetek otthon történnek a leggyakrabban

Fotó: PeopleImages

1. Szilveszteri balesetek otthon: lángra kap a dekoráció

A szilveszteri balesetek listájának élén a csillagszórók és gyertyák állnak. Az év legnagyobb bulijára biztosan te is készülsz egy kis extra csillogással, dekorációval, de a papírból, műanyagból vagy textilből készült díszek pillanatok alatt lángra kaphatnak.

Leggyakoribb hibák, amik okozhatják a szilveszteri balesetet otthon:

- csillagszórók kanapé vagy függöny közelében

- égve hagyott gyertya a poharak, konfetti vagy hajlakk mellett

- gyerekek vagy háziállatok közelében lobogó láng

Bors tipp: Tarts tűzálló edényt a gyertyák alatt, ne hagyd őket őrizetlenül, és ne kombináld a dekorációt tűzforrással.

A pezsgőspohár a kézben és a táncolás veszélyes kombináció

Fotó: PeopleImages

2. Csúszós szilveszter – Padlóra ömlött italok

Pezsgő, koktél, bor, szilveszteri puncs – folynak az italok, gyakran szó szerint. Az, hogy a padlóra kiömlik az ital, önmagában nem tűnik tragikusnak, egészen addig, amíg el nem csúszik rajta valaki. Abból viszont már könnyen lehet bokaficam, csuklótörés vagy agyrázkódás is.

A legveszélyeztetettebbek: idősebb rokonok, gyerekek, magassarkúban táncolók.

Bors tipp: Legyen mindig kéznél felmosó, törlőkendő, és valaki, aki lehetőleg józan és figyel a káoszra.

3. Zsúfolt terek és alkohol kombó

Egy szilveszteri házibuli akkor az igazi, ha minél többen vagytok. Ha viszont sok ember zsúfolódik össze kis helyen, főleg alkoholtól felfűtve, szinte garantált, hogy valaki megbotlik, ráesik a dohányzóasztalra, lever egy üveget – és máris kész a baleset. Gyakori sérülések: zúzódások, vágások, szilánkok okozta vágások.