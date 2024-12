Új év, új szerencse - ez a dal lehet az idei szilveszter slágere

Új év, új klip - ezzel a dallal kívántak boldog új esztendőt 2017-ben több mint negyvenezren, de akkor nem volt még hozzá videó. Az újévköszöntő a Sziámi AndFriends és a Romano Drom közös munkája, és most klip is született belőle.

Új év, új klip: a Sziámi AndFrieds és a Romano Drom közös újévköszönője

Tulajdonképpen brahiból csináltuk ezt a dalt a Romano Drom zenekarral és Kirschner Péter barátommal

– mondta a Borsnak Müller Péter Sziámi. - A Romano Drom zenekarral már-már testvéri kis alkotóközösség állt össze újra, nagyon élvezem a közös munkát. Ez a dal is örömzenélésből született és olyan jól sikerült, hogy idén a Dick Tv felkérésére megcsináltuk a klipet is hozzá.

A dal refrénje igazán reménykeltő: "Boldog új évet, boldog új élet jöhet a régi helyett, Új év, új szerencse, meg is hozza egy kis lencse, jövőre még akármi is lehet". A dal a klipben lovári-roma nyelven is elhangzik. Nem lennénk meglepve, ha idén szilveszterkor mindenki ezt dúdolná!

Itt nézheted meg az újévköszöntő klipet, ha tetszik, kívánhatsz te is ezzel boldog új évet: