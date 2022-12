Öt kérdésből megmondjuk, mennyire állsz készen egy felejthetetlen szilveszteri bulira!

Közeleg 2023, ami azt is jelenti, hogy mindjárt itt van szilveszter éjjele, ami sokaknak az év legnagyobb buliját jelenti, míg mások szűkebb körben, egy-egy üveg pezsgővel és visszafogottabb koccintásokkal ünnepelnek. Bármelyik csoportba is találkozz, ez a teszt most megmondja, mennyire vagy képben a szilveszteri szokásokban, praktikákban, abban, hogy mit kell és mit nem ajánlott ilyenkor tenni – és persze enni.