Tuti tipp: így tárold a kenyeret, hogy az 3 hétig is fogyasztható legyen!

Érthető: mindenki igyekszik odafigyelni arra, hogy ne menjen pocsékba a megvásárolt étel. A kenyér azonban olyan, hogy három napon belül szobahőmérsékleten igenis megpenészesedhet. Márpedig ki akar zöldes-kék kenyeret adni akár még véletlenül is szeretteinek? Nos, most egy YouTube-csatornára feltöltött videó segítséget nyújt számunkra abba, hogy a friss kenyeret akár három hétig is eltárolhassuk otthon!

Így tárold a kenyeret, hogy az akár három hétig is friss legyen! Fotó: Pixabay

A titok lényege a kombinálás: hűtőhideg, nedvességmentes helyen kell tárolni. Így ugyanis a kenyér tovább lesz ropogós, friss és penészmentes. A lényeg tehát a hűtőben való zacskós tárolás, és az, hogy a zacskón apró lyukakat ejtsünk, mielőtt abba beleraknánk a pékterméket. Ez a trükk a szupermarketben vásárolt és a pékségben vett kenyereken is tökéletesen működik.

A lényeg a lyuk! De miért is? A lyukas zacskóban ugyanis nem gyűlik fel nedvesség, amelyet a penész annyira szeret. A legjobb, ha ezeket a lyukakat a zacskó perforált részén ejtjük, illetve egyet a buci felett és egyet a buci alatt – írja a Mirror. A cikk kiemeli azt is, hogy hiába a "levegős zacskó", fontos a megfelelő hideg hőmérséklet megtalálása is: a balansz elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kenyér tényleg három hétig is ehető legyen akár.