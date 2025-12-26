4 isteni karácsonyi maradékmentő recept

Ismerős a „senki sem éhes, de mindenki enne valamit” állapot a két ünnep között? Ilyenkor már túl vagyunk a karácsonyi rohamfőzésen, de még nem jött el a szilveszteri pezsgőzés ideje. A hűtőben pedig ott lapulnak a negyed bejglik és az utolsó szelet töltött káposzták. Pontosan ebben az időszakban születnek a legjobb karácsonyi maradékmentő receptek.

A töltött húsból is szuper új ételt készíthetsz

Fotó: Tatiana Vorona / Shutterstock

Ne dobd ki! Ne erőltesd újra ugyanazt a menüt! Inkább olvasd el, hogyan készíthetsz belőle vadonatúj fogásokat úgy, hogy a család még dicséretet is mond érte.

Ezek a legjobb karácsonyi maradékmentő receptek

Hidegtál újratöltve – ahogy még a nagyi sem csinálta

A karácsonyi maradékmentő ötletek listájának élén: a „semmi extra, de mégis új” hidegtál. Fogj pár szelet sült húst (sertés, pulyka, akár maradék töltött hús), és vágd őket vékony csíkokra. Keverd össze egy kis tejfölös tormával, reszelt sajttal, dobj mellé savanyúságot, pirított magvakat vagy egy kevés friss almát.

Ha maradt franciasaláta vagy kaszinótojás, rendezd őket újra egy lapos tálon – de most tekerd köré salátalevelet, és kanalazd egy kis pohárba vagy leveles tésztába. Kész is vannak a mini vendégváró falatok.

A hidegtál örök sláger az ünnepek között is, ha maradékmentő receptről van szó.

Fotó: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

A töltelék, ami reggelire is megállja a helyét

Karácsonyi menü = töltött hús. De mi legyen a maradék töltelékkel, amit már nem tettél bele semmibe, vagy amit senki nem kér többet? Ne dobd ki! Reggelire tökéletes alap lehet egy melegszendvicshez vagy tojásos muffinokhoz.

Gyors recept: keverd össze a maradék tölteléket (pl. rizses-darálthúsos), üss rá egy tojást, kanalazd muffinformákba, szórj rá sajtot, és süsd 180 fokon 15 percig. Finom, meleg, és a hűtő is fellélegzik.

Bejgli új köntösben

Ha még mindig van maradék bejglid, – ami valljuk be könnyen előfordulhat, – akkor sem kell kiszáradva végeznie. Darabold fel, keverd össze mascarponéval vagy natúr joghurttal, rétegezd poharakba, és szórd meg durvára tört dióval. Kész is a maradékmentő „bejgli triffle”.

Egyszerre kreatív, gyors és garantáltan elfogy akkor is, ha a család épp csak „valamit nassolna”.

Lencseleves? Fogd meg és süsd meg!

Sokaknál már a karácsonyi menü része, máshol szilveszterre készül – de ha van maradék lencséd, akkor se hagyd a hűtő alján! Az enyhén szétfőtt lencseleves kiváló alap egy sűrű, fűszeres indiai jellegű curryhez vagy akár lencsefasírthoz.