Hiába keresünk többet, nem marad pénzünk a hó végén: így tehetsz ellene

Az elmúlt években mindannyian a saját bőrünkön tapasztaltuk meg az infláció hatását: a bevásárlásnál ma már alig lehet több tízezer forint alatt megúszni egy alap kosarat, sőt a rezsiköltségek is felkúsztak. Habár sokaknak ezt ellensúlyozandó a keresete is több, a bérek általában nem nőnek olyan ütemben, mint a kiadások, így hó végén sokan érezhetik úgy, hogy szinte semmivel sem marad több pénzük, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Cikkünkben utánajártunk az okoknak, valamint szakértő segítségével spórolási tippeket is hoztunk, hogy a hónap utolsó napjaiban se kelljen szűkölködnünk.

A pénz mennyisége helyett a szokásaink döntik el a spórolás sikerességét

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Minden drágult, közben a pénzt sem kezeljük jól

A drágulás mellett alapvető probléma, hogy az emberek többségét senki sem tanította meg arra, hogyan bánjanak jól a pénzzel. Az iskolában korábban egyetlen szó sem esett arról, hogyan kellene költségvetést vezetni, félretenni, vagy akár csak egyszerűen átgondolni, mit jelent egy hitel vagy egy előfizetés. Habár sokan gondolkodnak úgy, hogy ha többet keresnének, akkor minden könnyebb lenne a számukra, Molnár-Simon Tímea pénzügyi mentor szerint ez nem teljesen igaz. A több pénz ugyanis önmagában semmit sem old meg, ha nem tudjuk azt jól kezelni.

Természetesen jó lenne, ha mindenkinek több pénze lenne, de a 20 évem tapasztalata azt mutatja: önmagában a több pénz nem oldja meg a gondokat. Sőt sokszor csak új problémákat hoz

– mutatott rá a szakember, kitérve az úgynevezett életszínvonal-inflációra. Ez az a jelenség, amikor a jövedelmünk nő, mi pedig azonnal hozzászokunk a magasabb szintű kiadásokhoz.

Ha eddig 200 ezret kerestél és 200 ezerből éltél, majd hirtelen 300 ezer áll rendelkezésedre, a legtöbben nem félretesznek, hanem vesznek egy jobb telefont, drágább ruhákat, vagy lecserélik az autót. Végül ugyanott találják magukat: hó végére megint nem marad semmi. Ez egy ördögi kör

– magyarázta Tímea.

A jelenség nagyon is valós: elég, ha csak visszagondolunk arra, hogyan éltünk 5-10 évvel ezelőtt. Akkor is kijöttünk valahogy abból a pénzből, amiből most már képtelenségnek éreznénk a megélhetést. Habár ehhez hozzátartozik, hogy 200 ezer forint sokkal kevesebbet ér most, mint 10 éve, az is igaz, hogy a magasabb keresettel a magasabb kiadási szinthez is könnyen hozzászoktunk. Éppen ezért, amíg nem tanuljuk meg a pénzügyi alapokat és a tudatos szokásokat, nem írjuk át a hozott pénzügyi mintáinkat, addig bármennyit is keresünk, mindig kevésnek fogjuk érezni a bevételünket.