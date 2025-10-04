Hiába keresünk többet, nem marad pénzünk a hó végén: így tehetsz ellene

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 10:15
pénzügyi tudatosságtippspóroláspénz
A magyarok mindössze 19 százaléka vallja azt, hogy elégedett a saját pénzügyeivel. Ez azt is jelenti, hogy tízből nyolc ember úgy érzi: folyton rohan a pénze után, az sosem elég, ő pedig mindig csak „éppen kijön” hó végére. Vajon miért van ez így, és hogyan spórolhatunk okosan, hogy a fizetés előtti napokban se kelljen szűkölködnünk? Szakértő adott spórolási tippeket.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az elmúlt években mindannyian a saját bőrünkön tapasztaltuk meg az infláció hatását: a bevásárlásnál ma már alig lehet több tízezer forint alatt megúszni egy alap kosarat, sőt a rezsiköltségek is felkúsztak. Habár sokaknak ezt ellensúlyozandó a keresete is több, a bérek általában nem nőnek olyan ütemben, mint a kiadások, így hó végén sokan érezhetik úgy, hogy szinte semmivel sem marad több pénzük, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Cikkünkben utánajártunk az okoknak, valamint szakértő segítségével spórolási tippeket is hoztunk, hogy a hónap utolsó napjaiban se kelljen szűkölködnünk.

Pénzügyi problémákkal küzdő nő spórolást tervezve
A pénz mennyisége helyett a szokásaink döntik el a spórolás sikerességét
Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Minden drágult, közben a pénzt sem kezeljük jól

A drágulás mellett alapvető probléma, hogy az emberek többségét senki sem tanította meg arra, hogyan bánjanak jól a pénzzel. Az iskolában korábban egyetlen szó sem esett arról, hogyan kellene költségvetést vezetni, félretenni, vagy akár csak egyszerűen átgondolni, mit jelent egy hitel vagy egy előfizetés. Habár sokan gondolkodnak úgy, hogy ha többet keresnének, akkor minden könnyebb lenne a számukra, Molnár-Simon Tímea pénzügyi mentor szerint ez nem teljesen igaz. A több pénz ugyanis önmagában semmit sem old meg, ha nem tudjuk azt jól kezelni.

Természetesen jó lenne, ha mindenkinek több pénze lenne, de a 20 évem tapasztalata azt mutatja: önmagában a több pénz nem oldja meg a gondokat. Sőt sokszor csak új problémákat hoz 

– mutatott rá a szakember, kitérve az úgynevezett életszínvonal-inflációra. Ez az a jelenség, amikor a jövedelmünk nő, mi pedig azonnal hozzászokunk a magasabb szintű kiadásokhoz.

Ha eddig 200 ezret kerestél és 200 ezerből éltél, majd hirtelen 300 ezer áll rendelkezésedre, a legtöbben nem félretesznek, hanem vesznek egy jobb telefont, drágább ruhákat, vagy lecserélik az autót. Végül ugyanott találják magukat: hó végére megint nem marad semmi. Ez egy ördögi kör

 – magyarázta Tímea.

A jelenség nagyon is valós: elég, ha csak visszagondolunk arra, hogyan éltünk 5-10 évvel ezelőtt. Akkor is kijöttünk valahogy abból a pénzből, amiből most már képtelenségnek éreznénk a megélhetést. Habár ehhez hozzátartozik, hogy 200 ezer forint sokkal kevesebbet ér most, mint 10 éve, az is igaz, hogy a magasabb keresettel a magasabb kiadási szinthez is könnyen hozzászoktunk. Éppen ezért, amíg nem tanuljuk meg a pénzügyi alapokat és a tudatos szokásokat, nem írjuk át a hozott pénzügyi mintáinkat, addig bármennyit is keresünk, mindig kevésnek fogjuk érezni a bevételünket.

A megoldás: pénzügyi tudatosság és szokásváltás

A szakértő szerint a kulcs a szemléletmód váltása.

Nem a pénz mennyisége a döntő, hanem az, hogy hogyan bánunk vele. A szokásaink határozzák meg, hogy hó végére marad-e pénz a zsebünkben, vagy minden elfolyik. Ha egyszer megtanulod a pénzügyi alapokat, az olyan tudás, amely egész életedben veled marad

10 tuti tipp az okos spóroláshoz

Tímea megosztotta velünk azt a 10 egyszerű tippet, amelyet bárki könnyedén alkalmazhat – és amelyeknek köszönhetően érezhetően több pénz maradhat a pénztárcádban a hónap végére.

  1.  Fotózd le a hűtőt és a kamrát bevásárlás előtt – így elkerülheted a felesleges duplázásokat.
  2. Használj közös online bevásárlólistát – a családtagoknál mindig kéznél lesz, hogy mire van szükség.
  3. Online rendelésnél várj 24 órát a vásárlással – másnap gyakran rájössz, hogy a kiválasztott termékek felére nincs is szükséged.
  4. 10 ezer forint feletti vásárlásnál mindig hasonlítsd össze az árakat – akár tízezreket is spórolhatsz.
  5. Legyen nálad mindig víz és nasi – így nem kell a legdrágább gyors megoldást választanod.
  6. Vezesd a költségvetésedet – már az is rengeteget számít, ha átlátod, mire megy el a pénzed.
  7. A nagyobb élményeket, utazásokat foglald le, a jegyeket vedd meg előre – így jóval olcsóbb.
  8. Tartsd be az „egy be-egy ki” szabályt – ha veszel egy újat, egy régit adj vagy adományozz el.
  9. Mondd le a nem használt előfizetéseidet – sokszor észrevétlenül fizetünk olyasmiért, amit már nem használunk.
  10. Tervezd meg a heti menüt – így kevesebb ételt dobsz ki, és kevesebb felesleges dolgot veszel.

A tudás a legjobb befektetés

Tímea szerint a trükkök hasznosak, de a valódi változást az alapok elsajátítása hozza meg. „Ennek céljával hoztam létre az Életrevalók programot, amelyben a résztvevők nemcsak tippeket kapnak, hanem megtanulhatják azokat a pénzügyi alapokat, amelyekre egy életen át építhetnek. A mostani program telt házas, de jövőre újra kinyitja a kapuit – tette hozzá a szakember.

A pénz lehet a legnagyobb stresszforrásunk, de lehet a szabadság kulcsa is. A különbség azon múlik, hogyan bánunk vele.

