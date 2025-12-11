Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A mézeskalács ideje lejárt? Ez a 3 új karácsonyi süti mindent visz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 19:15
A mézeskalács már évtizedek óta a karácsonyi desszertasztal díszvendége - illatos, dekoratív, nosztalgikus. De valljuk be: sokan csak a hagyomány miatt készítik el újra és újra, az igazi kulináris élmény pedig, amit az igazán jó karácsonyi sütik okoznának, elmarad.
  • Érdekességek a Lussekatt-ról, azaz a sáfrányos kalácsról, ami itthon is nagy kedvenc.
  • A pavlova az elmúlt évek legnépszerűbb hozzávalójával is elkészíthető.
  • Brownie, ahogyan még sosem etted! Izgalmas fűszerektől lesz ünnepi a finomság.

Idén már egyre többen keresnek új, izgalmasabb, finomabb alternatívákat az ünnepi menühöz. Most 3 olyan karácsonyi sütit mutatunk, amelyek nemcsak finomabbak, de látványosak, könnyen elkészíthetők és garantált, hogy nem maradnak meg az újévig.

Lussekatt a skandinávok kedvenc karácsonyi sütije
A karácsonyi süti fogalmát lehet, és érdemes is újragondolni, például más nemzetek finomságait kipróbálni / Fotó: OlgaBombologna /  Shutterstock 

Ez a 3 karácsonyi süti garantáltan sikert arat az ünnepen:

1. Sáfrányos édes péksütemény - a skandináv karácsony titka

A sáfrányos kalács, vagy svéd nevén Lussekatt, a skandinávok egyik legkedveltebb ünnepi süteménye. A sárgás színét a sáfrány adja, az ízét pedig a vajas, lágy tészta és a mazsola kombinációja. A sütemény készítése közben felszabaduló illatok az egész lakást ünnepi hangulatba öltöztetik.
Miért érdemes kipróbálnod?

  • Különleges és mutatós sütemény, ami nagyban eltér a megszokott magyar karácsonyi édességektől.
  • Egyszerre puha és illatos, így tökéletesen passzol a reggeli kávé mellé, de akár vacsoraként is megállja a helyét.
  • Kiváló ajándék is lehet belőle - egyedileg formázva és becsomagolva dekoratív meglepetés válhat a sáfrányos kalácsból.
Pisztáciás-málnás pavlova mint karácsonyi süti
Egy végtelenül egyszerű finomságból is kerekedhet karácsonyi süti / Fotó: dariapine /  Shutterstock 

2. Pisztáciás-málnás habcsók - ünnepi pavlova újragondolva

Ha van édesség, ami az utóbbi évünket meghatározta, az biztosan BÁRMI, ami pisztáciás. Így nem csoda, hogy erre a listára is felkerült egy karácsonyi süti, amire lecsaphatnak a pisztáciarajongók.
A pisztáciás pavlova egy könnyed, mégis látványos sütemény. Tökéletes lezárást adhat egy ünnepi vacsorának: a roppanós habcsókalap és a lágy pisztáciakrém kontrasztja, valamint a friss málna savanykás íze teszi igazán különlegessé ezt a desszertet.

Miért jobb, mint a hagyományos karácsonyi sütik?

  • Könnyű, nem túl édes, így a nehezebb ünnepi ételek után is jól esik.
  • Látványos: zöld, fehér és piros színei miatt igazi karácsonyi díszítőelemként szolgálhat az ünnepi asztalon.
  • Variálható: készülhet egy nagy pavlova tortaként vagy több kisebb adagban, és persze az ízt adó hozzávalók is cserélhetőek, ha valaki nem kedvelné valamelyiket.
Fűszeres-gyömbéres brownie az illatos karácsonyi süti
Sokak kedvencéből is válhat karácsonyi süti, méghozzá egy kis csavarral / Fotó: Elena Veselova /  Shutterstock 

3. Fűszeres gyömbéres brownie - a klasszikus sütemény ünnepi újragondolása

Ezt mindenkinek ajánljuk, aki szereti feldobni az ünnepi menüsort és szívesen kipróbál új, izgalmas ízkombinációkat. A fűszeres brownie a jól ismert csokoládés sütemény egy új változata. Egy csipet őrölt gyömbérrel, fahéjjal és szerecsendióval ünnepivé varázsolható, anélkül hogy elvesztené a klasszikus brownie puha, omlós karakterét.

Miért fogja mindenki ezt sütni innentől?

  • Gyorsan elkészül, de mégis különleges és isteni a textúrája.
  • Tökéletes vendégváró sütemény és szállítása is könnyen megoldható.
  • Gyerekek és felnőttek egyaránt kedvelik.

Próbálj ki idén valami újat! A különleges fűszerezés, a kreatív kombinációk, és az új ízvilág az egész családot le fogja nyűgözni. Tudjuk, hogy bizonyos szokások magát az ünnepet is jelentik egyben: a mézeskalács is maradhat, de mostantól inkább csak a karácsonyfán.

Érdekel, hogyan készíthetsz pavlovát lépésről lépésre? Nézd meg a Mindmegette videóját:

