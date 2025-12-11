A mézeskalács ideje lejárt? Ez a 3 új karácsonyi süti mindent visz

Idén már egyre többen keresnek új, izgalmasabb, finomabb alternatívákat az ünnepi menühöz. Most 3 olyan karácsonyi sütit mutatunk, amelyek nemcsak finomabbak, de látványosak, könnyen elkészíthetők és garantált, hogy nem maradnak meg az újévig.
A sáfrányos kalács, vagy svéd nevén Lussekatt, a skandinávok egyik legkedveltebb ünnepi süteménye. A sárgás színét a sáfrány adja, az ízét pedig a vajas, lágy tészta és a mazsola kombinációja. A sütemény készítése közben felszabaduló illatok az egész lakást ünnepi hangulatba öltöztetik.
Miért érdemes kipróbálnod?
Ha van édesség, ami az utóbbi évünket meghatározta, az biztosan BÁRMI, ami pisztáciás. Így nem csoda, hogy erre a listára is felkerült egy karácsonyi süti, amire lecsaphatnak a pisztáciarajongók.
A pisztáciás pavlova egy könnyed, mégis látványos sütemény. Tökéletes lezárást adhat egy ünnepi vacsorának: a roppanós habcsókalap és a lágy pisztáciakrém kontrasztja, valamint a friss málna savanykás íze teszi igazán különlegessé ezt a desszertet.
Miért jobb, mint a hagyományos karácsonyi sütik?
Ezt mindenkinek ajánljuk, aki szereti feldobni az ünnepi menüsort és szívesen kipróbál új, izgalmas ízkombinációkat. A fűszeres brownie a jól ismert csokoládés sütemény egy új változata. Egy csipet őrölt gyömbérrel, fahéjjal és szerecsendióval ünnepivé varázsolható, anélkül hogy elvesztené a klasszikus brownie puha, omlós karakterét.
Miért fogja mindenki ezt sütni innentől?
Próbálj ki idén valami újat! A különleges fűszerezés, a kreatív kombinációk, és az új ízvilág az egész családot le fogja nyűgözni. Tudjuk, hogy bizonyos szokások magát az ünnepet is jelentik egyben: a mézeskalács is maradhat, de mostantól inkább csak a karácsonyfán.
Érdekel, hogyan készíthetsz pavlovát lépésről lépésre? Nézd meg a Mindmegette videóját:
