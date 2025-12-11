A mézeskalács ideje lejárt? Ez a 3 új karácsonyi süti mindent visz

Érdekességek a Lussekatt-ról, azaz a sáfrányos kalácsról, ami itthon is nagy kedvenc.

A pavlova az elmúlt évek legnépszerűbb hozzávalójával is elkészíthető.

Brownie, ahogyan még sosem etted! Izgalmas fűszerektől lesz ünnepi a finomság.

Idén már egyre többen keresnek új, izgalmasabb, finomabb alternatívákat az ünnepi menühöz. Most 3 olyan karácsonyi sütit mutatunk, amelyek nemcsak finomabbak, de látványosak, könnyen elkészíthetők és garantált, hogy nem maradnak meg az újévig.

A karácsonyi süti fogalmát lehet, és érdemes is újragondolni, például más nemzetek finomságait kipróbálni / Fotó: OlgaBombologna / Shutterstock

Ez a 3 karácsonyi süti garantáltan sikert arat az ünnepen:

1. Sáfrányos édes péksütemény - a skandináv karácsony titka

A sáfrányos kalács, vagy svéd nevén Lussekatt, a skandinávok egyik legkedveltebb ünnepi süteménye. A sárgás színét a sáfrány adja, az ízét pedig a vajas, lágy tészta és a mazsola kombinációja. A sütemény készítése közben felszabaduló illatok az egész lakást ünnepi hangulatba öltöztetik.

Miért érdemes kipróbálnod?

Különleges és mutatós sütemény, ami nagyban eltér a megszokott magyar karácsonyi édességektől.

Egyszerre puha és illatos, így tökéletesen passzol a reggeli kávé mellé, de akár vacsoraként is megállja a helyét.

Kiváló ajándék is lehet belőle - egyedileg formázva és becsomagolva dekoratív meglepetés válhat a sáfrányos kalácsból.

Egy végtelenül egyszerű finomságból is kerekedhet karácsonyi süti / Fotó: dariapine / Shutterstock

2. Pisztáciás-málnás habcsók - ünnepi pavlova újragondolva

Ha van édesség, ami az utóbbi évünket meghatározta, az biztosan BÁRMI, ami pisztáciás. Így nem csoda, hogy erre a listára is felkerült egy karácsonyi süti, amire lecsaphatnak a pisztáciarajongók.

A pisztáciás pavlova egy könnyed, mégis látványos sütemény. Tökéletes lezárást adhat egy ünnepi vacsorának: a roppanós habcsókalap és a lágy pisztáciakrém kontrasztja, valamint a friss málna savanykás íze teszi igazán különlegessé ezt a desszertet.

Miért jobb, mint a hagyományos karácsonyi sütik?