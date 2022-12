Ezekre a sütikre esküsznek a magyarok karácsonykor - videó

Idén karácsonykor is a legtöbb háztartásban nagy hangsúly kerül arra, milyen ételek kerülnek a családi asztalra. Mindannyian megtapasztalhattuk már, mindegy mikor szerezzük be a kívánt alapanyagokat vagy süteményeket, nem lehet elég korán elkezdeni a készülődést, hiszen pikk-pakk kiürülnek a polcok a boltokban. Ezek a tipikusan kedvelt karácsonyi sütemények, melyekből gyakran készlethiány van a cukrászdákban: mákos és diós bejgli, zserbó, mézes kalács, tiramisu és az isler. A hagyományos desszertek mellett, számos újdonságot is kipróbálhatnak az emberek, így körbejártunk Budapest utcáin és megkérdeztük a magyarokat, ragaszkodnak-e a hagyományos kedvencekhez, vagy pedig idén valami új finomsággal ünneplik a karácsonyt.

László:

László szerint a házi bejgli a legjobb. Fotó: Bors

Nekem a mákos, diós és túrós bejgli a kedvencem. Házilag is készítünk majd, és vásárluk is, de mindenképp az otthon sütött a legjobb.

Zoltán:

Zoltán a cukrászdákban készült bejglit ajánlja. Fotó: Bors

A szokványos bejgli lesz a menü, ami szerintem mindenki kedvence ilyenkor. Korábban házilag készült, viszont most már én ilyet nem készítek, inkább vásárolok egy cukrászdában. Szerintem ez a legeslegjobb.

A rohanós ünnepi időszakban majdnem mindenki már inkább boltokban vagy cukrászdában vásárolja a süteményeket. Mégis, az otthon, házilag sütött desszertek készítése egy tökéletes családi program lehet, ha szánunk rá időt.