A karácsonykor minden asztal roskadozik a rántott hús, bejgli, zserbó és töltött káposzta alatt – amik persze isteniek, csak épp két falat után jön a kajakóma. Ha idén egy kicsit könnyedebb, egészségesebb, de mégis ínycsiklandó fogásokkal dobnád fel az ünnepi menüt, akkor jó helyen jársz! Összeszedtünk neked 3 olyan karácsonyi receptet, amik nemcsak jól néznek ki, de elképesztően finomak is. És a legjobb az egészben, hogy gyorsan, egyszerűen elkészíthetők.

Kevés időd van főzni? Íme 3 karácsonyi recept, amit neked is ki kell próbálnod

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Sajtos-brokkolis mini paprika csónakok recept.

Citromos spárgás rizottó recept.

Selymes kukoricakrém sajttal.

Karácsonyi recept: az ünnepi ételek is lehetnek finomak és egészségesek

1. Sajtos-brokkolis mini paprika csónakok

Ez az előétel garantáltan a vendégek kedvence lesz! A mini paprika csónakok színesek, roppanósak, a cheddar sajttól pedig selymesen krémesek.

Hozzávalók:

• 4 mini édes paprika

• 2 evőkanál cheddar sajt

• fél csésze párolt, apróra vágott brokkoli

• fél teáskanál fekete bors

• csipet só

Így készítsd el:

Melegítsd elő a sütőt. Vágd félbe a paprikákat, és kapard ki a magokat. Egy kis tálban keverd össze a sajtot, brokkolit, borsot és sót. Töltsd meg a paprika hajókat a keverékkel, tedd sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd 7-8 percig. Ennyi! Kicsit hagyd hűlni, majd kínáld vendégvárónak.

2. Citromos spárgás rizottó

Citromos spárgás rizottó a karácsonyi receptek egyik legkülönlegesebb fogása

Fotó: victorputeanu / Shutterstock

Ha valami igazán különlegeset szeretnél főételként vagy köretként, ne hagyd ki ezt a citromos-spárgás rizottót! Krémes, illatos, frissítő és egyáltalán nem bonyolult elkészíteni.

Hozzávalók:

• 5 friss spárgaszál

• 1 evőkanál csirke- vagy zöldségalaplé

• fél evőkanál olívaolaj

• 1 kis fej hagyma, apróra vágva

• 1 gerezd fokhagyma, zúzva

• 1 evőkanál rizs

• fél evőkanál parmezán sajt

• 2 teáskanál citromlé

• fél evőkanál citromhéj

Így készítsd el:

Gőz fölött párold meg a spárgát 5 perc alatt, majd vágd 2-3 cm-es darabokra. Egy másik lábasban melegítsd az alaplevet, és tartsd melegen. Egy serpenyőben pirítsd meg a fokhagymát és a hagymát olívaolajon, majd add hozzá a rizst, és pirítsd további pár percig, míg enyhén aranyszínű lesz. Ezután fokozatosan adagold hozzá az alaplevet, mindig megkeverve, míg a rizs megpuhul. Végül keverd bele a parmezánt, a citromlevet és a citromhéjat, majd a spárgadarabokat. Frissen, forrón tálalva mennyei!