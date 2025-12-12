Kevés időd van főzni? Íme 3 karácsonyi recept, amit neked is ki kell próbálnod

A karácsonykor minden asztal roskadozik a rántott hús, bejgli, zserbó és töltött káposzta alatt – amik persze isteniek, csak épp két falat után jön a kajakóma. Ha idén egy kicsit könnyedebb, egészségesebb, de mégis ínycsiklandó fogásokkal dobnád fel az ünnepi menüt, akkor jó helyen jársz! Összeszedtünk neked 3 olyan karácsonyi receptet, amik nemcsak jól néznek ki, de elképesztően finomak is. És a legjobb az egészben, hogy gyorsan, egyszerűen elkészíthetők.
Ez az előétel garantáltan a vendégek kedvence lesz! A mini paprika csónakok színesek, roppanósak, a cheddar sajttól pedig selymesen krémesek.
• 4 mini édes paprika
• 2 evőkanál cheddar sajt
• fél csésze párolt, apróra vágott brokkoli
• fél teáskanál fekete bors
• csipet só
Melegítsd elő a sütőt. Vágd félbe a paprikákat, és kapard ki a magokat. Egy kis tálban keverd össze a sajtot, brokkolit, borsot és sót. Töltsd meg a paprika hajókat a keverékkel, tedd sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd 7-8 percig. Ennyi! Kicsit hagyd hűlni, majd kínáld vendégvárónak.
Ha valami igazán különlegeset szeretnél főételként vagy köretként, ne hagyd ki ezt a citromos-spárgás rizottót! Krémes, illatos, frissítő és egyáltalán nem bonyolult elkészíteni.
• 5 friss spárgaszál
• 1 evőkanál csirke- vagy zöldségalaplé
• fél evőkanál olívaolaj
• 1 kis fej hagyma, apróra vágva
• 1 gerezd fokhagyma, zúzva
• 1 evőkanál rizs
• fél evőkanál parmezán sajt
• 2 teáskanál citromlé
• fél evőkanál citromhéj
Gőz fölött párold meg a spárgát 5 perc alatt, majd vágd 2-3 cm-es darabokra. Egy másik lábasban melegítsd az alaplevet, és tartsd melegen. Egy serpenyőben pirítsd meg a fokhagymát és a hagymát olívaolajon, majd add hozzá a rizst, és pirítsd további pár percig, míg enyhén aranyszínű lesz. Ezután fokozatosan adagold hozzá az alaplevet, mindig megkeverve, míg a rizs megpuhul. Végül keverd bele a parmezánt, a citromlevet és a citromhéjat, majd a spárgadarabokat. Frissen, forrón tálalva mennyei!
Ha egy igazán különleges köretre vagy előételre vágysz, próbáld ki ezt a selymes kukoricakrémet! Könnyű, mégis laktató, és isteni fokhagymás pirítóssal tálalva.
• 1 csésze főtt kukorica
• 1 evőkanál parmezán sajt
• 1 csésze tej vagy mandulatej
• 1 csésze vegyes zöldség (pl. borsó, répa, paprika)
Egy serpenyőben melegítsd össze a kukoricát a tejjel. Keverd hozzá a sajtot és a vegyes zöldséget, és főzd, amíg krémes állagú nem lesz. Tálald fokhagymás pirítóssal. De vigyázz, mert gyorsan elfogy!
Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, aztán jön a bűntudat meg a diéta. De ha már most becsempészel néhány könnyebb fogást a menübe, akkor nemcsak jobban érzed majd magad, de a család is értékelni fogja a változatosságot. Ezek az egészséges karácsonyi receptek simán felveszik a versenyt a hagyományos ünnepi ételekkel – sőt, akár le is körözik őket!
