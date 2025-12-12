Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kevés időd van főzni? Íme 3 karácsonyi recept, amit neked is ki kell próbálnod

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 18:15
Te is unod már a zsíros, nehéz karácsonyi kajákat? Itt a megoldás: egészséges és finom karácsonyi receptek, amik garantáltan feldobják az ünnepi menüt! Mutatunk 3 egyszerű, villámgyors ötletet.
A karácsonykor minden asztal roskadozik a rántott hús, bejgli, zserbó és töltött káposzta alatt – amik persze isteniek, csak épp két falat után jön a kajakóma. Ha idén egy kicsit könnyedebb, egészségesebb, de mégis ínycsiklandó fogásokkal dobnád fel az ünnepi menüt, akkor jó helyen jársz! Összeszedtünk neked 3 olyan karácsonyi receptet, amik nemcsak jól néznek ki, de elképesztően finomak is. És a legjobb az egészben, hogy gyorsan, egyszerűen elkészíthetők.

Karácsonyi recept alapján készített sajtos-brokkolis mini paprika csónak.
Fotó: BearFotos /  Shutterstock 
  • Sajtos-brokkolis mini paprika csónakok recept.
  • Citromos spárgás rizottó recept.
  • Selymes kukoricakrém sajttal.

Karácsonyi recept: az ünnepi ételek is lehetnek finomak és egészségesek

1. Sajtos-brokkolis mini paprika csónakok

Ez az előétel garantáltan a vendégek kedvence lesz! A mini paprika csónakok színesek, roppanósak, a cheddar sajttól pedig selymesen krémesek.

Hozzávalók:

   • 4 mini édes paprika
   • 2 evőkanál cheddar sajt 
   • fél csésze párolt, apróra vágott brokkoli
   • fél teáskanál fekete bors
   • csipet só

Így készítsd el:

Melegítsd elő a sütőt. Vágd félbe a paprikákat, és kapard ki a magokat. Egy kis tálban keverd össze a sajtot, brokkolit, borsot és sót. Töltsd meg a paprika hajókat a keverékkel, tedd sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd 7-8 percig. Ennyi! Kicsit hagyd hűlni, majd kínáld vendégvárónak.

2. Citromos spárgás rizottó 

Karácsonyi recept alapján készített citromos spárgás rizottó.
Citromos spárgás rizottó a karácsonyi receptek egyik legkülönlegesebb fogása
Fotó: victorputeanu /  Shutterstock 

Ha valami igazán különlegeset szeretnél főételként vagy köretként, ne hagyd ki ezt a citromos-spárgás rizottót! Krémes, illatos, frissítő és egyáltalán nem bonyolult elkészíteni.

Hozzávalók:

   • 5 friss spárgaszál
   • 1 evőkanál csirke- vagy zöldségalaplé
   • fél evőkanál olívaolaj
   • 1 kis fej hagyma, apróra vágva
   • 1 gerezd fokhagyma, zúzva
   • 1 evőkanál rizs
   • fél evőkanál parmezán sajt
   • 2 teáskanál citromlé
   • fél evőkanál citromhéj

Így készítsd el:

Gőz fölött párold meg a spárgát 5 perc alatt, majd vágd 2-3 cm-es darabokra. Egy másik lábasban melegítsd az alaplevet, és tartsd melegen. Egy serpenyőben pirítsd meg a fokhagymát és a hagymát olívaolajon, majd add hozzá a rizst, és pirítsd további pár percig, míg enyhén aranyszínű lesz. Ezután fokozatosan adagold hozzá az alaplevet, mindig megkeverve, míg a rizs megpuhul. Végül keverd bele a parmezánt, a citromlevet és a citromhéjat, majd a spárgadarabokat. Frissen, forrón tálalva mennyei!

3. Selymes kukoricakrém sajttal

Karácsonyi recept alapján készített kukoricakrém sajttal.
Selymes kukoricakrém sajttal, egy igazán ütős karácsonyi recept
Fotó: Goiipic /  Shutterstock 

Ha egy igazán különleges köretre vagy előételre vágysz, próbáld ki ezt a selymes kukoricakrémet! Könnyű, mégis laktató, és isteni fokhagymás pirítóssal tálalva.

Hozzávalók:

   • 1 csésze főtt kukorica
   • 1 evőkanál parmezán sajt
   • 1 csésze tej vagy mandulatej
   • 1 csésze vegyes zöldség (pl. borsó, répa, paprika)

Így készítsd el:

Egy serpenyőben melegítsd össze a kukoricát a tejjel. Keverd hozzá a sajtot és a vegyes zöldséget, és főzd, amíg krémes állagú nem lesz. Tálald fokhagymás pirítóssal. De vigyázz, mert gyorsan elfogy!

Miért éri meg az egészséges karácsonyi receptek mellett dönteni?

Az ünnepek alatt hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, aztán jön a bűntudat meg a diéta. De ha már most becsempészel néhány könnyebb fogást a menübe, akkor nemcsak jobban érzed majd magad, de a család is értékelni fogja a változatosságot. Ezek az egészséges karácsonyi receptek simán felveszik a versenyt a hagyományos ünnepi ételekkel – sőt, akár le is körözik őket!

Az alábbi receptjeinket is próbáld ki:

 

