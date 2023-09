Az ősz nagyágyúja: sajtos cukkinis rizottó! Így készítsd el a legkönnyebben - Videó!

Ha szereted a könnyed, de mégis bármikor elfogyasztható ételeket, akkor imádni fogod a cukkinis-sajtos rizottót. Főleg, hogy pénztárca barát is, és az elkészítése is rém egyszerű. Ráadásul csinálhatod teljesen vegetáriánus módon is, ha az állati eredetű sajtot lecseréled növényi alapúra. Az pedig még egy plusz pont emellett az ebéd mellett, hogy meglehetősen egészséges és tápláló összetevőkkel dolgozik. De lássuk is, hogyan is készül.

Egy egészséges, és elképesztően finom ebéd /Fotó: YouTube / mindmegette.hu

Az étel elkészítése

A sajtos-cukkinis rizottó elkészítéséhez a felaprított vöröshagymát és fokhagymát némi olajon, közepes hőfokon egy serpenyőben megdinszteljük, majd hozzáadjuk a rizst és kicsit lepirítjuk. Felöntjük az alaplével, és alacsony hőfokon, kb.15-20 percig lefedve, időnként megkevergetve puhára főzzük. Hozzáadjuk a lereszelt cukkinit, a sajtokat, a vajat és a sót. Összeforgatjuk, és addig keverjük, amíg a sajt teljesen el nem olvad.

Az alábbi videóban pedig minden lépést meg tudtok nézni, jó munkát és jó étvágyat: