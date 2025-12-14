Karácsonyi fények az otthonunkban? Így lehet spórolni a karácsonyi kivilágítással és az energiával télen

Eláruljuk, mit érdemes figyelembe venni a karácsonyi fényfüzérek energiatakarékos használatát illetően.

Kiderül az is, hogy spórolhatunk, ha tudatosan használjuk az energiát télen az otthonainkban.

Hiába tud csodás lennei a téli időszak, az energiaszámlán való aggodalmak hónapról hónapra megnehezíthetik az életünket. Legyen szó a fűtésről vagy éppen a melengető és látványos ünnepi kivilágításról, érdemes tudatosnak lenni és odafigyelni az eszközeinkre, szokásainkra. Hiszen nem ördöngösség spórolni a karácsonyi fényekkel és a téli energiával. Ezekhez adunk most tippeket.

Az energiaszámlának nem kell nagynak lennie, némi tudatossággal képesek lehetünk spórolni a karácsonyi fényekkel az otthonunkban.

Fotó: 123RF

6 lépés, amivel lehetséges spórolni a karácsonyi fényekkel:

1. Nézzük át a csomagolást

A LED-es fények alapvetően nem fogyasztanak túl sokat, de ezek között is vannak különbségek, hiszen minél nagyobb fényerőt választunk, annál több áramot fogyaszt a világítás. Általában minél kisebb a csomagoláson feltüntetett lumen szám, annál kevesebb az áramfogyasztás, kisebb felületek kivilágításához pedig nem is biztos, hogy harsány fényekre van szükség. Nézzük meg a dobozon a CE biztonsági jelölést is.

2. Jövőre is használhatjuk

A legjobban akkor spórolhatunk, ha nem veszünk minden évben új kültéri fényeket, ám ahhoz, hogy ez így is legyen, már a vásárlásnál érdemes a tartósságra is figyelni. Kintre kizárólag kültéri, IP44-es vagy magasabb védettségű izzósort használjunk, ez a vízállóságot és a hideg elleni védelmet garantálja, így több szezont is kibír a fénydekor.

3. Hálózati áramforrás vagy kompromisszum

Kültérre is kaphatók olyan fényfüzérek, amelyek elemmel vagy napelemmel működnek. Ezek kényelmes megoldást jelenthetnek, de vannak korlátaik is: a hagyományos elemeket gyakran cserélgetni kell, és a nagy hidegben csökkenhet a teljesítményük. A napelemes lámpák pedig a téli, szórt fény és a rövidebb nappalok miatt általában gyengébben világítanak. Éppen ezért az elemes és napelemes fények inkább kiegészítő dekorációnak ideálisak a fő világítás mellett.

4. Lekapcsolja magától

Sok áramot spórolhatunk, ha nem megy egész éjszaka a világítás, csak akkor, amikor igazán fontos: sötétedés után felgyúlnak a fények, és este 9-10 óra körül, amikor már senki nem jár az utcán, lekapcsolnak. Ez beépített időzítős izzósorral könnyedén megoldató, vagy konnektorba dugható időzítővel. Utóbbi akkor igazán praktikus, ha egyébként is van otthon ilyen eszköz, hiszen nemcsak az ünnepi világításhoz használható.