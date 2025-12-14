Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyi fények az otthonunkban? Így lehet spórolni a karácsonyi kivilágítással és az energiával télen

spórolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 16:30
Fanny Magazinenergiaszámlakarácsonyi fényekrezsi
Az ünnepi időszakban mindenki szereti ünnepi kivilágítással feldobni az otthonát. A villanyszámla miatt azonban nem mindegy, milyen égősort választunk, és hogyan használjuk. Lehet ugyanis spórolni a karácsonyi fényekkel. A legfontosabb tudnivalókat a téli energiaspórolás kapcsán a Fanny magazin gyűjtötte össze.
  • Eláruljuk, mit érdemes figyelembe venni a karácsonyi fényfüzérek energiatakarékos használatát illetően.
  • Kiderül az is, hogy spórolhatunk, ha tudatosan használjuk az energiát télen az otthonainkban. 

Hiába tud csodás lennei a téli időszak, az energiaszámlán való aggodalmak hónapról hónapra megnehezíthetik az életünket. Legyen szó a fűtésről vagy éppen a melengető és látványos ünnepi kivilágításról, érdemes tudatosnak lenni és odafigyelni az eszközeinkre, szokásainkra. Hiszen nem ördöngösség spórolni a karácsonyi fényekkel és a téli energiával. Ezekhez adunk most tippeket.  

Fiatal nő ül a kanapén, mögötte fényfüzérek világítanak. Mosolyog, mert valószínűleg tud spórolni a karácsonyi fényekkel.
Az energiaszámlának nem kell nagynak lennie, némi tudatossággal képesek lehetünk spórolni a karácsonyi fényekkel az otthonunkban.
Fotó: 123RF

6 lépés, amivel lehetséges spórolni a karácsonyi fényekkel:

1. Nézzük át a csomagolást

A LED-es fények alapvetően nem fogyasztanak túl sokat, de ezek között is vannak különbségek, hiszen minél nagyobb fényerőt választunk, annál több áramot fogyaszt a világítás. Általában minél kisebb a csomagoláson feltüntetett lumen szám, annál kevesebb az áramfogyasztás, kisebb felületek kivilágításához pedig nem is biztos, hogy harsány fényekre van szükség. Nézzük meg a dobozon a CE biztonsági jelölést is.

2. Jövőre is használhatjuk

A legjobban akkor spórolhatunk, ha nem veszünk minden évben új kültéri fényeket, ám ahhoz, hogy ez így is legyen, már a vásárlásnál érdemes a tartósságra is figyelni. Kintre kizárólag kültéri, IP44-es vagy magasabb védettségű izzósort használjunk, ez a vízállóságot és a hideg elleni védelmet garantálja, így több szezont is kibír a fénydekor.

3. Hálózati áramforrás vagy kompromisszum

Kültérre is kaphatók olyan fényfüzérek, amelyek elemmel vagy napelemmel működnek. Ezek kényelmes megoldást jelenthetnek, de vannak korlátaik is: a hagyományos elemeket gyakran cserélgetni kell, és a nagy hidegben csökkenhet a teljesítményük. A napelemes lámpák pedig a téli, szórt fény és a rövidebb nappalok miatt általában gyengébben világítanak. Éppen ezért az elemes és napelemes fények inkább kiegészítő dekorációnak ideálisak a fő világítás mellett.

4. Lekapcsolja magától

Sok áramot spórolhatunk, ha nem megy egész éjszaka a világítás, csak akkor, amikor igazán fontos: sötétedés után felgyúlnak a fények, és este 9-10 óra körül, amikor már senki nem jár az utcán, lekapcsolnak. Ez beépített időzítős izzósorral könnyedén megoldató, vagy konnektorba dugható időzítővel. Utóbbi akkor igazán praktikus, ha egyébként is van otthon ilyen eszköz, hiszen nemcsak az ünnepi világításhoz használható.

5. A kevesebb néha több

Nagy a kísértés, hogy minél több lámpával díszítsük fel a házat, de ez automatikusan nagyobb áramfogyasztással is jár. Érdemes előre megtervezni, milyen fénydekorációt szeretnénk a házra, és csak a szükséges mennyiségű fényfüzért feltenni. A visszafogottabb kivilágítás kevesebbet fogyaszt, és a legtöbb háznál bőven elegendő, ha az ereszen végigfut egy néhány fényfüzér, vagy egy-két fát díszítünk vele.

6. Használjuk tudatosan

Visszafoghatjuk a fogyasztást, ha lefekvés előtt lekapcsoljuk a fényeket, ezt biztonsági szempontból is érdemes megtenni. Amennyiben nem tartózkodunk otthon este, akkor inkább ne kapcsoljuk fel, hiszen így felügyelet nélkül marad a fényfüzér – és elsősorban nekünk szép, bennünket hangol az ünnepre.

Nő ül a kanapén karácsonyi fényekkel megvilágított lakásban, kezében egy bögre.
A karácsonyi fények mellett a téli energiafogyasztást is érdemes optimalizálni. 
Fotó: monkey business images / 123RF

Így takarékoskodhatunk télen az energiaszámlán 

1. Kevesebb lesz az áramszámla

A téli hónapokban korábban sötétedik, és több világítás kell. Rengeteget számíthat, ha a lépcsőfordulók, folyosók világítását mozgásérzékelővel oldjuk meg.

2. Cseréljük ki, amit lehet

A régi típusú izzók a sokszorosát fogyaszthatják a LED-es villanykörtéknek. Bár egyben nagy kiadásnak tűnik mindet lecserélni, hosszú távon sokat megtakaríthatunk az energiatakarékos izzókkal.

3. Kapcsoljuk le, ha kimegyünk

Érdemes rutint csinálni abból, hogy ha elhagyunk egy helyiséget, egyből lekapcsoljuk a villanyt, ez még energiatakarékos izzóknál is jelentős összeget jelenthet egy év alatt.

4. Beltéren is szépek a fények

A benti karácsonyi fényfüzérek nem kell, hogy egész este világítsanak, és mivel ezek csak nekünk szólnak, érdemes akkor felkapcsolni őket, ha a helyiségben tartózkodunk.

5. Próbáljunk természetesen szárítani

A téli ruhaszárítás a villanyszámlát is megnövelheti, főleg, ha szárítógépünk van; de a ruhaszárító állvány mellé állított páramentesítő is sok áramot felvesz. Próbáljunk meg odakint szárítani, ha van rá lehetőség, és az időjárás is megengedi.

6. Hidegebb a víz

A téli hónapokban a bojler fogyasztása is megemelkedhet, hiszen a bejövő víz sokkal hidegebb. Azonban erre nem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha forróbbra állítjuk a készüléket, helyette inkább tartsuk meg az alapbeállítást.

7. Ilyenkor többet sütünk

A hideg téli estéken gyakrabban készülnek sütemények. Sütés után használjuk ki a sütőből kiáramló hőt, hogy plusz hőt adjon a konyhának, és egyszerre többféle ételt készítsünk, hogy energiát takarítsunk meg.

8. Sokszor a kislámpa is elég

Amennyiben nem olyasmit csinálunk, amihez sok fény kell, elegendő lehet a helyi világítás a mennyezeti fények helyett, ez hangulatosabbá is teszi az estéket.

9. Csendben hajtják az órát

A tévék, játékkonzolok, set-top boxok standby módja éves szinten szemmel látható összeget adnak hozzá a villanyszámlához. Érdemes ezért teljesen áramtalanítani, vagyis kihúzni a használaton kívüli eszközöket.

10. Ne az áram melegítsen minket

A hidegebb napokon nem mindegy, mivel és hogyan fűtünk. Sokan használnak helyi elektromos fűtést, de ezek a készülékek már egy hónap alatt is tízezrekkel növelhetik meg a villanyszámlát, amin némi tudatossággal spórolhatnánk is. Egy plusz réteg ruha, vagy egy meleg pokróc sokszor bőven elegendő.

11. Alakítsunk ki tudatos esti rutint

A túl hosszú esti tusolás miatt túlóráztatjuk a bojlert, helyette érdemes csak röviden letusolni. A háttérzajként használt tévé is rengeteget fogyaszt; érdemes egy olyan esti menetrendre átállni, ami kényelmes is, de nem használunk hozzá felesleges fogyasztókat.
 

Érdekel, hogyan lehet fényfüzérekkel feldíszíteni az udvarban található fákat? Lesd el a trükköket innét:

