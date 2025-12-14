Karácsonyi fények az otthonunkban? Így lehet spórolni a karácsonyi kivilágítással és az energiával télen

Hiába tud csodás lennei a téli időszak, az energiaszámlán való aggodalmak hónapról hónapra megnehezíthetik az életünket. Legyen szó a fűtésről vagy éppen a melengető és látványos ünnepi kivilágításról, érdemes tudatosnak lenni és odafigyelni az eszközeinkre, szokásainkra. Hiszen nem ördöngösség spórolni a karácsonyi fényekkel és a téli energiával. Ezekhez adunk most tippeket.
A LED-es fények alapvetően nem fogyasztanak túl sokat, de ezek között is vannak különbségek, hiszen minél nagyobb fényerőt választunk, annál több áramot fogyaszt a világítás. Általában minél kisebb a csomagoláson feltüntetett lumen szám, annál kevesebb az áramfogyasztás, kisebb felületek kivilágításához pedig nem is biztos, hogy harsány fényekre van szükség. Nézzük meg a dobozon a CE biztonsági jelölést is.
A legjobban akkor spórolhatunk, ha nem veszünk minden évben új kültéri fényeket, ám ahhoz, hogy ez így is legyen, már a vásárlásnál érdemes a tartósságra is figyelni. Kintre kizárólag kültéri, IP44-es vagy magasabb védettségű izzósort használjunk, ez a vízállóságot és a hideg elleni védelmet garantálja, így több szezont is kibír a fénydekor.
Kültérre is kaphatók olyan fényfüzérek, amelyek elemmel vagy napelemmel működnek. Ezek kényelmes megoldást jelenthetnek, de vannak korlátaik is: a hagyományos elemeket gyakran cserélgetni kell, és a nagy hidegben csökkenhet a teljesítményük. A napelemes lámpák pedig a téli, szórt fény és a rövidebb nappalok miatt általában gyengébben világítanak. Éppen ezért az elemes és napelemes fények inkább kiegészítő dekorációnak ideálisak a fő világítás mellett.
Sok áramot spórolhatunk, ha nem megy egész éjszaka a világítás, csak akkor, amikor igazán fontos: sötétedés után felgyúlnak a fények, és este 9-10 óra körül, amikor már senki nem jár az utcán, lekapcsolnak. Ez beépített időzítős izzósorral könnyedén megoldató, vagy konnektorba dugható időzítővel. Utóbbi akkor igazán praktikus, ha egyébként is van otthon ilyen eszköz, hiszen nemcsak az ünnepi világításhoz használható.
Nagy a kísértés, hogy minél több lámpával díszítsük fel a házat, de ez automatikusan nagyobb áramfogyasztással is jár. Érdemes előre megtervezni, milyen fénydekorációt szeretnénk a házra, és csak a szükséges mennyiségű fényfüzért feltenni. A visszafogottabb kivilágítás kevesebbet fogyaszt, és a legtöbb háznál bőven elegendő, ha az ereszen végigfut egy néhány fényfüzér, vagy egy-két fát díszítünk vele.
Visszafoghatjuk a fogyasztást, ha lefekvés előtt lekapcsoljuk a fényeket, ezt biztonsági szempontból is érdemes megtenni. Amennyiben nem tartózkodunk otthon este, akkor inkább ne kapcsoljuk fel, hiszen így felügyelet nélkül marad a fényfüzér – és elsősorban nekünk szép, bennünket hangol az ünnepre.
A téli hónapokban korábban sötétedik, és több világítás kell. Rengeteget számíthat, ha a lépcsőfordulók, folyosók világítását mozgásérzékelővel oldjuk meg.
A régi típusú izzók a sokszorosát fogyaszthatják a LED-es villanykörtéknek. Bár egyben nagy kiadásnak tűnik mindet lecserélni, hosszú távon sokat megtakaríthatunk az energiatakarékos izzókkal.
Érdemes rutint csinálni abból, hogy ha elhagyunk egy helyiséget, egyből lekapcsoljuk a villanyt, ez még energiatakarékos izzóknál is jelentős összeget jelenthet egy év alatt.
A benti karácsonyi fényfüzérek nem kell, hogy egész este világítsanak, és mivel ezek csak nekünk szólnak, érdemes akkor felkapcsolni őket, ha a helyiségben tartózkodunk.
A téli ruhaszárítás a villanyszámlát is megnövelheti, főleg, ha szárítógépünk van; de a ruhaszárító állvány mellé állított páramentesítő is sok áramot felvesz. Próbáljunk meg odakint szárítani, ha van rá lehetőség, és az időjárás is megengedi.
A téli hónapokban a bojler fogyasztása is megemelkedhet, hiszen a bejövő víz sokkal hidegebb. Azonban erre nem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha forróbbra állítjuk a készüléket, helyette inkább tartsuk meg az alapbeállítást.
A hideg téli estéken gyakrabban készülnek sütemények. Sütés után használjuk ki a sütőből kiáramló hőt, hogy plusz hőt adjon a konyhának, és egyszerre többféle ételt készítsünk, hogy energiát takarítsunk meg.
Amennyiben nem olyasmit csinálunk, amihez sok fény kell, elegendő lehet a helyi világítás a mennyezeti fények helyett, ez hangulatosabbá is teszi az estéket.
A tévék, játékkonzolok, set-top boxok standby módja éves szinten szemmel látható összeget adnak hozzá a villanyszámlához. Érdemes ezért teljesen áramtalanítani, vagyis kihúzni a használaton kívüli eszközöket.
A hidegebb napokon nem mindegy, mivel és hogyan fűtünk. Sokan használnak helyi elektromos fűtést, de ezek a készülékek már egy hónap alatt is tízezrekkel növelhetik meg a villanyszámlát, amin némi tudatossággal spórolhatnánk is. Egy plusz réteg ruha, vagy egy meleg pokróc sokszor bőven elegendő.
A túl hosszú esti tusolás miatt túlóráztatjuk a bojlert, helyette érdemes csak röviden letusolni. A háttérzajként használt tévé is rengeteget fogyaszt; érdemes egy olyan esti menetrendre átállni, ami kényelmes is, de nem használunk hozzá felesleges fogyasztókat.
