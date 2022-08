Nem hiszed el, mennyit fogyasztanak a kikapcsolt, de bedugva hagyott eszközök

Amikor kikapcsolunk egy készüléket, általában úgy véljük, hogy attól fogva már nem használ több áramot. Ez azonban nem így van. A legtöbb háztartási készüléken a kikapcsolás után is működnek különböző funkciók (például lámpa mutatja, hogy az eszköz kikapcsolt állapotban van), így ekkor is fogyasztanak áramot, méghozzá alighanem többet, mint sokan hinnék.

Sokba kerül a kényelem

A stand-by, azaz készenléti állapotot az elektronikus készülékeinknél arra szolgál, hogy gépünk egy gombnyomással azonnal el tudjon indulni, ha mi úgy akarjuk. A készülékek leírása egyébként jelzi is, hogy az adott háztartási gép mennyit fogyaszt stand-by állapotban, a legtöbben azonban elsiklanak efölött. A stand-by állapot azt a fajta kényelmet biztosítja az embernek, amihez a mai rohanó világban már hozzászoktunk, miszerint minden azonnal a rendelkezésünkre áll. Azonban, ha jobban belegondolunk, azt a körülbelül fél percet spóroljuk csak meg vele, amíg bedugjuk az eszközt a konnektorba, és megvárjuk, amíg készenlétbe helyezi magát.

A set-top box és a klíma a fő energiavámpír

De nézzük, mik az igazi energiavámpírok a háztartásunkban! Ezek a kikapcsolt, de konnektorba bedugva hagyott, legtöbbet fogyasztó eszközök, az áramtalanításukkal ezreket spórolhatunk meg. A listavezető a légkondicionáló vagy klíma berendezés. Trükkös is, hiszen amíg van olyan klíma, ami a konnektorba van bedugva és csak egy mozdulat kihúzni, olyanok is vannak, amiket rákötöttek a hálózatra. Utóbbi esetben az a megoldás, hogy a villanydobozban lévő, klímához tartozó külön kis megszakítót lekapcsoljuk. Hasonlóan sokat fogyaszt kikapcsolva is a set-top box. A főbb energiavámpírok közé sorolhatjuk még a mikrohullámú sütőt, a mosogatógépet, a szárítógépet, a bedugva hagyott kávéfőzőt, a hajszárítót és a lézernyomtatót is.

A klímák valósággal zabálják az áramot Fotó: Shutterstock

Ezeket hagyhatjuk bedugva

Könnyebb dolgunk van, ha inkább azokat soroljuk fel, amik a konnektorba bedugva is elenyésző mennyiségű elektromos áramot fogyasztanak, így rájuk nem kell, hogy gondunk legyen. Ilyen a telefontöltő, a modem és a laptop.

Nyugodtan a konnektorban hagyhatjuk a telefontöltőt, az nem fogyaszt sokat Fotó: Unsplash

Ezreket spórolhatunk

Nyilvánvalóan minden készüléknél egyedi, hogy mennyit fogyaszt stand-by állapotban, átlagosan azonban az óránkénti 1-5 Watt a jellemző. Az Európai Unió 2008-ban rendeletet adott ki, mely az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő fogyasztására követelményeket szab meg (1275/2008/EK), majd ezt a rendeletet szigorították 2013-ban, ami szerint a maximum teljesítmény kikapcsolt üzemmódban 0,5 W, míg ugyanez készenléti üzemmódban 0,5 vagy 1 Watt lehet - ezt nyilván nem tartja be minden gyártó.

A maximum teljesítmény kikapcsolt üzemmódban 0,5 W, míg ugyanez készenléti üzemmódban 0,5 vagy 1 Watt lehet Fotó: Shutterstock

Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy háztartási készülék egy nap alatt elhasznál 24-120 Wattot csak azzal, hogy arra vár a konnektorba dugva, mikor vághatja azonnal haptákba magát nekünk. Ez azt jelenti, hogy egyetlen eszközünk 8-40 nap alatt felzabál 1 kilowatt áramot, ami a rezsicsökkentett áron 36 forintot, a limit átlépése után pedig 70,1 forintot jelent. Nyilván egy eszköz esetén elenyésző ez az összeg, egy nagyobb háztartásban azonban, ahol több készülék is van, ezreket is meg lehet spórolni.

Bárki kiszámolhatja magának

Az elektronikus cikkeket forgalmazó boltokban lehet konnektorba dugható fogyasztásmérőt vásárolni pár ezer forintért, így aki szeretne a saját szemével megbizonyosodni arról, hogy mennyit esznek kikapcsolt készülékei, az könnyen megteheti, bár információink szerint jelenleg úgy viszik a boltokból a fogyasztásmérőket, mint a cukrot. Aki a kényelméhez szeretne ragaszkodni, annak olyan hosszabbítót javaslunk, amin minden aljzathoz van bekapcsoló gomb, így nem kell kihúzogatni, bedugdosni az eszközöket, elég egy gombot megnyomni, a villanyszámlán azonban már ez is meglátszik majd.