Ez a 3 legjobb vadhús receptből készült étel, ami után megnyalod mind a 10 ujjad

Érdemes megkóstolnunk a zamatos vadhúsokat: nemcsak az ízük különleges, hanem az egészségünknek is jót tesznek. A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb vad ételeket, amikkel nemcsak változatosságot csempészel a konyhádba, de a családod körében is nagy sikert aratsz velük.
A vadhúsok fogyasztása tudományosan bizonyítottan egészségesebb az emberi szervezet számára, mint a tenyésztett állatok. Ez elsősorban az életmódjukból és a táplálkozásukból adódik. A vaddszinók, őzek, szarvasok, vadkacsák húsa ugyanis nem tartalmaz annyi hormont és adalékanyagot, mint a nagyüzemi tartásban tartott állatoké. Ráadásul a vad ételek a diétázók számára is jobbak, mert kevesebb zsírt, viszont több Omega-3 zsírsavat, fehérjét és vitamint tartalmaznak. Ha szeretnél egészségesebben élni, és valami újdonsággal feldobni a konyhaművészeted, olvass tovább, mert hoztunk 3 különleges fogást a vadhús ételek közül.
A húst gondosan tisztítsuk meg, dörzsöljük be sóval és borssal. A meghámozott fokhagymát vágjuk fel hosszú csíkokra. Hegyes késsel szúrjunk bele több helyen a húsba, és toljuk a résekbe a fok hagymacsíkokat. A rozmaring lecsipkedett, felaprított leveleit is dörzsöljük a húsba, majd csomagoljuk be az egészet a baconszeletekbe. Tegyük tepsibe a húst, és süssük alufóliával lefedve 20-25 percig, majd anélkül további 45-50 percig a 180 fokos sütőben.
A megtisztított vöröshagymát vágjuk finomra, dinszteljük meg a felforrósított olajon. Ad juk hozzá a szűrőben leöblített rizst, és pirítsuk pár perc alatt üvegesre. Öntsük fel a fehérborral, forraljuk fel. Kis adagokban adjuk a rizshez az alaplét, mindig várjuk meg, hogy az előző adagot felszívja.
Félidőben forgassuk bele a kimagozott, apróra felkockázott sütőtököt is, és főzzük puhára. Adjunk hozzá sót, borsot, oregánót, végül gazdagítsuk a vajjal.
A húst gondosan tisztítsuk meg. A hagymát hámozzuk meg, szeljük finomra, majd a hússal együtt pirítsuk meg a felforrósított olajon. Sózzuk meg, öntsünk hozzá annyi vizet, hogy kétujjnyira ellepje.
Miután felforrt, kanalazzuk le a keletkező habot. Adjuk hozzá a megmosott tárkony lecsipkedett, felaprított leveleit, a babérlevelet és a megtisztított, felkockázott zöldségeket. Főzzük puhára 60 perc alatt kis lángon.
A tejfölt egy kevés levessel keverjük simára, majd öntsük vissza az edénybe. Végül a citrom kifacsart levével ízesítsük a fogást.
80 perc
1 adag 320 kcal
Aszalt szilvás nyúlragu rakott burgonyával
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
50 g vaj
800 g darabolt nyúlhús
2 db sárgarépa
1 fej vöröshagyma
1/2 db zellergumó
1 db fehérrépa
2 gerezd fokhagyma
2 db babérlevél
250 ml zöldségleves-alaplé
150 ml száraz fehérbor
150 g magozott aszalt szilva
só
bors ízlés szerint
A KÖRETHEZ:
600 g burgonya
40 g vaj
200 ml cukrozatlan habtejszín
4 ág kakukkfű
só
bors
ELKÉSZÍTÉS:
Magas falú serpenyőben olvasszuk meg a vajat. Pár perc alatt pirítsuk körbe rajta a megmosott, szárazra törölt, sóval és borssal bedörzsölt húsdarabokat.
A zöldségeket tisztítsuk meg, aprítsuk fel. Adjuk mindet a húshoz a babérlevéllel együtt, sózzuk, borsozzuk meg, és pirítsuk együtt néhány percig. Öntsük fel az alaplével és a fehérborral, forraljuk fel, majd fedjük le, és kis lángon főzzük körülbelül 40 percig. Ha szükséges, vízzel pótoljuk az elfőtt folyadékot. Végül forgassuk bele az aszalt szilvát, és forraljunk rajta még egyet.
A burgonyát tisztítsuk meg, vágjuk fel nagyon vékony szeletekre. Rétegezzük tűzálló tálba.
A vajat melegítsük össze a tejszínnel, sózzuk és borsozzuk meg, ízesítsük a kakukkfű lecsipkedett leveleivel. Öntsük a burgonyára, rázzuk össze vele, majd süssük a köretet a 190 fokra előmelegített sütőben 25 percig. Ezt kínáljuk a ragu mellé.
Ha viszont vadból készült levesre éhezel, az alábbi videó bemutatja, hogy kell elkészíteni a fácánlevest:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.