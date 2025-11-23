Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ez a 3 legjobb vadhús receptből készült étel, ami után megnyalod mind a 10 ujjad

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 12:00
Érdemes megkóstolnunk a zamatos vadhúsokat: nemcsak az ízük különleges, hanem az egészségünknek is jót tesznek. A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb vad ételeket, amikkel nemcsak változatosságot csempészel a konyhádba, de a családod körében is nagy sikert aratsz velük.
A vadhúsok fogyasztása tudományosan bizonyítottan egészségesebb az emberi szervezet számára, mint a tenyésztett állatok. Ez elsősorban az életmódjukból és a táplálkozásukból adódik. A vaddszinók, őzek, szarvasok, vadkacsák húsa ugyanis nem tartalmaz annyi hormont és adalékanyagot, mint a nagyüzemi tartásban tartott állatoké. Ráadásul a vad ételek a diétázók számára is jobbak, mert kevesebb zsírt, viszont több Omega-3 zsírsavat, fehérjét és vitamint tartalmaznak. Ha szeretnél egészségesebben élni, és valami újdonsággal feldobni a konyhaművészeted, olvass tovább, mert hoztunk 3 különleges fogást a vadhús ételek közül. 

Vad ételek kóstolása: a család új vadhús recepteket próbált ki
Kápráztasd el a családod különleges vad ételekkel
Fotó: 123RF

Íme a top 3 legkülönlegesebb a vad ételek közül

Vaddisznósült sütőtökös rizottóval

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 700 g vaddisznócomb
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 ág rozmaring
  • 150 g szeletelt bacon
  • bors

A KÖRETHEZ:

  • 1 kis fej vöröshagyma
  • 2 ek. olívaolaj
  • 150 g rizottórizs (arborio, carnaroli)
  • 100 ml száraz fehérbor
  • 400 ml zöldségleves-alaplé
  • 30 g vaj
  • 250 g sütőtök
  • bors
  • morzsolt oregánó

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A húst gondosan tisztítsuk meg, dörzsöljük be sóval és borssal. A meghámozott fokhagymát vágjuk fel hosszú csíkokra. Hegyes késsel szúrjunk bele több helyen a húsba, és toljuk a résekbe a fok hagymacsíkokat. A rozmaring lecsipkedett, felaprított leveleit is dörzsöljük a húsba, majd csomagoljuk be az egészet a baconszeletekbe. Tegyük tepsibe a húst, és süssük alufóliával lefedve 20-25 percig, majd anélkül további 45-50 percig a 180 fokos sütőben.
  2. A megtisztított vöröshagymát vágjuk finomra, dinszteljük meg a felforrósított olajon. Ad juk hozzá a szűrőben leöblített rizst, és pirítsuk pár perc alatt üvegesre. Öntsük fel a fehérborral, forraljuk fel. Kis adagokban adjuk a rizshez az alaplét, mindig várjuk meg, hogy az előző adagot felszívja.
  3. Félidőben forgassuk bele a kimagozott, apróra felkockázott sütőtököt is, és főzzük puhára. Adjunk hozzá sót, borsot, oregánót, végül gazdagítsuk a vajjal.

90 perc

1 adag 460 kcal

A vad ételek egyik legjobbika: vaddisznósült sütőtökös rizottóval felülnézetből
A vaddisznósült sütőtökös rizottóval, a legjobb vadhús receptek közé tartozik
Fotó: Fanny magazin

Tárkonyos szarvasraguleves

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 400 g szarvasapróhús
  • 1 vöröshagyma
  • 2 ek. olaj
  • 2 ág tárkony
  • 2 babérlevél
  • 1/2 fej karalábé
  • 1/2 zellergumó
  • 1 db sárgarépa
  • 1 db fehérrépa
  • 150 g tejföl
  • 1/2 citrom
  • só ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS:

  1. A húst gondosan tisztítsuk meg. A hagymát hámozzuk meg, szeljük finomra, majd a hússal együtt pirítsuk meg a felforrósított olajon. Sózzuk meg, öntsünk hozzá annyi vizet, hogy kétujjnyira ellepje.
  2. Miután felforrt, kanalazzuk le a keletkező habot. Adjuk hozzá a megmosott tárkony lecsipkedett, felaprított leveleit, a babérlevelet és a megtisztított, felkockázott zöldségeket. Főzzük puhára 60 perc alatt kis lángon.
  3. A tejfölt egy kevés levessel keverjük simára, majd öntsük vissza az edénybe. Végül a citrom kifacsart levével ízesítsük a fogást.

80 perc

1 adag 320 kcal

Egy igazán különleges a vad ételek közül: a tárkonyos szarvasraguleves
Tárkonyos szarvasraguleves az ősz egyik sztárreceptje
Fotó: Fanny magazin

Aszalt szilvás nyúlragu rakott burgonyával

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 50 g vaj
  • 800 g darabolt nyúlhús
  • 2 db sárgarépa
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1/2 db zellergumó
  • 1 db fehérrépa
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 db babérlevél
  • 250 ml zöldségleves-alaplé
  • 150 ml száraz fehérbor
  • 150 g magozott aszalt szilva
  • bors ízlés szerint

A KÖRETHEZ:

  • 600 g burgonya
  • 40 g vaj
  • 200 ml cukrozatlan habtejszín
  • 4 ág kakukkfű
  • bors

ELKÉSZÍTÉS:

  1. Magas falú serpenyőben olvasszuk meg a vajat. Pár perc alatt pirítsuk körbe rajta a megmosott, szárazra törölt, sóval és borssal bedörzsölt húsdarabokat.
  2. A zöldségeket tisztítsuk meg, aprítsuk fel. Adjuk mindet a húshoz a babérlevéllel együtt, sózzuk, borsozzuk meg, és pirítsuk együtt néhány percig. Öntsük fel az alaplével és a fehérborral, forraljuk fel, majd fedjük le, és kis lángon főzzük körülbelül 40 percig. Ha szükséges, vízzel pótoljuk az elfőtt folyadékot. Végül forgassuk bele az aszalt szilvát, és forraljunk rajta még egyet.
  3. A burgonyát tisztítsuk meg, vágjuk fel nagyon vékony szeletekre. Rétegezzük tűzálló tálba.
  4. A vajat melegítsük össze a tejszínnel, sózzuk és borsozzuk meg, ízesítsük a kakukkfű lecsipkedett leveleivel. Öntsük a burgonyára, rázzuk össze vele, majd süssük a köretet a 190 fokra előmelegített sütőben 25 percig. Ezt kínáljuk a ragu mellé.
Ínycsiklandó: a legjobb vad ételek közé közé tartozik az aszalt szilvás nyúlragu
Aszalt szilvás nyúlragu rakott burgonyából 
Fotó: Fanny magazin

Ha viszont vadból készült levesre éhezel, az alábbi videó bemutatja, hogy kell elkészíteni a fácánlevest:

Érdemes elkészítened ezeket a recepteket is:


 

 

