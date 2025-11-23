Ez a 3 legjobb vadhús receptből készült étel, ami után megnyalod mind a 10 ujjad

A vadhúsok fogyasztása tudományosan bizonyítottan egészségesebb az emberi szervezet számára, mint a tenyésztett állatok. Ez elsősorban az életmódjukból és a táplálkozásukból adódik. A vaddszinók, őzek, szarvasok, vadkacsák húsa ugyanis nem tartalmaz annyi hormont és adalékanyagot, mint a nagyüzemi tartásban tartott állatoké. Ráadásul a vad ételek a diétázók számára is jobbak, mert kevesebb zsírt, viszont több Omega-3 zsírsavat, fehérjét és vitamint tartalmaznak. Ha szeretnél egészségesebben élni, és valami újdonsággal feldobni a konyhaművészeted, olvass tovább, mert hoztunk 3 különleges fogást a vadhús ételek közül.

Kápráztasd el a családod különleges vad ételekkel

Fotó: 123RF

Íme a top 3 legkülönlegesebb a vad ételek közül

Vaddisznósült sütőtökös rizottóval

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

700 g vaddisznócomb

2 gerezd fokhagyma

1 ág rozmaring

150 g szeletelt bacon

só

bors

A KÖRETHEZ:

1 kis fej vöröshagyma

2 ek. olívaolaj

150 g rizottórizs (arborio, carnaroli)

100 ml száraz fehérbor

400 ml zöldségleves-alaplé

30 g vaj

250 g sütőtök

só

bors

morzsolt oregánó

ELKÉSZÍTÉS:

A húst gondosan tisztítsuk meg, dörzsöljük be sóval és borssal. A meghámozott fokhagymát vágjuk fel hosszú csíkokra. Hegyes késsel szúrjunk bele több helyen a húsba, és toljuk a résekbe a fok hagymacsíkokat. A rozmaring lecsipkedett, felaprított leveleit is dörzsöljük a húsba, majd csomagoljuk be az egészet a baconszeletekbe. Tegyük tepsibe a húst, és süssük alufóliával lefedve 20-25 percig, majd anélkül további 45-50 percig a 180 fokos sütőben. A megtisztított vöröshagymát vágjuk finomra, dinszteljük meg a felforrósított olajon. Ad juk hozzá a szűrőben leöblített rizst, és pirítsuk pár perc alatt üvegesre. Öntsük fel a fehérborral, forraljuk fel. Kis adagokban adjuk a rizshez az alaplét, mindig várjuk meg, hogy az előző adagot felszívja. Félidőben forgassuk bele a kimagozott, apróra felkockázott sütőtököt is, és főzzük puhára. Adjunk hozzá sót, borsot, oregánót, végül gazdagítsuk a vajjal.

90 perc

1 adag 460 kcal

A vaddisznósült sütőtökös rizottóval, a legjobb vadhús receptek közé tartozik

Fotó: Fanny magazin

Tárkonyos szarvasraguleves

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

400 g szarvasapróhús

1 vöröshagyma

2 ek. olaj

2 ág tárkony

2 babérlevél

1/2 fej karalábé

1/2 zellergumó

1 db sárgarépa

1 db fehérrépa

150 g tejföl

1/2 citrom

só ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS:

A húst gondosan tisztítsuk meg. A hagymát hámozzuk meg, szeljük finomra, majd a hússal együtt pirítsuk meg a felforrósított olajon. Sózzuk meg, öntsünk hozzá annyi vizet, hogy kétujjnyira ellepje. Miután felforrt, kanalazzuk le a keletkező habot. Adjuk hozzá a megmosott tárkony lecsipkedett, felaprított leveleit, a babérlevelet és a megtisztított, felkockázott zöldségeket. Főzzük puhára 60 perc alatt kis lángon. A tejfölt egy kevés levessel keverjük simára, majd öntsük vissza az edénybe. Végül a citrom kifacsart levével ízesítsük a fogást.

80 perc