Nem csak a húsa finom: Erre jó a sütőtök héja

Ha ősz, akkor sütőtök, így nem meglepő, hogy ebben az évszakban minden sütőtök ízű, színű és illatú. Azt azonban kevesen tudják, hogy a sütőtök héja is hasznos, nem érdemes kidobni. Ez a természetes alapanyag a segítségünkre lesz a takarításban, a kertészkedésben, sőt, még a fűtésben is.
Desszertet, krémlevest, sőt, lakberendezési stílust is hallottunk már sütőtökből, de azt álmunkban sem gondolnánk, hogy mennyire hasznos a héja is ennek a tipikusan őszi növénynek. Mutatjuk az 5+1 legjobb tippet a sütőtök héjának otthoni, hasznos felhasználására. Miután megismerted ezeket, garantáltan nem fog egy héj sem a kukában landolni.
A sütőtök héja enyhén savas kémhatású, így igen hatékony a vízkő ellen. Forraljunk fel egy maréknyi héjat egy liter vízben, majd ezzel a langyos főzettel töröljük át a vízköves csapokat, zuhanyrózsát vagy a vízforraló külsejét. Csillogó, friss felületet kapunk, ráadásul vegyszer nélkül!
Ha kiszárítjuk és néhány csepp narancsolajat csepegtetünk rá, remek természetes hűtőillatosítót kapunk. Egy kis vászonzacskóba téve friss illatot ad a hűtőszekrénynek, és magába szívja a kellemetlen szagokat.
Gyorsan lebomlik, így komposztálásra kiváló. A tápanyagban gazdag héj segíti a talaj regenerálódását. Mielőtt a komposztra dobjuk a sütőtök héjat, érdemes felaprítani, mert úgy sokkal hamarabb lebomlik.
A sütőtök héja nagy segítségünkre lehet a kandalló begyújtáshoz is. Magas olajtartalma miatt könnyen lángra kap, és remek természetes gyújtós kandallóhoz vagy kerti grillezéshez. Környezetbarát és illatos megoldás!
A héj belső, rostos részével – amit általában kidobunk – átdörzsölhetjük a rozsdásodásra hajlamos edényeket vagy a mosogató környékét. Természetes zsíroldó hatású, és enyhén fertőtlenít is, ezért jót tesz a fém felületeknek.
A sütőtök héja káliumban gazdag, ez pedig ellenállóbbá teszi a virágokat és a szárazságot is jobban tűrik majd. Aprítsunk fel egy maroknyit belőle és szórjuk a cserépbe a föld tetejére, és azon keresztül folyassuk át az öntözővizet.
