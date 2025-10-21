Melyik a mérgező és melyik az ehető tök? Figyelj oda, mert komoly mérgezést kaphatsz, ha halloweentökbe harapsz

Mézes sütőtök, sütőtökpite, sütőtökkrémleves, sütőtökös kávé... Mindenhol sütőtök. Egyértelműen a szezon nagy kedvence – és még egészséges is: karotint, C-vitamint, kalciumot és foszfort is tartalmaz. De, ahogy közeledik a halloween, egyre több dekortök is csücsül a boltok polcain, amik kifejezetten alkalmatlanok emberi fogyasztásra. Nem mindegy melyiket teszed a sütőbe. Mutatjuk az ehető tökfajtákat!
Nagy, narancssárga, kerekded és tökéletes töklámpásnak. Talán csábítóan is mutat, de a sütő helyett inkább az ajtód elé rakd, mert ezeket a fajtákat kifejezetten díszítésre nemesítették, ezért mérgezők!
Ezek a Gomez F1 (2-3 kilogrammos, élénk narancsárga) és a Cronus F1 (9-18 kilogrammos, lapos, bordázott) tökfélék, amelyek vastag héjuknak köszönhetik töklámpás pályafutásukat:
A boltokban „halloweentök” néven árusított tökökről a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) adott ki figyelmeztetést. Ez a tökfajta a cukkini, a patisszon és a spárgatökök rokonságába tartozik, tehát ugyanabba a családba, amelybe a sütőtökök. De utóbbival ellentétben, a halloweeni tököket megérett, kemény és fogyasztásra alkalmatlan állapotban szedik le.
Amellett, hogy keserűek, mérgező vegyületeket tartalmaznak, amitől fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatot jelent.
A dísztökök és halloweentökök kukurbitacinokat tartalmaznak, amik hő hatására sem bomlanak le, viszont már kis mennyiségben is mérgezést okozhatnak.
Legyél óvatos! Főleg, ha a gyerkőcök is vannak a háznál.
Ha sütni-főzni támad kedved, ezeket a tökfajtákat keresd a zöldségeseknél:
Készülhet sütőtökből töklámpás, de nem véletlenül nemesítettek erre más fajtákat: a sütőtökfélék puhábbak, vizesebbek, ezért hamarabb elfonnyadnak, elrohadnak. Mivel a héjuk sem olyan vastag, a tökfaragásnál is nehezebb dolgod lesz velük, sokkal könnyebben elrepedeznek.
A sütőtökökből legyen inkább püré, krémleves, köret vagy akár lekvár! A kemény, vastaghéjú, tartós halloweentökből pedig, rémisztő töklámpás.
Recept: sütőtökös piskótatekercs mascarponekrémmel
