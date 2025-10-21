SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Melyik a mérgező és melyik az ehető tök? Figyelj oda, mert komoly mérgezést kaphatsz, ha halloweentökbe harapsz

sütőtök
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:15
mérgező ételhalloweenhalloweeni töklámpásbetegségtökfaragás
Itt az ősz, a tökszezon, és aki szereti, az tonnaszámra veszi ebben az időszakban. Ha te is közéjük tartozol figyelj, mert az ehető tökök mellett, van olyan, ami nem alkalmas fogyasztásra. Sőt! Komoly baj lehet, ha a tányérodra kerül. Mutatjuk melyikkel mérgezed meg magad!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Mézes sütőtök, sütőtökpite, sütőtökkrémleves, sütőtökös kávé... Mindenhol sütőtök. Egyértelműen a szezon nagy kedvence – és még egészséges is: karotint, C-vitamint, kalciumot és foszfort is tartalmaz. De, ahogy közeledik a halloween, egyre több dekortök is csücsül a boltok polcain, amik kifejezetten alkalmatlanok emberi fogyasztásra. Nem mindegy melyiket teszed a sütőbe. Mutatjuk az ehető tökfajtákat!

Ehető tökfajták a boltban
Ehető tökök és mérgező díszek. Mutatjuk miből legyen vacsora, és miből dekoráció!
Fotó: Tutatamafilm /  Shutterstock 

Ehető tökök és mérgező halloweentökök

Ehető a halloweentök?

Nagy, narancssárga, kerekded és tökéletes töklámpásnak. Talán csábítóan is mutat, de a sütő helyett inkább az ajtód elé rakd, mert ezeket a fajtákat kifejezetten díszítésre nemesítették, ezért mérgezők!

Ezek a Gomez F1 (2-3 kilogrammos, élénk narancsárga) és a Cronus F1 (9-18 kilogrammos, lapos, bordázott) tökfélék, amelyek vastag héjuknak köszönhetik töklámpás pályafutásukat:

  • Jól faraghatók
  • Napokon át megőrzik formájukat
  • Nem fonnyadnak, esnek össze a mécsesektől

A boltokban „halloweentök” néven árusított tökökről a NAK (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) adott ki figyelmeztetést. Ez a tökfajta a cukkini, a patisszon és a spárgatökök rokonságába tartozik, tehát ugyanabba a családba, amelybe a sütőtökök. De utóbbival ellentétben, a halloweeni tököket megérett, kemény és fogyasztásra alkalmatlan állapotban szedik le.

Mérgező halloweeni tökök

Amellett, hogy keserűek, mérgező vegyületeket tartalmaznak, amitől fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatot jelent.

A dísztökök és halloweentökök kukurbitacinokat tartalmaznak, amik hő hatására sem bomlanak le, viszont már kis mennyiségben is mérgezést okozhatnak.

A tökmérgezés tünetei:

  • Gyomorgörcs
  • Hányinger
  • Hányás
  • Hasmenés
  • Kiszáradás – súlyosabb esetben

Legyél óvatos! Főleg, ha a gyerkőcök is vannak a háznál.

Melyik tök ehető?

Sütésre alkalmas ehető tök
Az ehető tökfajtáknak édesebb, lédúsabb húsúk van.
Fotó: StefanCelMare /  Shutterstock 

Ha sütni-főzni támad kedved, ezeket a tökfajtákat keresd a zöldségeseknél:

  • Nagydobosi(4-8 kg, édes, sütésre alkalmas tök)
  • Kiszombori (4-6 kg, édes, vastag húsú, sütésre alkalmas tök)
  • Óvári hengeres (2-6 kg, édes, sütésre alkalmas tök)
  • Orange sonkatök (1-2 kg, vékony héjú, vastag húsú, sütésre alkalmas tök)

Faragható a sütőtök?

Készülhet sütőtökből töklámpás, de nem véletlenül nemesítettek erre más fajtákat: a sütőtökfélék puhábbak, vizesebbek, ezért hamarabb elfonnyadnak, elrohadnak. Mivel a héjuk sem olyan vastag, a tökfaragásnál is nehezebb dolgod lesz velük, sokkal könnyebben elrepedeznek.

A sütőtökökből legyen inkább püré, krémleves, köret vagy akár lekvár! A kemény, vastaghéjú, tartós halloweentökből pedig, rémisztő töklámpás.

Recept: sütőtökös piskótatekercs mascarponekrémmel

