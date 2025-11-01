Szeretteink sírgondozása pár lépésben: a legjobb pénztárcabarát tippek és trükkök

A sírgondozás sajnos manapság leginkább mindenszentekhez és halottak napjához kötődik, a mai rohanó világban ugyanis egyre kevesebb időt tudunk elhunyt szeretteink síremlékeire fordítani, hogy rokonaink, barátaink sírját széppé varázsoljuk. Halottak napja előtt azonban mindannyiunk számára aktuálissá válhatnak ezek a kegyeleti teendők. Az alábbiakban a Fanny magazin összeállításával igyekszünk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a sírok az ünnepek elmúltával is békességet és nyugalmat sugározzanak.
A sírkő karbantartását szakember helyett mi magunk is könnyedén elvégezhetjük. A gránitot és műkövet langyos szappanos vízzel, puha kefével tisztítsuk, mészkövön és márványon kerüljük az ecetet és a citromsavat, a fémrészeket pedig vékony méhviaszréteggel kezeljük.
A mohát műanyag kaparóval lazítsuk fel, távolítsuk el, majd meleg vizes, szódabikarbónás oldattal töröljük át a sírkövet. Ezzel kiváltjuk az algamentesítőt, és töredék áron kapunk rendezett felületet.
Ne spóroljunk a virágágyás alá terített geotextilen! Fektessük le, majd erre jöhet kavics vagy mulcs, így a gyomok nehezebben törnek utat és nagyobb eséllyel maradnak életben a sírra ültetett virágok.
A borostyán a sírkövek legmakacsabb ellenfele. Tőnél vágjuk el, a kőről óvatosan fejtsük le, távolítsuk el, majd a helyét vastag kartonréteggel és 5–8 centi mulccsal takarjuk be. Így elkerülhető a vegyszeres irtás költsége.
A fejfát évente finoman csiszoljuk át, majd kültéri lazúrral és lakkal vonjuk be, hogy ellenálljon az időjárásnak. Ezzel a módszerrel évekkel meghosszabbíthatjuk az élettartamát, és nem kell újra költenünk.
Halottak napja alkalmából az őszi termésekből és egy visszafogott szalagból meghitt díszt készíthetünk szeretteink sírjára, ami nemcsak olcsóbb, mint egy bolti koszorú, hanem sokkal személyesebb is.
Maszkolószalaggal körberagasztva a betűket, lemosható krétamarkerrel finoman húzzuk át a vájatokat. Ezzel elkerülhetjük, hogy kőfaragómesterrel kelljen újramaratni a feliratot.
Ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy szerettünk fotóját szakemberrel beépíttessük a sírkőbe, akkor lamináljunk egy képet, vagy tegyük UV-álló tokba és rögzítsük kétoldalú, kültéri, vízálló ragasztócsíkkal a fejfára.
A mértéktartással megkímélhetjük magunkat a drága dísztárgyak és a temetői szolgáltatások költségétől. A méltóságteljes megemlékezéshez elegendő egy rendezett sírkő és néhány visszafogott, természetes dísz is.
Ha érdekel hogy lehet pillanatok alatt megtisztítani a mohával borított sírkövet, nézd meg az alábbi videót:
