Szeretteink sírgondozása pár lépésben: a legjobb pénztárcabarát tippek és trükkök

Halottak Napja
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 19:15
mindenszentek ünnepsírkősíremlék
Mindenszentek és halottak napja alkalmat ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, időt szánjunk azokra, akik már nincsenek velünk, és nyughelyüket is megszépítsük – költséghatékonyan és egyszerűen. Az alábbiakban bemutatunk néhány hasznos tanácsot, ami megkönnyítheti szeretteink sírgondozását.
Antalfi Krisztina
A sírgondozás sajnos manapság leginkább mindenszentekhez és halottak napjához kötődik, a mai rohanó világban ugyanis egyre kevesebb időt tudunk elhunyt szeretteink síremlékeire fordítani, hogy rokonaink, barátaink sírját széppé varázsoljuk. Halottak napja előtt azonban mindannyiunk számára aktuálissá válhatnak ezek a kegyeleti teendők. Az alábbiakban a Fanny magazin összeállításával igyekszünk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a sírok az ünnepek elmúltával is békességet és nyugalmat sugározzanak.

Egy nő a temetőben sírgondozás közben
Sírgondozás pár lépésben: íme 9 hasznos tanács, amit érdemes betartani
Fotó: Andrey Sayfutdinov /  Shutterstock 

Sírgondozás szeretteink tiszteletére: hasznos tippek és tanácsok

  • 1. Tisztítsuk jól a követ és a fejfát

A sírkő karbantartását szakember helyett mi magunk is könnyedén elvégezhetjük. A gránitot és műkövet langyos szappanos vízzel, puha kefével tisztítsuk, mészkövön és márványon kerüljük az ecetet és a citromsavat, a fémrészeket pedig vékony méhviaszréteggel kezeljük.

  • 2. Szabaduljunk meg a mohától

A mohát műanyag kaparóval lazítsuk fel, távolítsuk el, majd meleg vizes, szódabikarbónás oldattal töröljük át a sírkövet. Ezzel kiváltjuk az algamentesítőt, és töredék áron kapunk rendezett felületet.

  • 3. Gyomtalanítás fillérekből

Ne spóroljunk a virágágyás alá terített geotextilen! Fektessük le, majd erre jöhet kavics vagy mulcs, így a gyomok nehezebben törnek utat és nagyobb eséllyel maradnak életben a sírra ültetett virágok.

  • 4. Tartsuk távol a futónövényeket

A borostyán a sírkövek legmakacsabb ellenfele. Tőnél vágjuk el, a kőről óvatosan fejtsük le, távolítsuk el, majd a helyét vastag kartonréteggel és 5–8 centi mulccsal takarjuk be. Így elkerülhető a vegyszeres irtás költsége.

  • 5. Ne feledkezzünk meg a festésről

A fejfát évente finoman csiszoljuk át, majd kültéri lazúrral és lakkal vonjuk be, hogy ellenálljon az időjárásnak. Ezzel a módszerrel évekkel meghosszabbíthatjuk az élettartamát, és nem kell újra költenünk.

Egy férfi sírgondozás közben gazt szed a temetőben
A temetőbe járás manapság nem gyakori elfoglaltság, a sírgondozás azonban az alapvető tisztelet jele
Fotó: Robert Petrovic /  Shutterstock 
  • 6. Kézműves dísz termésekből

Halottak napja alkalmából az őszi termésekből és egy visszafogott szalagból meghitt díszt készíthetünk szeretteink sírjára, ami nemcsak olcsóbb, mint egy bolti koszorú, hanem sokkal személyesebb is.

  • 7. Frissítsük fel a feliratot

Maszkolószalaggal körberagasztva a betűket, lemosható krétamarkerrel finoman húzzuk át a vájatokat. Ezzel elkerülhetjük, hogy kőfaragómesterrel kelljen újramaratni a feliratot.

  • 8. Időtálló fotótok házilag

Ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy szerettünk fotóját szakemberrel beépíttessük a sírkőbe, akkor lamináljunk egy képet, vagy tegyük UV-álló tokba és rögzítsük kétoldalú, kültéri, vízálló ragasztócsíkkal a fejfára.

  • 9. A kevesebb néha több

A mértéktartással megkímélhetjük magunkat a drága dísztárgyak és a temetői szolgáltatások költségétől. A méltóságteljes megemlékezéshez elegendő egy rendezett sírkő és néhány visszafogott, természetes dísz is.

Ha érdekel hogy lehet pillanatok alatt megtisztítani a mohával borított sírkövet, nézd meg az alábbi videót:

