Szeretteink sírgondozása pár lépésben: a legjobb pénztárcabarát tippek és trükkök

A sírgondozás sajnos manapság leginkább mindenszentekhez és halottak napjához kötődik, a mai rohanó világban ugyanis egyre kevesebb időt tudunk elhunyt szeretteink síremlékeire fordítani, hogy rokonaink, barátaink sírját széppé varázsoljuk. Halottak napja előtt azonban mindannyiunk számára aktuálissá válhatnak ezek a kegyeleti teendők. Az alábbiakban a Fanny magazin összeállításával igyekszünk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a sírok az ünnepek elmúltával is békességet és nyugalmat sugározzanak.

Sírgondozás pár lépésben: íme 9 hasznos tanács, amit érdemes betartani

Fotó: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock

Sírgondozás szeretteink tiszteletére: hasznos tippek és tanácsok

1. Tisztítsuk jól a követ és a fejfát

A sírkő karbantartását szakember helyett mi magunk is könnyedén elvégezhetjük. A gránitot és műkövet langyos szappanos vízzel, puha kefével tisztítsuk, mészkövön és márványon kerüljük az ecetet és a citromsavat, a fémrészeket pedig vékony méhviaszréteggel kezeljük.

2. Szabaduljunk meg a mohától

A mohát műanyag kaparóval lazítsuk fel, távolítsuk el, majd meleg vizes, szódabikarbónás oldattal töröljük át a sírkövet. Ezzel kiváltjuk az algamentesítőt, és töredék áron kapunk rendezett felületet.

3. Gyomtalanítás fillérekből

Ne spóroljunk a virágágyás alá terített geotextilen! Fektessük le, majd erre jöhet kavics vagy mulcs, így a gyomok nehezebben törnek utat és nagyobb eséllyel maradnak életben a sírra ültetett virágok.

4. Tartsuk távol a futónövényeket

A borostyán a sírkövek legmakacsabb ellenfele. Tőnél vágjuk el, a kőről óvatosan fejtsük le, távolítsuk el, majd a helyét vastag kartonréteggel és 5–8 centi mulccsal takarjuk be. Így elkerülhető a vegyszeres irtás költsége.

5. Ne feledkezzünk meg a festésről

A fejfát évente finoman csiszoljuk át, majd kültéri lazúrral és lakkal vonjuk be, hogy ellenálljon az időjárásnak. Ezzel a módszerrel évekkel meghosszabbíthatjuk az élettartamát, és nem kell újra költenünk.

A temetőbe járás manapság nem gyakori elfoglaltság, a sírgondozás azonban az alapvető tisztelet jele

Fotó: Robert Petrovic / Shutterstock

6. Kézműves dísz termésekből

Halottak napja alkalmából az őszi termésekből és egy visszafogott szalagból meghitt díszt készíthetünk szeretteink sírjára, ami nemcsak olcsóbb, mint egy bolti koszorú, hanem sokkal személyesebb is.

7. Frissítsük fel a feliratot

Maszkolószalaggal körberagasztva a betűket, lemosható krétamarkerrel finoman húzzuk át a vájatokat. Ezzel elkerülhetjük, hogy kőfaragómesterrel kelljen újramaratni a feliratot.

8. Időtálló fotótok házilag

Ha nem engedhetjük meg magunknak, hogy szerettünk fotóját szakemberrel beépíttessük a sírkőbe, akkor lamináljunk egy képet, vagy tegyük UV-álló tokba és rögzítsük kétoldalú, kültéri, vízálló ragasztócsíkkal a fejfára.

9. A kevesebb néha több

A mértéktartással megkímélhetjük magunkat a drága dísztárgyak és a temetői szolgáltatások költségétől. A méltóságteljes megemlékezéshez elegendő egy rendezett sírkő és néhány visszafogott, természetes dísz is.