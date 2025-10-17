Messze még a halottak napja, de már most látványosan drágulnak a virágok – mutatjuk, mi mennyibe kerül!

Közeledik a halottak napja, virág is lesz hozzá bőven, az árak még csak mérsékelten emelkedtek a tavalyihoz képest. A slágervirág, a krizantém még nem lepte el a virágárusok standjait, de már így is nagy a választék virágból a temetők bejáratainál.
Október utolsó hétvégéjén és halottak napján tömegesen látogatják meg elhunyt szeretteiket a hozzátartozók, most még csak szállingóznak a rokonok, barátok de már most virágarzenál várja őket mindenhol, és ez még csak a kezdet. A krizantém ára széles skálán mozog, függ a típustól, mérettől és a vásárlás helyétől is. Az árak 699 Ft-tól indulnak idén.
Zoltán és édesanyja sok éve árulják a szebbnél szebb virágokat a Farkasréti temető előtt. Üzletük nincs, a standjuk viszont tele van saját ültetésű virággal. Zoltán és Vali őstermelők.
Főleg saját termesztésű virágokat árulunk édesanyámmal itt a Farkasréti temetőnél, őstermelők vagyunk, egyelőre tartjuk a tavalyihoz közeli árakat, aztán majd meglátjuk, hogy alakul.. Manapság a krizantém és a kardvirág a látogatók kedvence, de változott a vásárlók ízlése, ma már a teljesen kinyílt virágokat szeretik, régen a bimbósokat vitték jobban.
– mondja a virágárus.
A virág manapság luxustermék, ezért kisebb az árrés is, odafigyelünk, hogy a virág ne vesszen kárba. Amit nem adunk el napközben, azt este vagy másnap odaadjuk olcsóbban, vagy neki adjuk a szegényebb látogatóknak, ami megmarad, azt pedig komposztáljuk.
– meséli Zoltán.
A nagyobb áruházak az ünnep közeledtével akciókkal várják a vásárlókat: a mécsesek, virágok és más kegyeleti tárgyak ott most olcsóbbak, mint a temetők körüli virágosoknál. A krizantém ára változatos. Nem mindegy, hogy egy szál virágról, vagy egy csokorról beszélünk. A legolcsóbb variáció még mindig az, ha ültetünk.
