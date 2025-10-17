Messze még a halottak napja, de már most látványosan drágulnak a virágok – mutatjuk, mi mennyibe kerül!

Közeledik a halottak napja, virág is lesz hozzá bőven, az árak még csak mérsékelten emelkedtek a tavalyihoz képest. A slágervirág, a krizantém még nem lepte el a virágárusok standjait, de már így is nagy a választék virágból a temetők bejáratainál.

Az árak mérsékelten nőttek a tavalyihoz képest a halottak napja közeledtével Fotó: Máté Krisztián

Most még nyugalom van, de nemsokára jön a halottak napja

Október utolsó hétvégéjén és halottak napján tömegesen látogatják meg elhunyt szeretteiket a hozzátartozók, most még csak szállingóznak a rokonok, barátok de már most virágarzenál várja őket mindenhol, és ez még csak a kezdet. A krizantém ára széles skálán mozog, függ a típustól, mérettől és a vásárlás helyétől is. Az árak 699 Ft-tól indulnak idén.

Az őstermelők is a krizantémra építenek

Zoltán és édesanyja sok éve árulják a szebbnél szebb virágokat a Farkasréti temető előtt. Üzletük nincs, a standjuk viszont tele van saját ültetésű virággal. Zoltán és Vali őstermelők.

Zoltán és Vali őstermelők, sok éve árulják a virágokat a Farkasréti temető bejáratánál Fotó: Máté Krisztián

Főleg saját termesztésű virágokat árulunk édesanyámmal itt a Farkasréti temetőnél, őstermelők vagyunk, egyelőre tartjuk a tavalyihoz közeli árakat, aztán majd meglátjuk, hogy alakul.. Manapság a krizantém és a kardvirág a látogatók kedvence, de változott a vásárlók ízlése, ma már a teljesen kinyílt virágokat szeretik, régen a bimbósokat vitték jobban.

– mondja a virágárus.

A virág manapság luxustermék, ezért kisebb az árrés is, odafigyelünk, hogy a virág ne vesszen kárba. Amit nem adunk el napközben, azt este vagy másnap odaadjuk olcsóbban, vagy neki adjuk a szegényebb látogatóknak, ami megmarad, azt pedig komposztáljuk.

– meséli Zoltán.

Nézzük az árakat!

A nagyobb áruházak az ünnep közeledtével akciókkal várják a vásárlókat: a mécsesek, virágok és más kegyeleti tárgyak ott most olcsóbbak, mint a temetők körüli virágosoknál. A krizantém ára változatos. Nem mindegy, hogy egy szál virágról, vagy egy csokorról beszélünk. A legolcsóbb variáció még mindig az, ha ültetünk.

A Lidl-ben a legolcsóbb cserepes krizantém 699 Ft-ba kerül.

Az Interspar a cserepes aranykrizantém-ot 899 Ft-ért adja.

A Penny-ben a 9 cm-es, multiflóra krizantém 299 Ft cseréppel.

Az Auchan-nál három színben lehet krizantémot venni, ára 1490 Ft.

A Tesco egy csokor krizantémot 1390 ft-ért ad.

Az Oázis Kertészetben a 25 cm-es gömb krizantémot 1890 Ft-ért lehet megvenni.

A vágott krizantémok persze sokkal drágábbak

A Farkasréti Virágüzlet-ben a 10 szál bokros krizantém 10 000 Ft, ebben kb. 10 szál van, vagyis 1000 Ft-ba kerül egy szál vágott krizantém.

Fleurop-nál a vágott virágok ára 6500 Ft.

BOON árak: a szálas, nagyfejű krizantémok ára 250 Ft-tól indul, de egy 5 nagyfejű krizantémból álló csokor akár 15 000 Ft is lehet.

