Így néz most ki Budapest legrégebbi temetője: mutatjuk a nemzet nagyjainak síremlékeit - Galéria

Budapest egyik legszebb, legrégebbi temetője a Farkasréti, amely igazi történelmi hangulatot áraszt. Ilyenkor ősszel mutatja meg a legmeghatóbb arcát. A magyar hírességek sírhelyei is változatos képet mutatnak. Sok sír virágoktól pompázik, míg más nyughelyekhez láthatóan senki sem jár. Itt nyugszik többek között sokak kedvenc műsorvezetője és riportere, Déri János is.

Hofi Géza (1936-2002) sírja a Farkasréti temetőben. Fotó: Máté Krisztián

Ilyen a Farkasréti temető

Az ötvenes évektől kezdve egyre több híres név került a sírokra, és Farkasrét egyre inkább a magyar művészvilág temetőjévé vált. A „Művészparcella” ma is különleges helyszín: egy kis séta közben olyan nevekbe botlik az ember, akiket a színházból, a filmvászonról vagy a könyvespolcról is ismer. Ez tette a temetőt a főváros egyik legkülönlegesebb, legnagyobb presztízzsel bíró sírkertjévé. Itt található Ruttkai Éva, Koós János, Tompos Kátya sírja, de Berki Krisztiánnak is a Farkasréti temető lett a végső nyughelye.

Berki Krisztián (1980-2022) nyughelye Fotó: Máté Krisztián

A híres emberek temetője

A Farkasréti a két világháború között már egyértelműen a budaiak kedvenc temetője lett. Miután 1952-ben bezárták a Kerepesi úti temetőt (amit később Nemzeti Sírkertté nyilvánítottak), Farkasrét szerepe egyre nőtt. 1988-ig nem lehetett egyházi szertartásokat tartani a Farkasréti temetőben, ez nem törte meg a hely rangját – sőt, a hatvanas–hetvenes évekre már a főváros legelőkelőbb sírkertjévé vált. A gyönyörű, dombos környezet, a csend és a kilátás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Farkasrét igazi különleges hely legyen. Ide temették a régi politikai, egyházi és katonai elit tagjait, de tudósokat, művészeket, sportolókat is – gyakorlatilag mindenkit, aki valaha sokat tett a hazáért vagy a kultúráért vagy egyszerűen csak nagy hatással volt a közönségre. Nem csoda, hogy a Farkasréti temető nemcsak emlékhely, hanem egy darab élő történelem is – csendes, zöld menedék a város szívében.

Megér egy sétát a Farkasréti temető Fotó: Kocsis Zoltán

