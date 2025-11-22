Vigyázat, így vadásznak ránk a profi zsebtolvajok a karácsonyi vásárban

Nincs is kellemesebb esti vagy hétvégi időtöltés, mint az illatozó ünnepre hangoló vásárokat járni, és magunkban szippantani a közelgő karácsony hangulatát. Jobb azonban, ha nem engedjük magunkat teljesen el, hiszen a profi zsebtolvajok a karácsonyi vásárban is jelen lehetnek. Most segítségképpen eláruljuk, milyen módszereik lehetnek.

A profi zsebtolvajok a karácsonyi vásárban komoly veszélyt jelenthetnek, ezért érdemes nagyon odafigyelni a részletekre

Fotó: 123RF

9 módszer, amivel a profi zsebtolvajok a karácsonyi vásárban megtéveszthetnek:

Kellemetlen ütközés

Jobb, ha nem a zsebünkben tartjuk a pénzt! Gyakori módszer, hogy a zsebtolvaj nekiütközik a tömegben az áldozatnak, és amíg az az egyensúlya megtartására koncentrál, egy pillanat alatt kiveszi a zsebéből a pénztárcát. Eltévedt, ezért útbaigazítást kér

Egy karácsonyi vásárban természetes, hogy eltéved valaki, és segítséget kér. Csakhogy míg a telefont vagy a térképet figyeli, az elkövető észrevétlenül a zsebébe nyúl. Tartsuk a kezünket a táskánkon ilyen helyzetekben, ez egy jó trükk a zsebtolvaj elleni védekezésre! Megőrizné az emlékeket

A tolvaj és a társa megkérik az áldozatot, hogy fotózza le őket például a karácsonyi vásár fényeivel; de míg az áldozat a fényképezéssel foglalkozik, egy harmadik társuk ellopja az értékeit, ezért fokozottan figyeljük, mellénk lép-e valaki ilyen helyzetben. Elállja az utat

A bódék közötti szűk helyen az egyik tolvaj elállja az utat, például leejt valamit, és mögötte feltorlódnak az emberek. Míg ügyetlenkedik, a háta mögött lévők kabátzsebeiből a társa kiveheti az értékeket. Fokozottan figyelnünk kell ilyen vagy ehhez hasonló, "megrendezett" szituációkban, hogy megvédhessük magunkat a profi zsebtolvajok ellen! Csak pénzt szeretne váltani

A tolvaj odalép valakihez, és megkéri, váltson fel egy nagyobb értéket. Amint előveszi a tárcáját az áldozat, kikapja a kezéből, és elszalad vele. Szorosan tartsuk a pénztárcát a kezünkben ilyenkor. Kihasználják a tömeget

Ahol nagy a torlódás, az elkövetők tülekedni kezdenek, és míg azzal foglalkozunk, hogy bosszantóak, a szoros testi érintkezés során elemelik az értékeinket. Kezdjünk gyanakodni, ha valaki taszigálni kezd bennünket. Az eldobott sál

A tolvaj „véletlenül” ráejti a táskánkra a kabátját, sálját, és amíg a tárgy visszaadásával foglalkozunk, kiemeli a zsebünkből a telefont, pénztárcát. Fokozottan figyeljük a másik mozdulatait! A folttal foglalkozunk

A tolvaj véletlenül leönti az áldozat ruháját, majd bocsánatot kér, és segít a tisztálkodásban zsebkendővel, leporolással. Közben azonban elég közel kerül, hogy elvigye az értékeket. Fontos, hogy mindig tartsuk a kezünket az értékeinken. Fizetéskor veszi ki a kezünkből

Mielőtt fizetünk, nézzünk szét magunk körül. A standoknál ugyanis mindig nagy a tömeg, amit a tolvajok is kihasználnak: amikor az áldozat előveszi a pénztárcát, meglökik, és ahogy elejti, már el is szaladnak vele. Másik módszer, hogy a fizetés után kapják ki a kezéből, mielőtt elrakhatná.

Még több trükk érdekel? Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekesek lehetnek: