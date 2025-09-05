Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tanácsok a budapesti zsebtolvajok ellen: ez az 5 tipp fogja megmenteni az életed

Tanácsok a budapesti zsebtolvajok ellen: ez az 5 tipp fogja megmenteni az életed

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 11:15
„A zsebesek ellen csak egy orvosság van, s az az, hogy mindenki éberen vigyázzon a pénztárcájára, órájára, láncára, mert minden ember mögé nem állhat detektív…” – hangzott el a mai is érvényes ikonikus idézet az 1920-as években Nagy Ignác detektívfelügyelő szájából. Íme néhány tipp, hogy mit tehetsz manapság Budapesten a zsebtolvajok ellen!
A legszebb napokat is megkeserítheti egy ellopott pénztárca, vagy telefon utáni hajsza. Épp ezért mostani összeállításunkban hasznos tanácsokat adunk a zsebtolvajok elleni védekezéshez!

Egy nő meglepődve nyitja ki a táskáját és látja, hogy kirabolta egy zsebtolvaj.
A rendőrség fontos tippekkel segít a zsebtolvajok elleni védekezésben Fotó: BearFotos /  Shutterstock 

Így védekezz a zsebtolvajok ellen Budapesten

Kétségtelen, hogy Budapest a közel kétmilliós lélekszámával valódi európai nagyváros, ezáltal rengeteg féle ember fordul meg nap mint nap a főváros utcáin. Sajnos ebbe beletartoznak azok is, akik kifejezetten ártó szándékkal bolyonganak a városban és azt lesik, hogy mikor tudnak lecsapni egy ártatlan járókelő értékeire, hogy ellopják azokat. Íme, néhány tipp a rendőrségtől, hogy kisebb eséllyel legyél áldozata egy zsebtolvajnak!

Mindig figyelj a környezetedre!

A zsebtolvajok kedvenc rejtekhelye a tömeg. Kihasználják a tülekedést, a tumultust, hogy észrevétlenül kizsebelhessenek. Így például egy zsúfolt utcán, egy koncerten vagy buszon, metrón, villamoson érdemes fokozottan odafigyelni a körülöttünk lévőkre – és persze az értékeinkre is. Ha kikeveredünk a tömegből, mindig azonnal ellenőrizzük, hogy megvannak-e az értékeink. 

Rejtsd el az értékeidet!

Az irataink és a pénztárcánk a zsebtolvajok kedvenc célpontjai közé tartoznak, így soha ne tartsuk azokat a ruháink, táskáink könnyen elérhető, külső zsebeiben. A legnagyobb hiba, ha egy pénztárcában tartjuk az iratainkat és a bankkártyát is, hiszen így egyetlen mozdulattal veszíthetjük el mindenünket, majd utána hetekbe is telhet, míg mindent újra beszerzünk. 

A kevesebb néha több!

Az előző tanácsból kiindulva, ha netán nagyobb összeget hordunk magunknál, akkor törekedjünk több zsebben elosztani a pénzt.

Mindig zárd be a táskád!

Egy tapasztalt zsebtolvaj számára a nyitott oldaltáska vagy hátizsák igazi ínyenc falat, ezért a táskánkat mindig csak bezárva hordjuk. Emellett az is nagyon fontos, hogy mindig tartsuk szem előtt!

Bízzunk a rendőrökben!

Ha netán már megtörtént a baj, akkor ne kezdjünk nyomozni, és még véletlenül se kezdjünk hajszába a menekülő tolvajjal. Ha lopással gyanúsítunk valakit azonnal forduljunk a rendőrséghez!

Szintén top tipp, hogy vigyázzunk azokkal az emberekkel, akik az alábbi kérésekkel fordulnak hozzánk:

  • pénzt szeretnének váltani, útbaigazítást kérnek,
  • adományt gyűjtenek,
  • vagy csak leállnak velünk beszélgetni.

Sokszor ez csak figyelemelterelés ahhoz, hogy ellopják az értékeinket. Maradjuk biztonságos távolságra tőlük, és mindig tartsuk szemünket az értékeinken!

