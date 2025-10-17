Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Így tartsd biztonságban az otthonod: 7 tuti tipp a betörők ellen

betörők ellen
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 11:15
tippszakértő
A besurranók, tolvajok és rablók elleni védekezés minden lakástulajdonost érint, hiszen a legbiztonságosabb környéken is történhetnek bűncselekmények. Ha szeretnéd biztonságban tudni az otthonod, akkor íme 7 tuti tipp, amivel jó eséllyel elrettented a betörőket!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Ma már számos remek alternatíva létezik, hogy biztonságban tudjuk az otthonunkat. A piacon megtalálható minden, hogy biztosítsuk magunknak a nyugodt életet a négy fal között. Azonban mivel egyre több a lehetőség, így hajlamosak lehetünk elveszni az információk tengerében, ezért az alábbi tippekkel segítünk, hogy melyek lehetnek a leghatékonyabb eszközök a betörők ellen!

Egy betörő felfeszíti az ajtót fekete símaszkban.
A betörők ellen minél több óvintézkedést kell tennünk
Fotó: rawf8 /  Shutterstock 

7 tipp a betörők ellen

A betörők általában egyszerű sémák szerint működnek. Sokan attól félnek, hogy a legrészletesebb biztonsági intézkedések mellett is kirabolhatják őket. Ennek éppen az ellenkezője igaz: ha megteszed a megfelelő óvintézkedéseket, akkor szinte biztos, hogy nem te leszel a következő áldozat. Íme mit tehetsz a betörők ellen!

1. Szerezz be egy kutyát

Bár nem túl eredeti ötlet, de még mindig az egyik leghatékonyabb módszer a betörők elriasztására, ha beszerzünk egy kutyát.„Egy kutya vagy csak a kutyás tábla is elriasztó” – mondja Anthony Neary, a safe.co.uk ügyvezető igazgatója a The Guardiannek. A „Vigyázz, a kutya harap!” tábla néha azt sejteti, hogy nincs riasztórendszer, ezért mindenképpen ezzel kombinálva érdemes használni, így nagyobb esélyünk van, hogy nem esünk rablás áldozatául.

2. Legyél biztonságosabb, mint a szomszéd

„A betörők általában ad-hoc módon választanak célpontot” – figyelmeztet Anthony Neary. „Ha egy utcában több otthont is megfigyelnek, akkor általában végül a legkevésbé védett házat veszik célba. Ha neked van világítás bekapcsolva a kertben, a szomszédnak pedig nincs, akkor kisebb eséllyel lesz a te házad a célpont”

3. Ne hagyj szerszámokat szerteszét

Sokan tárolnak otthon szerszámokat, amelyeket időnként hajlamosak széthagyni az udvarban. A gond csak az, hogy ezek között gyakran találhatók olyan eszközök, amelyek segíthetik a betörőket is.  „Ne hagyj kint olyan eszközöket, amelyek segíthetnek a betörésben” – figyelmeztet Neary. 

Egy kutya a kerítés felett néz ki az utcára és figyeli a betörőket.
A kutyatartás az egyik legjobb a betörők ellen
Fotó: kukurund /  Shutterstock 

4. Ne posztold a nyaralásod a közösségi média oldalakon

Nem meglepő, hogy a betörők monitorozzák ezeket az oldalakat és ha azt látják, hogy elutaztál, akkor nagy eséllyel próbálnak majd betörni hozzád a távolléted alatt. 

5. Keltsd azt a látszatott, mintha otthon lennél

Emlékezz csak Kevin Kevin McCallisterre, aki a Resszkessetek, betörők! első részében azzal riasztja el a hívatlan vendégeket, hogy bulit szimulál az otthonában. Ez az egyik legjobb tanács, amit megfogadhatsz. A szemét kihelyezése, okos világítás beütemezése és hasonló trükkök mind azt a látszatot keltik, hogy valaki otthon tartózkodik. 

6. Riasztó

Az utóbbi évtizedben a riasztók telepítése egyre könnyebb és népszerűbb. Ma már akár egyszerűen elemről is működnek egyes berendezések. A szakértő szerint „minden, ami elriaszt, még ha látszólag semmit sem csinál, hasznos”.

7. Ellenőrizd a zárakat

„Sokan egyszerűen elfelejtik bezárni az ajtót” – mondja Neary. A korábban sikeres rablást végrehajtó betörők szerint a legtöbb esetben még erőszakos cselekedetre sem volt szükségük, mert az ajtót és az ablakokat rendszeresen nyitva hagyták az emberek. 


