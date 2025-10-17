Így tartsd biztonságban az otthonod: 7 tuti tipp a betörők ellen

Ma már számos remek alternatíva létezik, hogy biztonságban tudjuk az otthonunkat. A piacon megtalálható minden, hogy biztosítsuk magunknak a nyugodt életet a négy fal között. Azonban mivel egyre több a lehetőség, így hajlamosak lehetünk elveszni az információk tengerében, ezért az alábbi tippekkel segítünk, hogy melyek lehetnek a leghatékonyabb eszközök a betörők ellen!

A betörők ellen minél több óvintézkedést kell tennünk

Fotó: rawf8 / Shutterstock

7 tipp a betörők ellen

A betörők általában egyszerű sémák szerint működnek. Sokan attól félnek, hogy a legrészletesebb biztonsági intézkedések mellett is kirabolhatják őket. Ennek éppen az ellenkezője igaz: ha megteszed a megfelelő óvintézkedéseket, akkor szinte biztos, hogy nem te leszel a következő áldozat. Íme mit tehetsz a betörők ellen!

1. Szerezz be egy kutyát

Bár nem túl eredeti ötlet, de még mindig az egyik leghatékonyabb módszer a betörők elriasztására, ha beszerzünk egy kutyát.„Egy kutya vagy csak a kutyás tábla is elriasztó” – mondja Anthony Neary, a safe.co.uk ügyvezető igazgatója a The Guardiannek. A „Vigyázz, a kutya harap!” tábla néha azt sejteti, hogy nincs riasztórendszer, ezért mindenképpen ezzel kombinálva érdemes használni, így nagyobb esélyünk van, hogy nem esünk rablás áldozatául.

2. Legyél biztonságosabb, mint a szomszéd

„A betörők általában ad-hoc módon választanak célpontot” – figyelmeztet Anthony Neary. „Ha egy utcában több otthont is megfigyelnek, akkor általában végül a legkevésbé védett házat veszik célba. Ha neked van világítás bekapcsolva a kertben, a szomszédnak pedig nincs, akkor kisebb eséllyel lesz a te házad a célpont”

3. Ne hagyj szerszámokat szerteszét

Sokan tárolnak otthon szerszámokat, amelyeket időnként hajlamosak széthagyni az udvarban. A gond csak az, hogy ezek között gyakran találhatók olyan eszközök, amelyek segíthetik a betörőket is. „Ne hagyj kint olyan eszközöket, amelyek segíthetnek a betörésben” – figyelmeztet Neary.

A kutyatartás az egyik legjobb a betörők ellen

Fotó: kukurund / Shutterstock

4. Ne posztold a nyaralásod a közösségi média oldalakon

Nem meglepő, hogy a betörők monitorozzák ezeket az oldalakat és ha azt látják, hogy elutaztál, akkor nagy eséllyel próbálnak majd betörni hozzád a távolléted alatt.