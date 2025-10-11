5 varázslatos vidéki gyógyfürdő, ha már most elbújnál az őszi hideg elől

Fájó szívvel, de el kellett búcsúznunk a Balatontól és a szabadtéri strandoktól. Az idő lehűlt, a napsugarak már nem olyan erősek, mint egy-két hónappal ezelőtt. De nem érdemes búsulni, mert egy egészen másfajta vizes kikapcsolódást tartogat az őszi szezon: ilyenkor a vidéki gyógyfürdők, termálfürdők gőzölgő medencéiben frissülhetünk fel. De nem úgy, mint nyáron a 40 fokos hőségben egy jó hideg vizes medencében. A meleg víz ellazít, megnyugtat és segít, hogy kipihenjük magunkat.
Szerencsénkre Magyarország maga a termálvíz-paradicsom. A bennük található ásványi anyagok pedig a testedet és a lelkedet is egyszerre gyógyítják. Segítenek a regenerálódásban, erősítik az immunrendszeredet és javítják a keringésedet is.
Mutatunk 5 vidéki gyógyfürdőt, ahol idén garantáltan sikeres lesz az őszi feltöltődés!
Egerszalók gyógyvize mellett, híres a mesebeli látványt nyújtó, fehér mészkőteraszáról is, amit egyszer mindenkinek érdemes megnéznie, hiszen egy igazi hazai természeti csoda.
Az Egerszalóki Gyógyfürdő 65-69 °C-os, kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos vize segít az ízületi panaszokkal, bőrproblémákkal, csontsérülésekkel és remuával küzdőknek is.
A fürdőben 17 kültéri és beltéri medence mellett, pezsgőfürdő, szauna és aroma kabinok várják a kikapcsolódni vágyókat egész évben.
Nemcsak hihetetlenül pihentető, de szórakoztató is. A Gyulai Várfürdő csúszdákkal és gyógyító medencékkel csábít mindenkit, aki szeretne egy kicsit elszökni a hűvös időjárás elől.
A vidéki fürdő 72 °C-os, alkáli-hidrogénkarbonátos-kloridos vize segít a rehabilitációban, a reumatikus, mozgásszervi panaszokban, krónikus női betegségek és érrendszeri problémák kezelésében is.
De a fedett kültéri medencék mellett több kezelés, gyógytornák, szaunák is támogatják a teljes kikapcsolódást.
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő varázslatos vizének legendája egy beteg jobbágy történetéhez kötődik, akinek fájdalmait a mocsarak enyhítették. Azóta tudjuk, hogy a harkányi víz, valóban gyógyvíz. Egy ritka kénvegyüket, a karbon-szulfid található benne, ami tényleg csodákra képes: reumás, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, mozgásszervi panaszok ellen is rendkívül hatékony.
Így nem véletlen, hogy 62 °C-os gyógyvizének, szabadtéri, fedett medencéinek és családbarát környezetének köszönhetően, a harkányi fürdő az egyik legkedveltebb magyarországi gyógyfürdő.
Az Igali Gyógyfürdő 81 °C-os vize Európa legjótékonyabb vizei közé tartozik magas jódtartalmának köszönhetően. A város fürdője és ivókúrái rengeteg egészségügyi problémára hatékony segítséget jelentenek: fekély, emésztési zavarok, álmatlanság, ízületi és reumás panaszok, keringési zavarok, daganatos megbetegedések stb.
A fürdő több kül- és beltéri, termál- és úszómedencéjével, szaunavilágával, masszázskezelésekkel és gyerekjátékaival tökéletes úti cél egy őszi hétvégén, ha szeretnétek teljesen kikapcsolni.
A sárvári gyógyvíz gazdag nátriumban, jódban és brómban, így ideális izom- és ízületi panaszok ellen, de a sportsérülések utáni rehabilitációban is rengeteget segíthet.
Mivel a gyógyvizes medencék mellett hullámmedence, pezsgőfürdő, szaunák és óriáscsúszdák is csábítják a lazítani vágyókat, a Sárvári Gyógyfürdő egy valódi mediterrán hangulatú üdülőparadicsom. Gyógyulás és szórakozás? Itt tényleg minden korosztály megtalálhatja a legjobb lehetőséget a feltöltődésre.
Az egerszalóki sódomb:
Hétvégi programok őszre:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.