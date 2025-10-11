5 varázslatos vidéki gyógyfürdő, ha már most elbújnál az őszi hideg elől

Fájó szívvel, de el kellett búcsúznunk a Balatontól és a szabadtéri strandoktól. Az idő lehűlt, a napsugarak már nem olyan erősek, mint egy-két hónappal ezelőtt. De nem érdemes búsulni, mert egy egészen másfajta vizes kikapcsolódást tartogat az őszi szezon: ilyenkor a vidéki gyógyfürdők, termálfürdők gőzölgő medencéiben frissülhetünk fel. De nem úgy, mint nyáron a 40 fokos hőségben egy jó hideg vizes medencében. A meleg víz ellazít, megnyugtat és segít, hogy kipihenjük magunkat.

5 vidéki gyógyfürdő az őszi feltöltődéshez

Fotó: Botond Horvath / Shutterstock

Szerencsénkre Magyarország maga a termálvíz-paradicsom. A bennük található ásványi anyagok pedig a testedet és a lelkedet is egyszerre gyógyítják. Segítenek a regenerálódásban, erősítik az immunrendszeredet és javítják a keringésedet is.

Mutatunk 5 vidéki gyógyfürdőt, ahol idén garantáltan sikeres lesz az őszi feltöltődés!

1. Egerszalóki Gyógyfürdő

Fotó: Norbert Margit / Shutterstock

Egerszalók gyógyvize mellett, híres a mesebeli látványt nyújtó, fehér mészkőteraszáról is, amit egyszer mindenkinek érdemes megnéznie, hiszen egy igazi hazai természeti csoda.

Az Egerszalóki Gyógyfürdő 65-69 °C-os, kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos vize segít az ízületi panaszokkal, bőrproblémákkal, csontsérülésekkel és remuával küzdőknek is.

A fürdőben 17 kültéri és beltéri medence mellett, pezsgőfürdő, szauna és aroma kabinok várják a kikapcsolódni vágyókat egész évben.

2. Gyulai Várfürdő

Fotó: Bencsik Adam / Békés Megyei Hírlap

Nemcsak hihetetlenül pihentető, de szórakoztató is. A Gyulai Várfürdő csúszdákkal és gyógyító medencékkel csábít mindenkit, aki szeretne egy kicsit elszökni a hűvös időjárás elől.

A vidéki fürdő 72 °C-os, alkáli-hidrogénkarbonátos-kloridos vize segít a rehabilitációban, a reumatikus, mozgásszervi panaszokban, krónikus női betegségek és érrendszeri problémák kezelésében is.

De a fedett kültéri medencék mellett több kezelés, gyógytornák, szaunák is támogatják a teljes kikapcsolódást.

3. Harkányi Gyógyfürdő

Harkányi Gyógy- és strandfürdő

Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő varázslatos vizének legendája egy beteg jobbágy történetéhez kötődik, akinek fájdalmait a mocsarak enyhítették. Azóta tudjuk, hogy a harkányi víz, valóban gyógyvíz. Egy ritka kénvegyüket, a karbon-szulfid található benne, ami tényleg csodákra képes: reumás, bőrgyógyászati, nőgyógyászati, mozgásszervi panaszok ellen is rendkívül hatékony.