Ezek a legjobb Márton-napi receptek, amiket neked is ki kell próbálnod

2. A tejfölt a liszttel, egy merőkanál forró lével keverjük simára. Amikor a hús és a zöldségek már megpuhultak, öntsük a habarást a levesbe, és sűrítsük be vele. Miután kiszedtük a tányérokba, hintsük meg a kaporral.

90 perc

1 adag 240 kcal

Márton-napi receptek: tejfölös-kapros libaleves.

Fotó: P-L-A-Y-E-R / Shutterstock

Kakukkfüves libamájpástétom

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

3 ek. nagy szemű só

3 libacomb

2 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

3 ág kakukkfű

500 g libazsír

ELKÉSZÍTÉS:

1. Dörzsöljük be a sóval a megtisztított libacombokat, és hagyjuk őket 20 percig állni, mielőtt a sót lemorzsolnánk róluk. Tegyük az összeset egy nagy méretű hőálló edénybe az alaposan megtisztított és félbevágott vöröshagymákkal, a meghámozott fokhagymagerezdekkel, a kakukkfűágakkal együtt, majd öntsük rájuk a megolvasztott libazsírt úgy, hogy a combokat ellepje. Toljuk be 100 fokra előmelegített sütőbe, és pároljuk, vagyis konfitáljuk 3 órán át.

2. Emeljük ki a combokat a zsírból. Vágjuk le a csontokról a húst, és kétszer daráljuk le. Ha száraznak ítéljük, keverjünk hozzá a zsírból. A pástétomot merjük edényekbe, és dermesszük meg a hűtőben.

215 perc + hűtés

1 adag 360 kcal

Kakukkfüves libamájpástétom.

Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Libamellcsonton sült vagdalt lila káposztával és sült burgonyával

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

1 korpás zsemle, vízbe áztatva

1 kg csontos libamell

1/2 fej vöröshagyma

1-2 gerezd fokhagyma

1 tojás

só

bors

1/2 fej lila káposzta

2 ek. olaj

1 alma

2 ek. kristálycukor

1 fahéjrúd

1 csillagánizs

2 ek. vörösborecet

500 g burgonya

100 g libazsír

ELKÉSZÍTÉS:

Szedjük le a libamell bőrét, és tegyük félre. Vágjuk le a csontról a húst, daráljuk le, majd a csontot rakjuk félre. A húspépet dolgozzuk össze a kinyomkodott zsemlével, a kétféle meghámozott és lereszelt hagymával, nyers tojással, ízlés szerint sóval és borssal. Tapasszuk a masszát a csontra, formázzuk a mell eredeti alakjára. Fektessük a tepsibe, öntsünk alá némi vizet, és alufóliával takarjuk le. Toljuk be a 200 fokos sütőbe, süssük 20 percig, majd simítsuk rá a félretett bőrt, és süssük 180 fokon még 30 percig. Vegyük le az alufóliát, és süssük ropogósra a tetejét körülbelül 10 perc alatt. A vékonyra szelt káposztát tegyük fel főni az olajjal, a durvára reszelt almával. Ízesítsük sóval, borssal, cukorral, fahéjjal, csillagánizzsal. Öntsünk rá 100 ml vizet és borecetet. Fedjük le szorosan, és 30 perc alatt pároljuk meg. Főzzük meg a meghámozott, félbevágott burgonyákat lobogó, enyhén sós vízben körülbelül 10 percig, majd tegyük szűrőbe, és kissé rázogassuk meg, hogy a szélük érdessé váljon. A libazsírt egy nagyobb serpenyőben forrósítsuk fel, majd tegyük bele a burgonyát is, és süssük pár perc alatt körös-körül ropogós aranybarnára. A sült burgonyát még melegen, ízlés szerint kevés sóval megszórva, a párolt káposztával együtt tálaljuk a libavagdalthoz.

1 adag 660 kcal