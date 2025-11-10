Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezek a legjobb Márton-napi receptek, amiket neked is ki kell próbálnod

sütés-főzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 12:00
receptötletekmárton-napi liba
A liba húsa rendkívül ízletes, enyhén vadas karakterű, ezért is illenek hozzá annyira a gyümölcsös mártások, az édes lekvárok. Most előételt, levest és főételt egyaránt készítünk belőle! A Fanny magazin összegyűjtötte, melyek a legjobb Márton-napi recepteket.
Bors
A szerző cikkei

November 11-én ünnepeljük a Márton-napot, amelyhez számos népszokás kapcsolódik, többek között a libából készült ételek elkészítése. Ugyanis a karácsony előtti 40 napos böjt előtt ez az utolsó nagy ünnep, amikor még bátran fogyaszthatunk bármilyen finomságot. Ezt évszázadokon át nagy lakomákkal ünnepelték, hogy jövőre is bőség köszöntsön rájuk. A magyar néphagyományban is komoly szerepet töltött be ez az ünnep, sokan manapság is előszeretettel készítenek libából ételeket erre az alkalomra. Íme a legjobb Márton-napi receptek.

Márton-napi receptek közül a legfinomabb libás ételek az asztalon
Ha márton-nap, akkor liba ételek.
Fotó: Dar1930 /  Shutterstock 

Ezek a legfinomabb Márton-napi receptek

Konfitált libacomb fűszeres gyümölcsbefőttel

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 0,5-1 l libazsír
  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 fej fokhagyma
  • 1 babérlevél
  • 4 hízott libacomb
  • bors ízlés szerint

A BEFŐTTHÖZ:

  • 400 ml 100%-os szőlőlé vagy must
  • 1 ek. finomra aprított rozmaringlevél
  • 2 kis méretű zöld csilipaprika
  • 1/2 bionarancs lereszelt héja
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 ek. vaj
  • 500 g mag nélküli szőlő
  • 500 g szilva

ELKÉSZÍTÉS:

1. Nagyobb méretű serpenyőben melegítsük meg a zsírt. Tegyük bele héjastul a megmosott vöröshagymát és a gerezdekre szedett fokhagymát, dobjuk rá a babérlevelet. Tisztítsuk, majd sózzuk, borsozzuk meg, és fektessük a zsírba a libacombokat. Takaréklángon, lassan süssük 2-3 órán át. Mikor már épp olyannak látjuk, hogy kellően megpuhultak, hagyjuk őket a zsírban kihűlni. 2. Közben a befőtthöz a szőlőlét a rozmaringgal, a ki mago zott, felkarikázott csilivel, a narancshéjjal és a meghámozott, átnyomott fokhagymával forraljuk össze 3-4 perc alatt. Utána szűrjük le, majd tegyük vissza a tűzre. Keverjük hozzá a hideg vajat, a leszemezett, megmosott szőlőt, a kimagozott, falatnyi darabokra vágott szilvát. Forraljuk fel, és főzzük 1-2 percig. Tálaljuk a libacombok mellé a befőttet.

210 perc

1 adag 590 kcal

Márton-napi receptek közül az egyik legfinomabb a konfitált libacomb fűszeres gyümölcsbefőttel
Konfitált libacomb fűszeres gyümölcsbefőttel. 
Fotó: Ryzhkov Photography /  Shutterstock 

Tejfölös-kapros libaleves

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 1 adag libaaprólék (far, hát és nyak)
  • 3 sárgarépa
  • 250 g barna csiperkegomba
  • 2 petrezselyemgyökér
  • bors
  • 200 g tejföl
  • 1 ek. liszt
  • 1 csokor kapor finomra aprítva

ELKÉSZÍTÉS:

1. Tisztítsuk meg a húst, tegyük nagyobb lábosba, és öntsük fel kb. 1,5 liter vízzel. Forraljuk fel, majd 30-40 perc múltán adjuk hozzá a megtisztított és felkarikázott répát, petrezselymet, valamint az alaposan megtisztított, negyedelt gombát. Sózzuk, borsozzuk meg a levest.

2. A tejfölt a liszttel, egy merőkanál forró lével keverjük simára. Amikor a hús és a zöldségek már megpuhultak, öntsük a habarást a levesbe, és sűrítsük be vele. Miután kiszedtük a tányérokba, hintsük meg a kaporral.

90 perc

1 adag 240 kcal

Márton-napi receptek közül az egyik legfinomabb a libaleves
Márton-napi receptek: tejfölös-kapros libaleves.
Fotó: P-L-A-Y-E-R /  Shutterstock 

Kakukkfüves libamájpástétom

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 3 ek. nagy szemű só
  • 3 libacomb
  • 2 vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 3 ág kakukkfű
  • 500 g libazsír

ELKÉSZÍTÉS:

1. Dörzsöljük be a sóval a megtisztított libacombokat, és hagyjuk őket 20 percig állni, mielőtt a sót lemorzsolnánk róluk. Tegyük az összeset egy nagy méretű hőálló edénybe az alaposan megtisztított és félbevágott vöröshagymákkal, a meghámozott fokhagymagerezdekkel, a kakukkfűágakkal együtt, majd öntsük rájuk a megolvasztott libazsírt úgy, hogy a combokat ellepje. Toljuk be 100 fokra előmelegített sütőbe, és pároljuk, vagyis konfitáljuk 3 órán át.

2. Emeljük ki a combokat a zsírból. Vágjuk le a csontokról a húst, és kétszer daráljuk le. Ha száraznak ítéljük, keverjünk hozzá a zsírból. A pástétomot merjük edényekbe, és dermesszük meg a hűtőben.

215 perc + hűtés

1 adag 360 kcal

Márton-napi receptek közül az egyik legfinomabb a libamájpástétom
Kakukkfüves libamájpástétom. 
Fotó: Goskova Tatiana /  Shutterstock 

Libamellcsonton sült vagdalt lila káposztával és sült burgonyával

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 1 korpás zsemle, vízbe áztatva
  • 1 kg csontos libamell
  • 1/2 fej vöröshagyma
  • 1-2 gerezd fokhagyma
  • 1 tojás
  • bors
  • 1/2 fej lila káposzta
  • 2 ek. olaj
  • 1 alma
  • 2 ek. kristálycukor
  • 1 fahéjrúd
  • 1 csillagánizs
  • 2 ek. vörösborecet
  • 500 g burgonya
  • 100 g libazsír

ELKÉSZÍTÉS:

  1. Szedjük le a libamell bőrét, és tegyük félre. Vágjuk le a csontról a húst, daráljuk le, majd a csontot rakjuk félre. A húspépet dolgozzuk össze a kinyomkodott zsemlével, a kétféle meghámozott és lereszelt hagymával, nyers tojással, ízlés szerint sóval és borssal.
  2. Tapasszuk a masszát a csontra, formázzuk a mell eredeti alakjára. Fektessük a tepsibe, öntsünk alá némi vizet, és alufóliával takarjuk le. Toljuk be a 200 fokos sütőbe, süssük 20 percig, majd simítsuk rá a félretett bőrt, és süssük 180 fokon még 30 percig. Vegyük le az alufóliát, és süssük ropogósra a tetejét körülbelül 10 perc alatt.
  3. A vékonyra szelt káposztát tegyük fel főni az olajjal, a durvára reszelt almával. Ízesítsük sóval, borssal, cukorral, fahéjjal, csillagánizzsal. Öntsünk rá 100 ml vizet és borecetet. Fedjük le szorosan, és 30 perc alatt pároljuk meg.
  4. Főzzük meg a meghámozott, félbevágott burgonyákat lobogó, enyhén sós vízben körülbelül 10 percig, majd tegyük szűrőbe, és kissé rázogassuk meg, hogy a szélük érdessé váljon.
  5. A libazsírt egy nagyobb serpenyőben forrósítsuk fel, majd tegyük bele a burgonyát is, és süssük pár perc alatt körös-körül ropogós aranybarnára.
  6. A sült burgonyát még melegen, ízlés szerint kevés sóval megszórva, a párolt káposztával együtt tálaljuk a libavagdalthoz.

1 adag 660 kcal

90 perc

Márton-napi receptek közül az egyik legfinomabb a liba lila káposztával
Libamellcsonton sült vagdalt lila káposztával és sült burgonyával. 
Fotó: Westend61 /  Getty Images

Az alábbi videóból még több tippet leshetsz el a Márton-napi liba elkészítéséhez:

Ezeket a recepteket is érdemes elkészítened:

 

