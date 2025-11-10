Ezek a legjobb Márton-napi receptek, amiket neked is ki kell próbálnod

November 11-én ünnepeljük a Márton-napot, amelyhez számos népszokás kapcsolódik, többek között a libából készült ételek elkészítése. Ugyanis a karácsony előtti 40 napos böjt előtt ez az utolsó nagy ünnep, amikor még bátran fogyaszthatunk bármilyen finomságot. Ezt évszázadokon át nagy lakomákkal ünnepelték, hogy jövőre is bőség köszöntsön rájuk. A magyar néphagyományban is komoly szerepet töltött be ez az ünnep, sokan manapság is előszeretettel készítenek libából ételeket erre az alkalomra. Íme a legjobb Márton-napi receptek.
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A BEFŐTTHÖZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. Nagyobb méretű serpenyőben melegítsük meg a zsírt. Tegyük bele héjastul a megmosott vöröshagymát és a gerezdekre szedett fokhagymát, dobjuk rá a babérlevelet. Tisztítsuk, majd sózzuk, borsozzuk meg, és fektessük a zsírba a libacombokat. Takaréklángon, lassan süssük 2-3 órán át. Mikor már épp olyannak látjuk, hogy kellően megpuhultak, hagyjuk őket a zsírban kihűlni. 2. Közben a befőtthöz a szőlőlét a rozmaringgal, a ki mago zott, felkarikázott csilivel, a narancshéjjal és a meghámozott, átnyomott fokhagymával forraljuk össze 3-4 perc alatt. Utána szűrjük le, majd tegyük vissza a tűzre. Keverjük hozzá a hideg vajat, a leszemezett, megmosott szőlőt, a kimagozott, falatnyi darabokra vágott szilvát. Forraljuk fel, és főzzük 1-2 percig. Tálaljuk a libacombok mellé a befőttet.
210 perc
1 adag 590 kcal
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Tisztítsuk meg a húst, tegyük nagyobb lábosba, és öntsük fel kb. 1,5 liter vízzel. Forraljuk fel, majd 30-40 perc múltán adjuk hozzá a megtisztított és felkarikázott répát, petrezselymet, valamint az alaposan megtisztított, negyedelt gombát. Sózzuk, borsozzuk meg a levest.
2. A tejfölt a liszttel, egy merőkanál forró lével keverjük simára. Amikor a hús és a zöldségek már megpuhultak, öntsük a habarást a levesbe, és sűrítsük be vele. Miután kiszedtük a tányérokba, hintsük meg a kaporral.
90 perc
1 adag 240 kcal
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Dörzsöljük be a sóval a megtisztított libacombokat, és hagyjuk őket 20 percig állni, mielőtt a sót lemorzsolnánk róluk. Tegyük az összeset egy nagy méretű hőálló edénybe az alaposan megtisztított és félbevágott vöröshagymákkal, a meghámozott fokhagymagerezdekkel, a kakukkfűágakkal együtt, majd öntsük rájuk a megolvasztott libazsírt úgy, hogy a combokat ellepje. Toljuk be 100 fokra előmelegített sütőbe, és pároljuk, vagyis konfitáljuk 3 órán át.
2. Emeljük ki a combokat a zsírból. Vágjuk le a csontokról a húst, és kétszer daráljuk le. Ha száraznak ítéljük, keverjünk hozzá a zsírból. A pástétomot merjük edényekbe, és dermesszük meg a hűtőben.
215 perc + hűtés
1 adag 360 kcal
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1 adag 660 kcal
90 perc
Az alábbi videóból még több tippet leshetsz el a Márton-napi liba elkészítéséhez:
