Algásodik a kerti tó? Akkor ideje a tettek mezejére lépni

A vízbe hulló faleveket el kell távolítani az algásodás elkerülése érdekében

Fotó: Helen Hotson / shutterstock

5. Milyen a kerti tó vizének pH-értéke?

Az algák a 7,5-8,5 közötti pH-értéket kedvelik leginkább – ha a víz ennél savasabb vagy lúgosabb, az hatással lehet a szaporodásukra. Érdemes időnként tesztcsíkokkal vagy teszttel ellenőrizni a víz kémhatását. Ha eltolódott, természetes módon is lehet korrigálni például tőzeggel, kőzúzalékkal vagy esővíz hozzáadásával. APH-érték stabilitása elengedhetetlen, az alga ellen a kerti tó esetében, illetve a vízi élővilág egészségéhez is.

6. Algásodás ellen a kavicsok is segítenek!

A zeolit egy természetes vulkanikus ásvány, amely kiválóan megköti az ammóniát és a nehézfémeket a tó vizéből. Így kevesebb táplálék marad az algáknak, ráadásul a halak is jobban érzik magukat tőle. A zeolitot vásárolhatjuk kavics vagy granulátum formában, és szűrőbe vagy a tó aljára helyezhetjük. Nem károsítja a természetet, és évekig hatékonyan működik.

7. A csobogó szép és még algásodás ellen is jó

Az állóvízben könnyebben felmelegszik a víz, és lecsökken az oxigénszint, ami kedvez az algák szaporodásának. Egy szűrővel kombinált vízforgató nemcsak tisztán tartja a vizet, hanem folyamatosan oxigénnel is dúsítja. A mozgó víz nem kedvez az algáknak, viszont a halak és növények számára életmentő. Fontos, hogy a szűrőt rendszeresen tisztítsuk. A vízesés vagy csobogó is hasonló hatással bír – ráadásul látványos is, ahogy itt is láthatod, egyszóval tökéletes megoldás algásodás ellen.

8. Az algáknak a napsütés is segít

Ha a tó egész nap tűző napon van, szinte biztos, hogy algásodni fog. Árnyékolhatjuk pergolával, nádrolóval, vagy akár árnyat adó cserjékkel és fákkal is. Fontos, hogy az árnyékolás nem teljes takarást jelent – csak annyit, hogy a víz ne melegedjen túl gyorsan. Így stabilabban tartható a hőmérséklet.

9. Kerüljük a vegyszereket a kerti tó környékén!

A kertészkedés során használt műtrágyák, gyomirtók és rovarölők könnyen belekerülhetnek a tó vizébe az eső vagy öntözés által. Ezek a vegyszerek tápanyagként szolgálnak az algáknak, vagy közvetlenül mérgezhetik a halakat, békákat. A tó körüli növényeket inkább komposzttal, esetleg természetes trágyával gondozzuk, ezzel is téve egy lépést az algásodás ellen.